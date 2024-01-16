Коллеги, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, нужно ли подавать уточнёнку по НДС за 1 квартал 2022 или можно внести корректировку по НДС в текущую декларацию?

1 квартал 2022. Отражен приход товара по ДТ (декларация на товары) в 1С. Например НДС 100 руб. Период закрыт. Сейчас, при сверке с таможней, выяснилось что в 1С не отражена корректировка стоимости товаров. Например, НДС уже 110 руб. Т.е в 2022 году НДС к уплате нужно было уменьшить на 10 руб. Это все таки уточнёнка или можно включить в текущую декларацию т.к. НДС к уменьшению? И если включать в текущую то это доп лист? Спасибо.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ir Ina