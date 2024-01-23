Может ли ИП по массажу оформить ПСН?

Вопрос от Наталия Курситыс Бухгалтерские услуги из Красного уголка бухгалтера.
Число аудиторов сократилось на 13%
К началу 2023 года количество специалистов в области аудита снизилось до 16,4 тысяч человек. Чтобы избежать дефицита кадров предлагают упростить доступ к квалификационному экзамену.
Модульбанк запустил сервис сборных фотосъемок для селлеров
Модульбанк запустил услугу по организации сборных фотосъемок для продавцов на маркетплейсах на базе своей фотостудии в Москве. Услуга доступна при подключении одного из селлер-тарифов Модульбанка.
Владельцем российского бизнеса «Яндекса» стало МКАО
Теперь МКАО, зарегистрированной в «русском офшоре» на острове Октябрьский, принадлежит 99,999% ООО «Яндекс».
Как мошенники нашли моего главного бухгалтера и просили перечислить им 1 000 000 рублей
Мошенники нашли информацию о том, кто является главным бухгалтером в нашей компании. Они создали профиль в Телеграме, используя мою аватарку и похожий ник. Цель: выманить миллион рублей, выдавая себя за меня – руководителя компании
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Выдавать сотрудникам деньги под отчет без дополнительных документов можно с помощью корпоративной карты. По факту ее использует физическое лицо, но в интересах бизнеса. В этом случае есть некоторые особенности оформления продаж.
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Что делать, если банк неправомерно списал комиссию
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Шенгенскую визу проще получить через Италию, Испанию или Францию
Для въезда в Италию, Францию или Испанию нужна только виза и загранпаспорт. Туристам придется оплатить консульский сбор и услуги визового центра.
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Ближайший срок сдачи отчетности – 25 января.
Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
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Комментарии2
Это смотрите в Вашем регионе, какие виды деятельности под псн попадают.
Ответ от Наталья Шевченко Бухгалтер из «КУБ»
☺️ спасибо!
Ответ от Наталия Курситыс Бухгалтерские услуги из «КУБ»