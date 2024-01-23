Может ли ИП по массажу оформить ПСН?

Корпоративные карты в интернет-магазинах: должен ли продавец выдавать чек

Выдавать сотрудникам деньги под отчет без дополнительных документов можно с помощью корпоративной карты. По факту ее использует физическое лицо, но в интересах бизнеса. В этом случае есть некоторые особенности оформления продаж.