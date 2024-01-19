Вопрос от Женя Jenya из Красного уголка бухгалтера
💥 ФНС дала разъяснения по 6-НДФЛ за 2023 год
В справках к форме 6-НДФЛ за 2023 год можно не заполнять поля с налогом перечисленным.
Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами
Всем привет! Меня зовут Наталия Лукина, и я шеф-редактор рубрики «Трибуна». Когда я рассказываю нашим пользователям и будущим потенциальным блогерам про нашу классную «Трибуну», то часто слышу вопросы. Как завести блог? Куда жать? Что дальше делать? Подготовила мануал со скринами.
Как считают срок владения унаследованной квартирой для НДФЛ
В общем случае срок владения недвижимостью = дата регистрации в Росреестре. При наследстве срок владения идет от дня открытия наследства, которым является день смерти гражданина.
Что включать в налог на прибыль при переоценке валютных счетов?
Подскажите, кто работает с курсовыми разницами. ОСНО в 2023-2024 мы по расчетам с поставщиками подрядчиками учитываем их в ННП только по факту погашения задолженности. А по переоценке валютных счетов когда и что включать в ННП?
📖Налоговые риски из договора. На что обратить внимание
В прошлый раз писала о том, как условия договора могут спровоцировать налоговые риски. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию с налоговой, следует тщательно обговорить условия договора.
🏃 Отпрашивание с работы на час можно оформлять как отпуск без содержания
Бывает, что работник отпрашивается с работы в рабочее время на несколько часов. Как это оформить и отразить в табеле учета рабочего времени, рассказал Роструд.
В учетной политике надо утвердить рабочий план счетов
Формировать учетную политику компании надо, руководствуясь законодательством РФ о бухучете, федеральными и отраслевыми стандартами бухучета.
Выгодные комиссии СБП. Как бизнесу сэкономить на эквайринге
Использование эквайринга при продаже товаров и услуг физлицам стало необходимостью. Все больше людей оплачивают покупки картами или смартфоном, доля безналичных платежей растет. Такой способ оплаты удобен покупателям и выгоден продавцам, особенно если научиться экономить на эквайринге.
Свежие облигации: Совкомбанк Факторинг на размещении
Скоро свежие выпуски посыплются как из рога изобилия, а пока приходится смотреть под микроскопом чуть ли не вообще всех в надежде найти бриллиант среди… не бриллиантов. Совкомбанк Факторинг — современная дочка коммерческого банка, и купон неплохой, вот только оферта.
«Утренний бухгалтер» № 5559. Бухгалтеры сдают ненужный отчет о стаже ЕФС-1. А вы?
Сдавать этот отчет надо только на сотрудников с особенностями стажа, но бухгалтеры перестраховываются и сдают его на всех.
❌ Запретят срочные трудовые договоры с начальниками отделов
Заключить срочный трудовой договор с начальником транспортного цеха по соглашению сторон не получится. Норма о срочном договоре действует только для руководителей организации, а не цехов, отделов и прочих подразделений.
Мы сделали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме
Решение неоднозначное, однако интересно изучить последствия. Пишите ваши драгоценные мнения об этом всем.
Как бухгалтеру эффективно работать из дома. Лайфхаки на удаленке
Сегодня я хочу рассказать про наш опыт переговоров с бухгалтерами, которые хотят получить удаленную работу. Но, не получат ее.
Инвестиции в себя VS инвестиции в бизнес-модели
Я все чаще задумываюсь: стоит ли действительно ограничивать себя рамками собственного развития? Ведь инвестиции в навыки, высокодоходные действия и окружение кажутся привлекательными на первый взгляд.
Уведомлять военкомат надо по месту регистрации сотрудника, взвинтивших цены поставщиков яиц накажет ФАС, россияне быстро получают шенген. 🐣«Ночной бухгалтер» № 1604
Сообщать о приеме или увольнении военнообязанного сотрудника придется по месту его регистрации. В двух регионах уже завели дела на производителей яиц и обвиняют их в необоснованном повышении цен. Россиянам охотно выдают шенгенские визы, причем ряд стран делает это очень быстро, что очень порадовало любителей путешествий.
Госдума определит очередность уплаты налогов в делах о банкротстве
Платежи по налогам и страховым взносам включили в состав требований кредиторов второй очереди.
ЕФС-1 при приеме на работу сотрудника: образец заполнения
Новая ЕФС-1 при приеме работника предусматривает заполнение сведений о длительности трудового договора, работе на удаленке и с неполным рабочим временем. Рассказываем, как заполнить ЕФС-1 при приеме сотрудника с 01.01.2024. Образец заполнения.
Какие субсидии смогут оформить начинающие предприниматели в 2024 году
В России предусмотрены государственные субсидии — безвозмездная денежная помощь субъектам малого и среднего бизнеса. Субсидии бывают федеральными и региональными. Такую финансовую поддержку может получить самозанятый, индивидуальный предприниматель, основатель ООО или фермерского хозяйства.
Стоит ли использовать СБИС для оптовой торговли?
Здравствуйте! Новое ООО планирует заниматься оптовой торговлей с торговыми сетями. Работа по EDI, ЭДО + отчетность. Два пользователя с разных компьютеров (бухгалтер и менеджер). Фирма небольшая. Пожалуйста посоветуйте, стоит ли связаться со СБИС?
Компания, у которой не было продаж в 2018-2019 годах, не платит налог на сверхприбыль
Организации, у которых за 2018 и 2019 годы отсутствовали доходы от реализации, определяемые в соответствии с положениями статьи 249 НК РФ не признаются плательщиками налога на сверхприбыль.
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