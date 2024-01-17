Почему в книге покупок НДС отражен как 120 рублей, а не 20?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
В ноябре получили аванс 120 рублей, выписали сч-ф на аванс, он нормально попал в книгу продаж. 20 руб к уплате. А в декабре была отгрузка, нужно зачесть этот аванс.
В анализе счета 68 все в порядке, сумма 20руб. попала в Д68, но в книге покупок у нас в столбце с НДС отражается сумма 120 руб вместо 20 руб. Все внесено правильно, но ошибка тем не менее где-то есть.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Vasilisa
Начать дискуссию