Как исправить ошибку в отражении ЗП в 1С 8.3?

Топ 6 ошибок малого бизнеса в области информационной безопасности

Даже если бизнес — это пекарня или автомойка, в современном мире без компьютеров не обойтись. Торговлю без них организовать не получится, так что хотя бы один ПК у вас точно будет. Плюс вы наверняка будете использовать мобильные устройства. Рассказываем про самые частые ошибки начинающих предпринимателей, которые связаны с компьютерами и цифровым миром.