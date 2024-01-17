Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Nataliy
Расходы на заводскую столовую уменьшают базу по налогу на прибыль
К прочим расходам для целей налога на прибыль относятся расходы по содержанию помещений объектов общественного питания, обслуживающих трудовые коллективы.
Акция в магазине: правила проведения и сопутствующие риски
В данной подборке материалов рассказано, какие требования законодательства акция должна соблюдать и на примерах из практики показано, в чем состоят распространенные нарушения и какова ответственность за них.
Начали действовать льготы для резидентов особой экономической зоны в Югре
Компании получат льготы по налогу на прибыль, финансирование проектов, а также будут платить пониженные страховые взносы.
Как компании выстроить систему управления благополучием сотрудников и зачем это нужно бизнесу
Мир стал еще более изменчивым и небезопасным. Не только пандемия, но и экономическая ситуация в мире очень сильно повлияли на все сферы бизнеса, на компании с государственным участием и на каждого отдельно взятого человека. Поэтому потребность в стабильности, безопасности и заботе о комфорте на работе растет с каждым днем.
Топ-3 навыка, за которые работодатель поднимет вам зарплату
Как не меняя работы, увеличить зарплату? Надо предложить руководству новые услуги, которые будут полезны для бизнеса. Рассказываем, за что организация готова будет доплатить.
Может ли ИП на УСН отчитываться по счетам-фактурам?
Добрый день! ИП на УСН (агент) по агентскому договору перевыставляет счета-фактуры от поставщика с НДС принципиалу тоже с НДС. Подскажите, ИП как-то должен отчитываться в налоговую? Клиент говорит, что у них налоговая запросила от ИП журнал счетов-фактур.
«Сбер» открывает сезон годовой отчетности банков и задает довольно высокую планку рынку
Банк заработал рекордные 1,5 трлн рублей чистой прибыли — это почти в пять раз больше, чем в 2022, и ровно столько, сколько прогнозировалось для выплат в бюджет.
Получение визы США в Сербии в 2024 году. Почему получить визу США в Белграде проще, чем в других посольствах?
Для россиян, желающих посетить США в 2024 году, процесс оформления визы требует более сложных манипуляций, так как постоянный прием заявителей в России пока не возобновлен.
Кейсы продвижения в Telegram: максимизация эффективности рекламы
Сегодня мы расскажем о чем-то, что может кардинально изменить ваш подход к маркетингу. Мы все знаем Telegram как удобный мессенджер для общения, но мало кто задумывается о его потенциале как о мощном инструменте для продвижения бизнеса.
За расторжение брака предложили штрафовать на 100 тысяч рублей
По мнению депутата Милонова, штрафы и исправительные работы остановят рост числа разводов. От единовременной выплаты молодоженам в 10 тысяч рублей власти откажутся.
34% россиян не знают, как рассчитывается пенсия
Только 5% участников опроса согласны с пенсионной формулой, а 29% хотели бы отменить балльную систему и вернуть прежний пенсионный возраст.
Персональные данные в образовательных учреждениях 2024: как организовать работу
В любом образовательном учреждении очень важно верно организовать работу с персональными данными, поскольку они касаются прежде всего несовершеннолетних членов общества. Защита личных данных сотрудников и воспитанников является первостепенной задачей должностных лиц.
Как найти данные о заработке за второй квартал 2021 года?
ФСС для расчёта больничных листов занижает сведения о заработке за 2021 год, предположительно сведения за 2 квартал. РСВ за полугодие 21, НДФЛ и всё сдано. Попросила сотрудника взять выписку о накоплениях, и там тоже нет. 😭Где могло потеряться? Как искать, у людей для пенсии будет неверные сведения.
Льготную ипотеку запретят брать второй раз, если в семье нет новых детей
Заемщикам разрешат повторно оформить льготную ипотеку при рождении ребенка. Это позволит семьям увеличить площадь и улучшить жилищные условия. Остальным дважды брать ипотеку с господдержкой запретят.
Слетели с патента в конце года — что делать
Утрата права на применение ПСН грозит ИП серьезными проблемами. Разберем, что делать, если предприниматель слетел с патента в конце года, нужно ли пересчитывать налог, как быть, если патентов было несколько, и влияет ли на что-то параллельное совмещение ПСН и УСН.
🛠Мифы и реальность про испытательный срок при приеме на работу. На что обратить внимание работодателю
Роструд разобрал ошибочные суждения по теме: «Испытательный срок при приеме на работу».
Алексей Кудрин может остаться без 5% «Яндекса»
Советнику по корпоративному развитию «Яндекса» предложат 2-3% акций компании. Размер вознаграждения пересмотрят потому, что сделку по разделению бизнеса не провели до конца 2022 года.
Зарплата в общепите в 2023 году влияет на льготу по НДС в 2024 году
Как общепиту на ОСНО не потерять льготу по НДС в 2024 году? У компаний с обособками равнение идет на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.
Как бухгалтеру выйти на фриланс с доходом от 100 тысяч рублей в месяц
Бухгалтерская профессия имеет свои особенности и требует немалого количества времени и сил. Однако, если вы хотите работать в более свободном графике и иметь больше возможностей для развития, то фриланс может стать отличным решением. В этой статье я расскажу, как бухгалтеру начать работать на фрилансе и зарабатывать от 100 000 руб.
Что делать, если банк неправомерно списал комиссию
Иногда банки в одностороннем порядке увеличивают или устанавливают комиссионные вознаграждения за проведение операций. Рассмотрим, что делать, если вы с комиссией не согласны.
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