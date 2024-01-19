Вопрос от Olesya из Красного уголка бухгалтера
Пути выживания и развития небольшого розничного магазина
Рассказываем о том, как небольшому розничному магазину найти свою нишу на фоне крупного сетевого ритейла и почему такие магазины выгодно открывать в крупных торговых комплексах.
Wildberries не получит страховку за сгоревший склад
Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано, но это не повлияет на обязательства маркетплейса перед партнерами.
Перечень товаров, не подлежащих возврату в 2023 году
Статья 502 ГК наделяет потребителя правом обменять не подошедший ему качественный непродовольственный товар на аналогичный. При отсутствии замены товар можно вернуть. На эти манипуляции покупателю отведено 14 дней, начиная со дня, следующего за днем покупки. Аналогичное положение закреплено в статье 25 Закона от 07.02.1992 № 2300-1.
🎓Вебинар: НДС — 2024 и декларация за 4 квартал 2023 года. 23 января в 11:00 мск!
Узнайте последние изменения по НДС - 2024 и подготовьтесь в сдаче декларации за 4 квартал 2023 года.
В ювелирных магазинах появятся стенды для проверки изделий
Продавцы ювелирных изделий будут размещать стенды с QR-кодом, который ведет на сайт Пробирной палаты. Так покупатели смогут проверить подлинность изделий.
Как решить проблему с задвоенными страховыми в разделе «Отложенные»?
Добрый день. У кого как дела в ЛК обстоят после подачи уведомления за декабрь 34/03 по страховым за сотрудников? Потом я сдала в январе РСВ и в итоге висят страховые в разделе «Отложенные» в задвоенном размере, а в «Причитается к уплате» всё нормально, одна сумма. Как же они утомили! Опять пол года эту сумму выбивать из зависших?
Почему выручка падает? Как с этим бороться
Выручка снижается по разным причинам, которые можно разделить на внешние и внутренние. К внешним причинам относится, динамика внутри страны или в мире, из-за повышения конкуренции. На рынке могут появиться товары-субституты. В таком случае спрос на другие продукты может просесть.
💥 ФНС дала разъяснения по 6-НДФЛ за 2023 год
В справках к форме 6-НДФЛ за 2023 год можно не заполнять поля с налогом перечисленным.
Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами
Всем привет! Меня зовут Наталия Лукина, и я шеф-редактор рубрики «Трибуна». Когда я рассказываю нашим пользователям и будущим потенциальным блогерам про нашу классную «Трибуну», то часто слышу вопросы. Как завести блог? Куда жать? Что дальше делать? Подготовила мануал со скринами.
Как снизить риски при сотрудничестве с самозанятыми — бывшими работниками
Сотрудничество с самозанятым, который ранее числился у заказчика в штате, несет в себе определенные риски. При этом не имеет значения, сколько лет прошло с момента увольнения. Разберем, какие риски несет сотрудничество с самозанятым — бывшим работником, и как их избежать.
Как считают срок владения унаследованной квартирой для НДФЛ
В общем случае срок владения недвижимостью = дата регистрации в Росреестре. При наследстве срок владения идет от дня открытия наследства, которым является день смерти гражданина.
Что включать в налог на прибыль при переоценке валютных счетов?
Подскажите, кто работает с курсовыми разницами. ОСНО в 2023-2024 мы по расчетам с поставщиками подрядчиками учитываем их в ННП только по факту погашения задолженности. А по переоценке валютных счетов когда и что включать в ННП?
📖Налоговые риски из договора. На что обратить внимание
В прошлый раз писала о том, как условия договора могут спровоцировать налоговые риски. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию с налоговой, следует тщательно обговорить условия договора.
🏃 Отпрашивание с работы на час можно оформлять как отпуск без содержания
Бывает, что работник отпрашивается с работы в рабочее время на несколько часов. Как это оформить и отразить в табеле учета рабочего времени, рассказал Роструд.
В учетной политике надо утвердить рабочий план счетов
Формировать учетную политику компании надо, руководствуясь законодательством РФ о бухучете, федеральными и отраслевыми стандартами бухучета.
Выгодные комиссии СБП. Как бизнесу сэкономить на эквайринге
Использование эквайринга при продаже товаров и услуг физлицам стало необходимостью. Все больше людей оплачивают покупки картами или смартфоном, доля безналичных платежей растет. Такой способ оплаты удобен покупателям и выгоден продавцам, особенно если научиться экономить на эквайринге.
Свежие облигации: Совкомбанк Факторинг на размещении
Скоро свежие выпуски посыплются как из рога изобилия, а пока приходится смотреть под микроскопом чуть ли не вообще всех в надежде найти бриллиант среди… не бриллиантов. Совкомбанк Факторинг — современная дочка коммерческого банка, и купон неплохой, вот только оферта.
«Утренний бухгалтер» № 5559. Бухгалтеры сдают ненужный отчет о стаже ЕФС-1. А вы?
Сдавать этот отчет надо только на сотрудников с особенностями стажа, но бухгалтеры перестраховываются и сдают его на всех.
❌ Запретят срочные трудовые договоры с начальниками отделов
Заключить срочный трудовой договор с начальником транспортного цеха по соглашению сторон не получится. Норма о срочном договоре действует только для руководителей организации, а не цехов, отделов и прочих подразделений.
Мы сделали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме
Решение неоднозначное, однако интересно изучить последствия. Пишите ваши драгоценные мнения об этом всем.
Комментарии14
Тоже в отложенных висит сумма НДФЛ со сроком уплаты 21. 12. Написала сегодня обращение. Послушаем что ответят 🤷♀
Ответ от Светлана из «КУБ»
Я вчера по всем написала обращение. Причём вне зависимости от региона ФНС везде одно и тоже
Ответ от Olesya из «КУБ»
Так за декабрь не подаем уведомление по страховым, потому что сдаем отчет РСВ. А так вы сами задвоили сумму
Ответ от Мария Графова из «КУБ»