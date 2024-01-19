Как решить проблему с задвоенными страховыми в разделе «Отложенные»?

Добрый день. У кого как дела в ЛК обстоят после подачи уведомления за декабрь 34/03 по страховым за сотрудников? Потом я сдала в январе РСВ и в итоге висят страховые в разделе «Отложенные» в задвоенном размере, а в «Причитается к уплате» всё нормально, одна сумма. Как же они утомили! Опять пол года эту сумму выбивать из зависших?