Как правильно провести смену директора и оформить СЗВ-ТД?

В последний день работы старого директора:
издаем приказ о приеме на работу нового директора со следующего рабочего дня,
подаем СЗВ-ТД о приеме на работу нового. В форме указываем дату кадрового мероприятия (следующий рабочий день),
подаем СЗВ-ТД об увольнении старого директора.
В этом случае СЗВ-ТД своей электронной подписью подписывает старый директор.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анна
Комментарии6
тестим коментарии на Клерке
Что-то поменялось?
******** оправдан?)
цитрусовый новогодний?))
Этот, оранжевый паразит)
не попасть ему в комментарии))