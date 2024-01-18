Как правильно провести смену директора и оформить СЗВ-ТД?

Что говорит валютное законодательство об открытии и использовании счетов российских компаний в зарубежных банках

Мы получаем большое количество запросов на открытие счетов российских компаний в иностранных банках в разных странах. Как правило, перед принятием решения об открытии такого счета, компания изучает вопрос о последствиях его открытия. В частности: подачу какой отчетности и какие обязанности это повлечет, как пополнять счет и осуществлять расходные операции? В этой краткой статье мы собрали основные вопросы, которые получаем от клиентов.