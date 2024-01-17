Как в отчете указать периоды недоплачиваемого отпуска сотрудника?

Как вести РБП и 97 счет в свете нового стандарта по НМА?

Добрый день! Кто уже разбирался с новым стандартом по НМА и 97 счетом? Вопрос, что теперь делать с бухучетом РБП и 97 счетом? С учетом того, что в НУ расходы, которые к нескольким периодам относятся по-прежнему признаем частями, а в БУ как таковых РБП не осталось.