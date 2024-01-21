Как разобраться в ситуации, когда сотрудник оплачивает услуги личными средствами?

То есть сотрудник оплатил личными деньгами и «забил». Акты сверок с компаниями подписаны, там все без долгов, а по базе наш долг. Подскажите, что можно сделать в этой ситуации?
Вопрос от Dariakdi из Красного уголка бухгалтера.
То есть сотрудник оплатил личными деньгами и «забил». Акты сверок с компаниями подписаны, там все без долгов, а по базе наш долг. Подскажите, что можно сделать в этой ситуации?
Вопрос от Dariakdi из Красного уголка бухгалтера.
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Вот сейчас точно будет тупой вопрос. Никак не словлюсь, со всеми этими изменениями. Начала делать НДФЛ, вроде все на первый взгляд верно. Но. В справках 2-НДФЛ нет января совсем. Хотя начисления были. Посмотрела отчет за 2022 год. Там с 1 по 12 месяц. А в отчете за 2023 со 2 по 12. И как теперь? Править вручную?
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С 1 февраля 2024 года у работающих женщин вырастет пособие по уходу за ребенком (если оно было минимальным).
Добрый день! Обнаружила, что в 4 квартале 2022 и 1 квартале 2023 года были проведены услуги, которые оплачены наличкой сотрудником. Авансовые отчеты не оформлялись, выдачи наличных и списания с карт не было.
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Рубль не укрепляется, но поддерживается, в криптоматериалах выявили 40% фейковой информации, Fix Price заплатит дивиденды (и пока что всё), выходят новые выпуски облигаций, ставятся рекорды в недвижимости, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю.
Важные новости: теперь подписчикам Клерк.Плюс доступны мини-курсы с тестами! Изучайте материал и проходите тесты, чтобы разобраться в самых сложных бухгалтерских темах.
Вообще ЕНС — это такой загадочный черный ящик, никогда не знаешь, что из него вылезет и когда. Тот, кто все это придумал, просто гений бухгалтерского учета. Ферма со своей теоремой нервно курит в коридоре
Комментарии12
Как минимум выдать ему деньги в под отчёт
Ответ от Александр Петухов из «КУБ»
Экономическая целесообразность есть? Заявление на возмещение и выдавайте...
Ответ от З из «КУБ»
Пусть берет из своего банка подтверждение платежа,выписку. Пишет служебку и вы ему возместите расходы
Ответ от Анна из «КУБ»