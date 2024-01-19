Что включать в налог на прибыль при переоценке валютных счетов?

Подскажите, кто работает с курсовыми разницами. ОСНО в 2023-2024 мы по расчетам с поставщиками подрядчиками учитываем их в ННП только по факту погашения задолженности. А по переоценке валютных счетов когда и что включать в ННП?