Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Наталья
🙌Остаться в живых: последние 50 мест со скидкой, чтобы работать без ошибок и штрафов!
Акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров: изучите все правила 2024 года по ценам 2023 года. Мест осталось совсем мало!
В 2025 году вычет на лечение, обучение и фитнес можно оформить в упрощенном порядке. На лекарства – в обычном
Социальный налоговый вычет по расходам с 2024 года можно будет получить в упрощенном порядке через личный кабинет без 3-НДФЛ и документов. Но вычет по расходам на лекарства надо получать по старинке, по декларации 3-НДФЛ.
Жителям РФ стало проще получить шенгенскую визу
После новогодних праздников визовые центры менее загружены и быстро выдают визы в ЕС.
Как главному бухгалтеру выйти за рамки рядового специалиста: 10 навыков руководителя
Главный бухгалтер не только считает деньги и сводит дебет с кредитом, но и принимает решения, дает советы собственникам и берет на себя ответственность наравне с руководством. Чтобы стать крутым главбухом, нужно обладать навыками хорошего управленца. Рассказываем подробнее, какими.
Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться
Если руководитель хочет возложить обязанность вести воинский учет в компании, то это статья для вас! Из нее вы узнаете обязан ли бухгалтер соглашаться на дополнительные обязательства и как они должны быть оформлены, если вы согласитесь вести воинский учет.
80 тысяч предпринимателей подписали документы в приложении «Госключ»
Подписать документы для открытия бизнеса можно удаленно с помощью приложения «Госключ». Для этого нужны биометрические данные и подтвержденный профиль на Госуслугах.
Как оплачивается нетрудоспособность при срочном договоре на 6 месяцев?
Всем добрый день! Коллеги, подтвердите мои мысли или опровергните, пожалуйста. Если срочный трудовой договор заключен на срок менее 6 мес., оплачивается 75 дней нетрудоспособности, если срок договора больше 6 мес., оплата как обычно. А если срочный трудовой договор ровно на 6мес.?
📎Стикерпак добавили на «Клерк». Заменяйте эмоции скрепками
Стикерпаки со скрепкой теперь можно использовать в комментариях на «Клерке». Заменяйте нашими наклейками «эмоции» или фразы!
Направлять уведомление в военкомат нужно по месту регистрации сотрудника
Направлять уведомление о том, что приняли или уволили сотрудника, который подлежит воинскому учету, нужно о месту его регистрации.
Выгодные комиссии СБП. Как бизнесу сэкономить на эквайринге
Использование эквайринга при продаже товаров и услуг физлицам стало необходимостью. Все больше людей оплачивают покупки картами или смартфоном, доля безналичных платежей растет. Такой способ оплаты удобен покупателям и выгоден продавцам, особенно если научиться экономить на эквайринге.
Android просит удалить приложение 2ГИС
Встроенный защитный сервис определяет навигационное приложение 2ГИС как вредоносное, но софт полностью безопасен. Уведомления могут приходить потому, что такой программы нет в Google Play.
😡Давно новых реестров не было. Вот вам, получите
Есть в стране Положение о государственной информационной системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных», которая утверждена Правительством РФ в 2021 году (постановление № 956). Поэтому надо утвердить правила ведения единого реестра объектов статистического наблюдения.
Мигрантов обязали извещать МВД о трудоустройстве в течение двух месяцев с выдачи патента
В настоящей статье рассматривается новелла в виде изданного МВД России Приказа от 05.09.2023 № 655, а также вступления в законную силу положений Федерального закона от 10.07.2023 № 316-ФЗ.
Как организовать работу с персональными данными внутри организации в 2024
Все компании без исключения получают и обрабатывают персональные данные. Причем сталкиваются с ними еще до трудоустройства нового сотрудника, на этапе подбора персонала.
Банки и ЦБ нашли решение для создания единого QR-кода
ЦБ планирует создать единый QR-код для оплаты покупок. До конца первого квартала 2024 года планируют утвердить план, как будут внедрять этот код.
«Росэкспертизу» исключили из реестра аудиторов
За нарушения требований, связанных с независимостью аудиторских организаций, «Росэкспертизу» исключили из списка аудиторов.
Что можно и что нельзя оплачивать с помощью бизнес-карты. Ее плюсы и минусы
Корпоративная карта фактически заменила в организациях чековую книжку и наличные деньги. Однако это не просто дебетовая карта, которой мы привыкли расплачиваться в супермаркете. Корпоративной картой нужно уметь грамотно пользоваться, чтобы получать максимум выгоды.
Что говорит валютное законодательство об открытии и использовании счетов российских компаний в зарубежных банках
Мы получаем большое количество запросов на открытие счетов российских компаний в иностранных банках в разных странах. Как правило, перед принятием решения об открытии такого счета, компания изучает вопрос о последствиях его открытия. В частности: подачу какой отчетности и какие обязанности это повлечет, как пополнять счет и осуществлять расходные операции? В этой краткой статье мы собрали основные вопросы, которые получаем от клиентов.
⚡️Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по всем изменениям-2024 для бухгалтера в подарок!
Открываем новые возможности с Клерк.Премиум: подписка на 12 месяцев от 9 685 рублей + курс повышения квалификации в подарок!
ФАС возбудила дела против производителей куриных яиц
Поставщики допустили необоснованный рост оптово-отпускных цен на куриные яйца. Компаниям грозят оборотные штрафы на нарушение антимонопольного законодательства.
Начать дискуссию