Как исправить ошибку в отражении ЗП в 1С 8.3?

Вопрос от Натали31 из Красного уголка бухгалтера
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Комментарии4
Зарплата...отражение зарплаты в бух программе...и там ищите по вкладке взносы и правите. Кажется так...нет компа под рукой
Ответ от Елена Гаршина из «КУБ»
В 1с бух это делаете
Ответ от Елена Гаршина из «КУБ»
И так помесячно правите
Ответ от Елена Гаршина из «КУБ»