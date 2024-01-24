Что предоставлять в ИФНС к ГТД, указанным в книге покупок?

Добрый день. Возмещение НДС: по требованию нужно предоставить тов. накладные к с/ф книги покупок. Что предоставлять к ГТД, указанным в книге покупок? Поступлениеже товара по ГТД и делается (то есть дополнительно ничего не предоставлять), или в ИФНС нужен инвойс, авианакладные или что-то подобное? Спасибо.