Красный уголок бухгалтера
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Может ли ИП по массажу оформить ПСН?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ИП занимается массажем, не медицинским. Можно оформить ПСН?

Вопрос от Наталия Курситыс Бухгалтерские услуги из Красного уголка бухгалтера.

Комментарии

2
Регулирование аудиторской деятельности

Число аудиторов сократилось на 13%

К началу 2023 года количество специалистов в области аудита снизилось до 16,4 тысяч человек. Чтобы избежать дефицита кадров предлагают упростить доступ к квалификационному экзамену.

20
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Маркетплейсы

Модульбанк запустил сервис сборных фотосъемок для селлеров

Модульбанк запустил услугу по организации сборных фотосъемок для продавцов на маркетплейсах на базе своей фотостудии в Москве. Услуга доступна при подключении одного из селлер-тарифов Модульбанка.

13
IT-компании

Владельцем российского бизнеса «Яндекса» стало МКАО

Теперь МКАО, зарегистрированной в «русском офшоре» на острове Октябрьский, принадлежит 99,999% ООО «Яндекс».

17
Логотип ToT
ToT

Как мошенники нашли моего главного бухгалтера и просили перечислить им 1 000 000 рублей

Мошенники нашли информацию о том, кто является главным бухгалтером в нашей компании. Они создали профиль в Телеграме, используя мою аватарку и похожий ник. Цель: выманить миллион рублей, выдавая себя за меня – руководителя компании

Как мошенники нашли моего главного бухгалтера и просили перечислить им 1 000 000 рублей
7
91
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Корпоративные карты

Корпоративные карты в интернет-магазинах: должен ли продавец выдавать чек 

Выдавать сотрудникам деньги под отчет без дополнительных документов можно с помощью корпоративной карты. По факту ее использует физическое лицо, но в интересах бизнеса. В этом случае есть некоторые особенности оформления продаж.

Корпоративные карты в интернет-магазинах: должен ли продавец выдавать чек 
16
Логотип Академия Eduson
Академия Eduson
Карьера бухгалтера

Снова заполняли отчетность в последний рабочий день в году? Тогда эта статья для вас 

Вспомните свой последний день в офисе последние годы. Большая часть бухгалтеров припоминают не праздничную суматоху, а ворохи отчетности, которые нужно закончить.

Снова заполняли отчетность в последний рабочий день в году? Тогда эта статья для вас 
50
Банки

Что делать, если банк неправомерно списал комиссию

Иногда банки в одностороннем порядке увеличивают или устанавливают комиссионные вознаграждения за проведение операций. Рассмотрим, что делать, если вы с комиссией не согласны.

5
328

Записи вебинаров

719
Новые видео от экспертов каждый день
Общество

Шенгенскую визу проще получить через Италию, Испанию или Францию

Для въезда в Италию, Францию или Испанию нужна только виза и загранпаспорт. Туристам придется оплатить консульский сбор и услуги визового центра.

51
Социальная поддержка

Персона дня. Президент РФ

Владимир Путин подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи.

Персона дня. Президент РФ
1
27
Логотип LIFE PAY
LIFE PAY
Маркировка товаров

Маркировка 2024: к чему готовиться бизнесу

Рассказываем, какие товары маркируют в режиме эксперимента, какие станут обязательными для нанесения DataMatrix-кодов и как продукцию будут проверять в режиме реального времени при продаже на кассе.

Маркировка 2024: к чему готовиться бизнесу
33
Обзоры для бухгалтера

Какие отчеты бухгалтерам надо сдать до 25 января

Ближайший срок сдачи отчетности – 25 января.

118
Бесплатно с IT-компании

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
1,4 тыс.
Общество

В информационной системе РЖД появятся сведения о перевозке животных

Проводники будут получать подробную информацию о питомцах, которые едут в поезде.

1
43
ФСБУ Аренда

Объекты учета аренды определяют по ФСБУ 25/2018

Объекты бухучета классифицируются как объекты учета аренды при единовременном выполнении условий, установленных ФСБУ 25/2018.

37
Инвестиции

Инвесторы заявили о дефолте по пяти белорусским евробондам

Если Минфин Белоруссии не погасит обязательства по еврооблигациям, то инвесторы подадут иск в Лондонский международный третейский суд. Держатели евробондов не получают выплаты с 2022 года.

25
Банки

Турецкие экспортеры текстиля могут получать денежные переводы из РФ

Власти Турции решили проблему денежных переводов из РФ для экспортеров текстиля, готовой одежды, обуви и пищевой продукции.

78
Общество

В отелях разрешат регистрироваться через Госуслуги

Для заселения в гостиницу можно вместо паспорта показать электронные документы на Госуслугах, а также разрешат зарегистрироваться по загранпаспорту.

48
Логотип QRService
QRService

Что выгоднее: эквайринг или оплата по QR-коду

С помощью системы быстрых платежей (СБП) можно принимать оплату от клиентов по QR-коду без дополнительного оборудования. Сравниваем платежи через СБП с обычным эквайрингом — то есть приемом оплат по банковским картам — и выясняем, какой способ выгоднее бизнесу.

Что выгоднее: эквайринг или оплата по QR-коду
35
ЭДО

Все правительственные ведомства будут работать по системе электронного документооборота

Чтобы повысить дисциплину чиновников, аппарат правительства переведет все органы исполнительной власти на электронный документооборот. Его будут вести на портале «ГосЭДО».

61
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Может ли ИП по массажу оформить ПСН?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ИП занимается массажем, не медицинским. Можно оформить ПСН?

2
21