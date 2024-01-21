Вопрос от Елена из Красного уголка бухгалтера
Минимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 9,2 тыс. рублей
С 1 февраля 2024 года у работающих женщин вырастет пособие по уходу за ребенком (если оно было минимальным).
Как определить источник дохода для НДФЛ
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Работодатели будут платить проценты с неначисленной задержанной зарплаты
Теперь в компенсации за задержку зарплаты будут учитывать выплаты с неначисленной части.
Можно ли подать 6-НДФЛ без предварительной корректировки уведомления?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, хотим завтра сдать 6-НДФЛ, обнаружили ошибку в уведомлении, корректировку по уведомлению не подавали, в 6-НДФЛ поставить верную сумму уведомления, а корректировку не подавать?
Стикерпаки теперь можно добавлять в Трибуну
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Добрый день, коллеги. Прошу вашей помощи.
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Комментарии3
Сдайте 6-ндфл и всё
Ответ от Ирина 070814 из «КУБ»
Добрый день. Смотря на сколько критичная ошибка и в какую сторону. Если денег на енс на другие налоги хватает, то можно просто расчет сдать и на енс все скорректируется. Если по не верному уведомлению списались деньги, которые предназначались в счёт уплаты других налогов, я бы подала корректное уведомление, оно просто быстрее отразится на енс
Ответ от Надежда Байзуллаева из «КУБ»
Я подавала корректирующие уведомления и потом 6 ндфл. Нужно было доплачивать.
Ответ от Анна из «КУБ»