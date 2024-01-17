Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Na talya
Как сообщить в ЕФС-1 о переименовании компании
Если у компании меняется меняете название, подайте титульный лист, подразделы 1 и 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1.
Какие коды ОКВЭД разрешено применять для УСН в 2024 году
Одним из наиболее востребованных специальных режимов налогообложения является УСН, или упрощенка. Выбор такой схемы дает возможность сэкономить на отчислениях в бюджет, а ведение бухгалтерии на порядок легче по сравнению с ОСН, который назначают при постановке на учет по умолчанию. Однако при переходе на льготный спецрежим важно узнать, какие коды ОКВЭД для УСН разрешается применять, а какие — нет. При несоответствии выбрать упрощенку предпринимателю или компании не удастся.
Когда можно продлить испытательный срок
Единственной законной причиной, чтобы продлить работнику испытательный срок, может быть его отсутствие на рабочем месте по уважительным причинам. Увеличить срок испытания для того, чтобы протестировать навыки работника нельзя. Это нужно было сделать в период изначально установленного испытательного срока.
Как учесть затраты по банковской гарантии в бухгалтерии?
Добрый день! На какой счет отнести расходы по банковской гарантии? За нарушение графика выполнения работ ФКР выставил претензию и получил деньги с банка по банковской гарантии. Банк деньги отдал ФКР и снял их с нашего счета.
Путин: за 10 месяцев 2023 года реальные зарплаты выросли на 7,7%
Инфляция в стране составляет 7,4%. Президент пообещал совместными усилиями снизить этот показатель.
7 самых популярных вопросов по налоговому мониторингу
В марте 2023 года вышел приказ ФНС от 13.03.2023 № ЕД-7-23/163@ «Об утверждении Порядка получения доступа налоговых органов к информационным системам организации», который определил порядок получения доступа ведомством к информационным системам организации (ИСО).
Сколько стоят услуги бухгалтера за подачу нулевки в вашем городе?
Здравствуйте, коллеги! Сколько Вы берете за нулевую отчетность? Желательно с указанием города.
Amazon оштрафовали на 200 млн рублей за работу без открытия филиала
Компания ведет деятельность в России без создания филиала или представительства. За это полагается оборотный штраф.
Изменения-2024: новый МРОТ, ЕФС-1 и правила воинского учета. Журнал Клерк.Премиум № 50/2023
С 01.01.2024 МРОТ увеличили на 18,5% до 19 242 руб. Но в некоторых регионах установлена более высокая минималка.
Все соискатели смогут пройти переобучение для получения работы
Бесплатное переобучение по приоритетным специальностям будет доступно для всех, кто ищет работу.
Как внести изменения в трудовой договор, если зарплата повышается в связи с ростом МРОТ. Мини-курс
При повышении МРОТ заработная плата должна быть не ниже этого уровня. Несоблюдение этого правила влечет наложение штрафов на предпринимателей, руководителей и юридических лиц. Разбираемся, что в первую очередь проверить и как внести изменения в трудовой договор при повышении зарплаты.
Закон о новых полномочиях ЦБ
В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о новых полномочиях ЦБ. С 1 января 2024 года Банк России может ограничивать сделки отдельных участников рынка или операции с определенными инструментами при возникновении угрозы финансовой стабильности рынка.
Банкроты должны платить налог на сверхприбыль
От уплаты налога на сверхприбыль освободили МСП, плательщиков единого сельскохозяйственного налога и предприятия нефтегазовой и угольной отрасли. Компании, которые были признаны банкротами, в этот список не входят.
🎓ЕНП, ФСБУ, воинский учет, налоговые проверки: самые важные вебинары для бухгалтера в январе 2024 года
Собрали для вас самые полезные вебинары будущие и в записи, которые пригодятся каждому бухгалтеру.
Зарплата в общепите в 2023 году влияет на льготу по НДС в 2024 году
Как общепиту на ОСНО не потерять льготу по НДС в 2024 году? У компаний с обособками равнение идет на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.
ИП-военные пенсионеры могут не платить фиксированные взносы на ОПС
В общем случае ИП платят взносы в совокупном фиксированном размере (ОПС + ОМС). Но военные пенсионеры от взносов на ОПС освобождены.
«Солид Банк» удержит 2% за хранение долларов и евро
Если на валютных счетах хранится больше 5 тысяч долларов и евро, то банк с 1 февраля начнет удерживать комиссию — 2% в месяц.
Как вести РБП и 97 счет в свете нового стандарта по НМА?
Добрый день! Кто уже разбирался с новым стандартом по НМА и 97 счетом? Вопрос, что теперь делать с бухучетом РБП и 97 счетом? С учетом того, что в НУ расходы, которые к нескольким периодам относятся по-прежнему признаем частями, а в БУ как таковых РБП не осталось.
🔥В каких случая надо подавать в ЕФС-1 подраздел 1.2 (СЗВ-СТАЖ). Забирайте в закладки
Годовую отчетность за 2023 год компании должны сдать в СФР на новых бланках и по новым правилам. Расскажем, в каких случая надо заполнить подраздел 1.2, где произошло больше всего изменений. Перечислили случаи, когда подать сведения о стаже за 2023 год нужно.
🎀 Передавать данные в СФР по больничным надо по-новому, а двух ЕНП-уведомлений на НДФЛ можно избежать: разъяснения экспертов
Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.
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