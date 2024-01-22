Что делать, если не найден плательщик по представленным ИНН\КПП?

Нужно ли включать обеденный перерыв в рабочее время

Каждый трудящийся имеет право на отдых — конституционное право (ст. 37 основного закона). Обеденный перерыв — частное проявление такого права, это время, когда любой свободен от выполнения трудовой функции и может использовать это время по назначению. Казалось бы, с чего обед включать в рабочее время — и, тем более, оплачивать? Но есть нюансы.