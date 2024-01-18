Как вы заполняете подраздел 1.2 формы ЕФС-1?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ekaterina
Воинский учет-2024: последние изменения. Мини-курс с тестами
Воинский учет вошел в обязанности каждой организации. Уже есть первые итоги, но грядут изменения в 2024 году и новые инструкции. Сделайте весь пакет документов по воинскому учету и обезопасьте себя и свой бизнес от огромных штрафов.
Власти пересмотрят налогообложение по кредитам от работодателей
Сотрудники банков, которые оформляют льготную ипотеку в своих организациях, с 1 января должны платить налог на материальную выгоду. Его размер сопоставим с взносами по кредиту, поэтому Минфин пересмотрит налоговую нагрузку.
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Финдир-предприниматель: как финансисту выйти на новый уровень
Собственники бизнеса ищут компетентных финансовых директоров и финансистов, и специалисты могут выстроить на этом свой бизнес. В этом материале рассказываем, как превратить знания и навыки в источник дохода, работая на себя.
Созданный компанией товарный знак не подпадает под ФСБУ 14/2022
С 2024 года действует ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Но он не распространяется на средства индивидуализации, созданные собственными силами организации.
Топ-6 заблуждений юристов о целевой аудитории. Кому вы их предлагаете услуги: кто эти люди?
Без определения целевой аудитории продавать юридические услуги сложно. Ведь это — фундамент, благодаря которому юрист понимает: кто к нему обратится, за какими услугами, что этим людям важно. При этом в вопросах определения целевой аудитории часто юристы совершают ошибки, о которых расскажу далее.
Когда ИП на УСН в 2024 году не придется сдавать уведомления по ЕНП: пример
В общем случае при УСН начисляют авансовые платежи по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев и сдают уведомления по ЕНП. Но ИП на УСН «доходы» без работников может уменьшить свой налог до нуля, а нулевые уведомления не сдают. Смотрите таблицу-пример.
Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться
Если руководитель хочет возложить обязанность вести воинский учет в компании, то это статья для вас! Из нее вы узнаете обязан ли бухгалтер соглашаться на дополнительные обязательства и как они должны быть оформлены, если вы согласитесь вести воинский учет.
Как отразить в декларации счет-фактуру с нулевой ставкой?
Коллеги, подскажите! Прислали счёт-фактуру транспортная компания с нулевой ставкой. Это наш импорт получается. Как мне отразить в декларации? Есть какие-то нюансы как при экспорте нулевой ставки? Или просто выделяю 0 ставку и ничего больше не надо делать?
Налоговый учет на УСН при работе с маркетплейсами: нюансы и сложности, о которых важно знать
В статье подробно разобрали, что признается в налоговом учете доходами и расходами организации на УСН, реализующей товары через маркетплейсы, почему важно ориентироваться на две даты получения дохода, причем ни одна из них не соответствует позиции ФНС, и когда признается доход в части комиссионного вознаграждения.
Как вы заполняете подраздел 1.2 формы ЕФС-1?
Коллеги, день добрый ! Что вы решили с подразделом 1.2 формы ЕФС-1, на всех подаете или только на тех, кто указан в законе?
Обсуждение проекта ФСБУ «Долговые затраты» продлится до 31 января
Изначально планировалось, что проект нового ФСБУ «долговые затраты» будут обсуждать до 15 января, но сейчас срок продлили до 31 января.
Персональные данные в образовательных учреждениях 2024: как организовать работу
В любом образовательном учреждении очень важно верно организовать работу с персональными данными, поскольку они касаются прежде всего несовершеннолетних членов общества. Защита личных данных сотрудников и воспитанников является первостепенной задачей должностных лиц.
Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты
ФНС выпустила очередные пояснения о том, когда нужен чек на проценты по займу. Разбираем, на кого распространяются пояснения и почему не нужно пугаться.
❗ Наследник не должен платить НДФЛ за долю в ООО умершего родственника
Если отец-собственник бизнеса умер, его сын при получении от компании действительной стоимости доли своего отца не должен платить НДФЛ, потому что за наследство налог не платят.
Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Что в отличии от ООО не может делать ИП
Из статьи вы узнаете какими видами деятельности запрещено заниматься ИП, а также какие выплаты для предпринимателя в отличии от юридического лица недоступны.
Есть ли лимит на прием иностранцев в салоне красоты?
Добрый вечер! Подскажите, кто знает: есть ли какой-то лимит процентный на приём иностранцев в салон красоты? Могут ли все сотрудники быть иностранцами?
Свежие облигации: КАМАЗ на размещении
КАМАЗ со второй попытки решил разместить одиннадцатый выпуск облигаций. В прошлый раз то ли колесо спустило, то ли ещё что-то произошло, но размещение перенесли на неопределённое время, которое наконец-то настало. Теперь-то точно всё получится, но это не точно.
При формировании уведомления по ЕНП на НДФЛ в 1С можно выбрать один из двух периодов
Теперь в каждом месяце будет по два ЕНП-уведомления на НДФЛ: за период с 1 по 22 число и с 23 по последнее число. Для каждого периода – свой код в уведомлении.
Зачем у «Клерка» так много Телеграм-каналов? Полный список с описанием
У «Клерка» девять каналов в Телеграме. Кажется, что много, однако каждый канал решает свои уникальные задачи и отвечает на разнообразные запросы бухгалтеров и предпринимателей.
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