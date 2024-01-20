Как оплатить налоги после закрытия ИП?

Ни единого разрыва! 4 компании, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов, + потенциальные кандидаты

Да, да и ещё минимум 18 раз да. Это я про года, в которые компании выплачивали дивиденды без перерывов 20 и более лет. Если бы не 2022 год, таких компаний было бы больше, но на данный момент таких компаний всего 4. Не всегда щедро, но всегда платили.