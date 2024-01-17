Как в отчете указать периоды недоплачиваемого отпуска сотрудника?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Светлана
Все соискатели смогут пройти переобучение для получения работы
Бесплатное переобучение по приоритетным специальностям будет доступно для всех, кто ищет работу.
Закон о новых полномочиях ЦБ
В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о новых полномочиях ЦБ. С 1 января 2024 года Банк России может ограничивать сделки отдельных участников рынка или операции с определенными инструментами при возникновении угрозы финансовой стабильности рынка.
Банкроты должны платить налог на сверхприбыль
От уплаты налога на сверхприбыль освободили МСП, плательщиков единого сельскохозяйственного налога и предприятия нефтегазовой и угольной отрасли. Компании, которые были признаны банкротами, в этот список не входят.
🎓ЕНП, ФСБУ, воинский учет, налоговые проверки: самые важные вебинары для бухгалтера в январе 2024 года
Собрали для вас самые полезные вебинары будущие и в записи, которые пригодятся каждому бухгалтеру.
Зарплата в общепите в 2023 году влияет на льготу по НДС в 2024 году
Как общепиту на ОСНО не потерять льготу по НДС в 2024 году? У компаний с обособками равнение идет на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.
ИП-военные пенсионеры могут не платить фиксированные взносы на ОПС
В общем случае ИП платят взносы в совокупном фиксированном размере (ОПС + ОМС). Но военные пенсионеры от взносов на ОПС освобождены.
«Солид Банк» удержит 2% за хранение долларов и евро
Если на валютных счетах хранится больше 5 тысяч долларов и евро, то банк с 1 февраля начнет удерживать комиссию — 2% в месяц.
Как вести РБП и 97 счет в свете нового стандарта по НМА?
Добрый день! Кто уже разбирался с новым стандартом по НМА и 97 счетом? Вопрос, что теперь делать с бухучетом РБП и 97 счетом? С учетом того, что в НУ расходы, которые к нескольким периодам относятся по-прежнему признаем частями, а в БУ как таковых РБП не осталось.
🔥В каких случая надо подавать в ЕФС-1 подраздел 1.2 (СЗВ-СТАЖ). Забирайте в закладки
Годовую отчетность за 2023 год компании должны сдать в СФР на новых бланках и по новым правилам. Расскажем, в каких случая надо заполнить подраздел 1.2, где произошло больше всего изменений. Перечислили случаи, когда подать сведения о стаже за 2023 год нужно.
🎀 Передавать данные в СФР по больничным надо по-новому, а двух ЕНП-уведомлений на НДФЛ можно избежать: разъяснения экспертов
Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.
Как определить источник дохода для НДФЛ
Правила расчета НДФЛ зависят, в том числе, от источника дохода – от источников в РФ или от источников за пределами РФ.
Кто имеет право вести воинский учет в организации
Разбираемся, может ли директор, который снят с воинского учета, вести учет военнообязанных работников в компании.
Как в отчете указать периоды недоплачиваемого отпуска сотрудника?
Коллеги, вопрос со стажем. Есть сотрудники, по которому есть недоплачиваемый отпуск. Я заполняю только период отпуска неопл? Или до отпуска и после периоды как раньше? Или только период неопл. Как вы делаете?
Власти хотят отменить срок давности при проверке сделок с взаимозависимостью
Сейчас налоговая имеет право проверить сделки между взаимозависимыми лицами в течение двух лет. Новый законопроект ликвидирует этот срок давности.
Расходы на заводскую столовую уменьшают базу по налогу на прибыль
К прочим расходам для целей налога на прибыль относятся расходы по содержанию помещений объектов общественного питания, обслуживающих трудовые коллективы.
Акция в магазине: правила проведения и сопутствующие риски
В данной подборке материалов рассказано, какие требования законодательства акция должна соблюдать и на примерах из практики показано, в чем состоят распространенные нарушения и какова ответственность за них.
Начали действовать льготы для резидентов особой экономической зоны в Югре
Компании получат льготы по налогу на прибыль, финансирование проектов, а также будут платить пониженные страховые взносы.
Как компании выстроить систему управления благополучием сотрудников и зачем это нужно бизнесу
Мир стал еще более изменчивым и небезопасным. Не только пандемия, но и экономическая ситуация в мире очень сильно повлияли на все сферы бизнеса, на компании с государственным участием и на каждого отдельно взятого человека. Поэтому потребность в стабильности, безопасности и заботе о комфорте на работе растет с каждым днем.
Топ-3 навыка, за которые работодатель поднимет вам зарплату
Как не меняя работы, увеличить зарплату? Надо предложить руководству новые услуги, которые будут полезны для бизнеса. Рассказываем, за что организация готова будет доплатить.
Может ли ИП на УСН отчитываться по счетам-фактурам?
Добрый день! ИП на УСН (агент) по агентскому договору перевыставляет счета-фактуры от поставщика с НДС принципиалу тоже с НДС. Подскажите, ИП как-то должен отчитываться в налоговую? Клиент говорит, что у них налоговая запросила от ИП журнал счетов-фактур.
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