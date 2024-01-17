Как найти данные о заработке за второй квартал 2021 года?

Как компании выстроить систему управления благополучием сотрудников и зачем это нужно бизнесу

Мир стал еще более изменчивым и небезопасным. Не только пандемия, но и экономическая ситуация в мире очень сильно повлияли на все сферы бизнеса, на компании с государственным участием и на каждого отдельно взятого человека. Поэтому потребность в стабильности, безопасности и заботе о комфорте на работе растет с каждым днем.