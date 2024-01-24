Как работать с зачетом авансов в 1С:УНФ?

Медклиники должны подключиться к обмену с ФНС, чтобы их клиенты могли оформить упрощенный соцвычет за 2024 год

Вместо комплекта документов (договор, чек, лицензия и т. д.) для получения соцвычета по НДФЛ в 2024 году понадобится только справка, но можно будет обойтись и без нее, если оформить вычет в упрощенном порядке.