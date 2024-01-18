Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Валентина Кулагина
Госдума определит очередность уплаты налогов в делах о банкротстве
Платежи по налогам и страховым взносам включили в состав требований кредиторов второй очереди.
ЕФС-1 при приеме на работу сотрудника: образец заполнения
Новая ЕФС-1 при приеме работника предусматривает заполнение сведений о длительности трудового договора, работе на удаленке и с неполным рабочим временем. Рассказываем, как заполнить ЕФС-1 при приеме сотрудника с 01.01.2024. Образец заполнения.
Какие субсидии смогут оформить начинающие предприниматели в 2024 году
В России предусмотрены государственные субсидии — безвозмездная денежная помощь субъектам малого и среднего бизнеса. Субсидии бывают федеральными и региональными. Такую финансовую поддержку может получить самозанятый, индивидуальный предприниматель, основатель ООО или фермерского хозяйства.
Компания, у которой не было продаж в 2018-2019 годах, не платит налог на сверхприбыль
Организации, у которых за 2018 и 2019 годы отсутствовали доходы от реализации, определяемые в соответствии с положениями статьи 249 НК РФ не признаются плательщиками налога на сверхприбыль.
До 6 февраля нужно успеть подать заявку на IT-отсрочку от службы
Заявки принимаются на портале Госуслуги с 22 января по 6 февраля. IT-специалисты из аккредитованных компаний получат отсрочку от весеннего призыва.
Как оплатить декретный больничный лист совместителю через 1С?
Коллеги, не можем совместителю оплатить декретный больничный лист. При ответе на запрос через 1С выставляет выбор выплаты по одному страхователю, чтобы мы ни делали. ФСС соответственно блокирует такое при получении. Звоним в ФСС, ответ, что поток звонков ничем помочь не могут.
Что ИП делать со взносами за себя и сотрудников, чтобы уменьшить налог на УСН за 2023 год. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, какие новые правила применяются при уменьшении налогов по УСН 6% и ПСН на страховые взносы ИП с 1 января 2023 года и как их применять.
Работодатели будут платить проценты с неначисленной задержанной зарплаты
Теперь в компенсации за задержку зарплаты будут учитывать выплаты с неначисленной части.
Какие штрафы угрожают владельцам онлайн-касс в 2024 году
Онлайн-касса — это многофункциональный инструмент налоговой службы, который используется не только для контроля за доходами бизнеса. Чтобы предприниматели не забывали его и правильно использовали, разработано большое количество требований и штрафов за их нарушение. Какие санкции уже действуют, а что добавили с 2024 года, расскажем в этом материале.
Синдром незавершенных дел: как научиться доводить дела до конца
Усидчивость и добросовестность при выполнении серьезных задач присущи далеко не каждому. И на это не всегда влияют внешние обстоятельства. Порой человеку по своему темпераменту очень трудно сосредоточиться на чем-то конкретном, когда вокруг так много всего интересного! Зачем делать одно, если можно попробовать все? Однако неважно, кто вы — холерик-экспериментатор или экстраверт-авантюрист. Дисциплина и грамотное планирование помогут избежать любого хаоса в делах.
Чтобы муж получил соцвычет по НДФЛ на лечение жены, справка из клиники должна быть на имя мужа
Социальный налоговый вычет по НДФЛ можно получить, в том числе, по расходам на лечение супруга. Но для этого нужен документ, подтверждающий оплату.
Малый и средний бизнес получил льготные кредиты на 1,5 трлн рублей
Объем поддержки предпринимателей по программам льготного лизинга вырос на 73%, до 2,3 млрд рублей.
С заблокированных счетов можно оплатить госпошлину и налоговые штрафы
Если банковские счета были заблокированы, то с них по-прежнему можно оплачивать пошлины, пени и штрафы.
Можно ли игнорировать вызовы на зарплатные комиссии?
Здравствуйте, подскажите, имеет ли право администрация района вызывать руководителя на заседание комиссии по вопросу зарплаты ниже отраслевой. Вызывают уже не первый раз. Письменные ответы не принимают. Можно ли не ходить?
Расчет доначисленного НДФЛ по ставке 15% можно посмотреть в личном кабинете
За 2022 и 2023 годы налоговые агенты считали НДФЛ 15% в разрезе налоговых баз. Потом ФНС все пересчитывает и присылает налоговое уведомление на доплату.
Селлеры заплатят налог с компенсации за сгоревший на складе Wildberries товар
13 января на складе Wildberries в Шушарах произошел пожар. Убытки составили 17 млрд рублей. Продавцы получат компенсацию, с которой надо заплатить налог.
Совет Федерации пересмотрит правила выдачи кредитов
Банки теперь будут уточнять у клиентов, зачем им нужен кредит и из каких источников они планируют оплачивать свои обязательства.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2023 года
Подготовили для вас обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Акт выполненных работ: образец и правила заполнения
Рассказали, когда и как составить акт выполненных работ. Подсветили особенности его использования при налогообложении и в судебных спорах.
Как решить проблему с налогами для сотрудника, работающего заграницей?
Добрый день, подскажите пожалуйста, как лучше действовать. Узнала, что в организации есть сотрудница, которая работает удаленно с декабря 2020 в другой стране. Живет практически там. Не приезжает.
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