Вопрос от Olesya Andreevna 2023 из Красного уголка бухгалтера
Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов
Вчера мы создали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме. И теперь мы просим вас активно помогать с решениям рабочих вопросов коллегам, отвечая на их вопросы. Все вы эксперты в каких‑то областях бухгалтерии, давайте решать рабочие вопросы вместе!
Как оплатить налоги после закрытия ИП?
Коллеги, добрый день, ИП закрыли позавчера. Я так понимаю если несколько дней на подачу УСН за прошлый год и текущий с кодом 50. Теперь как быть с уплатой налогов? Оплатить по QR коду с физ. Лица, когда начислят, после сдачи отчёта, или заранее, но дойдет ли платеж, если уже внесена отметка о прекращении деятельности ИП 🤔
Может ли поставщик оформить вычет по НДС за возвращенный аванс?
Добрый день. Поставщик вернул аванс покупателю, срок перечисления которого более 3-х лет. Отгрузки по нему не было. Может ли поставщик оформить на данный возврат вычет по НДС в квартале возврата?
Ни единого разрыва! 4 компании, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов, + потенциальные кандидаты
Да, да и ещё минимум 18 раз да. Это я про года, в которые компании выплачивали дивиденды без перерывов 20 и более лет. Если бы не 2022 год, таких компаний было бы больше, но на данный момент таких компаний всего 4. Не всегда щедро, но всегда платили.
Где увидеть зарезервированные суммы 1% за 2023 год?
Добрый вечер. Подскажите, в какой справке можно увидеть зарезервированные суммы 1% за 2023 год, если нет доступа в ЛК. Могу заказать через Контур. У некоторых ИП из резерва подняли суммы и перекрыли ими имущественные налоги. Хотелось бы узнать сумму на остатке резерва. Спасибо.
Стикерпаки теперь можно добавлять в Трибуну
Стикерпаки теперь можно добавлять не только в ТГ-каналы и комментарии, но и в свои посты.
Бухгалтеры спорят, как платить зарплату, чтобы сдавать одно уведомление по НДФЛ и разбираются с отчетами января, а персоной дня стал котик. 🐱«Ночной бухгалтер» №1605
Сдвинуть сроки выплаты зарплаты и сдавать одно уведомление по НДФЛ — это так по-бухгалтерски. Напоминаем, что нужно сдать до 22 января и какие три отчета вообще в январе сдавать не придется и делимся милотой про кота-сотрудника, который получил повышение.
Учимся работать с цифровым рублем. Мини-курс
Рассказываем об условиях использования и преимуществах цифрового рубля и объясняем, как с ним работать.
Срочный рынок Мосбиржи привлек 100 тысяч новых клиентов
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Нужно ли полностью оплачивать фиксированные взносы при ликвидации ИП?
Добрый вечер! ИП ликвидирован 19 декабря 2023г. Фиксированные взносы за 2023 год посчитали и оплатили соответственно по дату закрытия 44 363,23 руб. На ЕНП сейчас отрицательное сальдо 1 478,77 и начисляется пени. Подскажите, пожалуйста, разве нужно было полную сумму оплатить?
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Комментарии5
Срок сдачи усно до 25 числа следующего месяца после закрытия. Налоги начислят физлицу и в кабинете ФЛ можно все оплатить.
Ответ от Andrei K из «КУБ»
При закрытии ИП необходимо обратить внимание на особенности уплаты налогов. Возможно, оплата по QR коду с физического лица будет наиболее подходящим вариантом, но нужно учитывать изменения в налоговой отчетности после прекращения деятельности ИП. Будущее может принести новые требования и процедуры.
Ответ от Ксения Ломова из «КУБ»
Закрывали ип в 2023 году, декларацию не нулевую подали сразу с заявлением о снятии с учета в качестве ип. Оплатили сразу. Теперь в лк висит налог усн со сроком уплаты 25.04.24. Проверка по декларации прошла.
Ответ от Iulia Iulia из «КУБ»