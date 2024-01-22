Что делать, если не найден плательщик по представленным ИНН\КПП?

Вопрос от Лара из Красного уголка бухгалтера.
Как считают срок владения унаследованной квартирой для НДФЛ
В общем случае срок владения недвижимостью = дата регистрации в Росреестре. При наследстве срок владения идет от дня открытия наследства, которым является день смерти гражданина.
Учет независимой гарантии у принципала на ОСН согласно ПБУ 18/02 в 1С:Бухгалтерии предприятия ред.3.0
Ни одна компания не застрахована от рисков неисполнения условий договора своими контрагентами. Особенно, это касается оплаты покупателем или заказчиком задолженности по товарам, работам или услугам.
Как принять на работу дистанционного работника. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие документы нужны, чтобы принять на работу дистанционного работника.
Нужно ли включать обеденный перерыв в рабочее время
Каждый трудящийся имеет право на отдых — конституционное право (ст. 37 основного закона). Обеденный перерыв — частное проявление такого права, это время, когда любой свободен от выполнения трудовой функции и может использовать это время по назначению. Казалось бы, с чего обед включать в рабочее время — и, тем более, оплачивать? Но есть нюансы.
Как организовать воинский учет в компании: 3 шага
Разбираемся, как поэтапно внедрить воинский учет в фирму: с чего начать и как избежать штрафов.
Что такое счет-договор и для чего он используется
Что такое счет-договор? В каких случаях он может пригодиться? Можно ли составлять счет-договор на любые работы и услуги? А можно ли выставлять счет-договор на поставку товаров? Какие плюсы и минусы счет-договора? Отвечаем на вопросы и приводим образец заполнения счета-договора.
Нужна ли счет-фактура при начислении ретробонуса для учета НДС?
Если начислен ретробонус покупателю (премия за объем купленных товаров, цена товара не меняется, — не облагается НДС), надо ли выставлять в единичном экз. счет-фактуру, чтобы эта операция попала в 7 раздел НДС и вести раздельный учет по НДС по общехозяйственным расходам?
Долги блогера Блиновской перед налоговой выросли до 1,4 млрд рублей
За нарушение домашнего ареста Елене Блиновской изменили меру пресечения на заключение под стражу.
В какой отчет попадает декабрьская зарплата: в 6-НДФЛ за 2023 год или I квартал 2024 года
Из-за новых правил уплаты НДФЛ бухгалтеров волнует вопрос, в какой отчет 6-НДФЛ попадает декабрьская зарплата. В годовой отчет или в отчет за первый квартал 2024 года. И в какую в Справку о доходах физлица попадает такая зарплата, если часть декабрьской зарплаты выплачена в январе 2024 года.
Работодатель должен учитывать фактически отработанное сотрудником время при определении размера аванса
Размер аванса не может быть меньше, чем размер зарплаты за выполненную часть работы в течение половины месяца.
Как влияет на бизнес банкротство физлица через МФЦ
С 3 ноября 2023 года правила списания непосильных долгов физлица смягчили. Рассказываем, как новации повлияют на бизнес человека–банкрота.
Себестоимость медицинской услуги: как посчитать
Разберем, екк рассчитывается себестоимость, почему одна и та же услуга стоит по-разному в частных клиниках, и на что важно обращать внимание.
Что делать, если не найден плательщик по представленным ИНН\КПП?
Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным в файле. C такой ошибкой не приняты персонифицированные сведения. Проверила, реквизиты в отчете указаны верные.Все другие отчеты приняты. Подскажите, пожалуйста,что предпринять?
Какая бухгалтерия нужна ООО на УСН
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Маркетплейс нашел замену товарам, которые были утеряны при пожаре на складе в Шушарах.
Тренды E‑Commerce 2024
Что происходило на рынке электронной торговли в 2023 году и что ждет e‑commerce в 2024 — экспертным мнением делится сооснователь сервиса МойСклад Аскар Рахимбердиев.
Здесь легко ошибиться! 5 новшеств по УСН, о которых должен знать бухгалтер
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Работодатель не имеет права навязывать свои условия по делению отпуска на части
При делении отпуска одна из частей (любая) должна быть не менее 14 дней. Это может быть первая часть отпуска или последняя.
Вернуть имущество и/или исключить участника. Теперь возможны два варианта
Исключение участника из общества - сложная задача. А если речь идёт о корпоративном конфликте, суды и вовсе любят сослаться на позицию, согласно которой решение корпоративных конфликтов - не задача судопроизводства. ВС РФ в который раз поправляет суды. И теперь наличие корпоративного конфликта не является безусловным щитом от исключения.
Психологи и педагоги будут оценивать качество детских игрушек
Роскачество определило 13 признаков безопасности детских игрушек. Они не должны содержать нецензурную брань, вызывать страх и ужас. Выпуск игрушек запретят иностранным агентам.
Комментарии2
Это лучше в тех поддержку обратитесь
Ответ от Надежда Галактионова из «КУБ»
Фио не менялось?
Ответ от Анна Семененко из «КУБ»