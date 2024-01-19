Обновили ли форму 6-НДФЛ в Налогоплательщике ЮЛ?

Как исправить ошибку в отражении ЗП в 1С 8.3?

Всем добрый день, вопрос обнаружена ошибка в нескольких отражения зарплаты в 1С 8.3 в начале года. Неверно выгружены из ЗУПа взносы, подскажите, пожалуйста, каким документом в бух базе это исправить, месяца январь-май, место работы новое и в ЗУПе я новичок, заранее большое спасибо!