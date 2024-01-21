Красный уголок бухгалтера
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Как исправить ошибку загрузки отчета в 1С с ОЗОН?

Коллеги, здравствуйте! Кто работает с ОЗОН.

С октября у них появились баллы за скидки. До октября в 1С:Бухгалтерия замечательно грузился отчёт через штатную загрузку файлом. С октября при загрузке 1С суммирует столбцы из их отчётов 5 и 6 (реализовано на сумму и баллы за скидки). Понимаю, что это неправильно, должен быть только столбец 5 минус возвраты.

Релиз 1С последний, несколько раз удаляли и снова загружали, но увы. Руками не вариант, т.к. в отчете позиций много и строк больше 10 тысяч.

Кто из вас сталкивался? Как вылечить это безобразие? Помогите🙏🙏🙏

Вопрос от Natalya Seliverstova из Красного уголка бухгалтера.

Комментарии

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