Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Что предоставлять в ИФНС к ГТД, указанным в книге покупок?

Добрый день. Возмещение НДС: по требованию нужно предоставить тов. накладные к с/ф книги покупок. Что предоставлять к ГТД, указанным в книге покупок? Поступлениеже товара по ГТД и делается (то есть дополнительно ничего не предоставлять), или в ИФНС нужен инвойс, авианакладные или что-то подобное? Спасибо.

Вопрос от Irina S. из Красного уголка бухгалтера.

Комментарии

1
  • Красный уголок бухгалтера

    документами по которым приходуется товар в учете являются инвойсы+транспортные документы(CMR/коносамент/авиа или жд накладная или иные документы, в зависимости от способа транспортировки). По ГТД определяется дата пересечения границы и выпуска в свободное обращение, а так же отражаются налоги и пошлины уплачиваемые на таможне). Поэтому по такому требованию предоставляем полный пакет документов.

    Ответ от ALLA DEMCHENKO из «КУБ»

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