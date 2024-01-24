Какими документами закрывать договор подрядной работы?

Договор подряда на разработку проектной документации и изготовление декоративного панно с доставкой его заказчику. Сроки на разработку и изготовление разные. Можно ли закрыть договор двумя актами к договору:
акт сдачи-приемки проектных работ;
акт сдачи-приемки готового изделия.
Или на готовое изделие нужна накладная? Смущает то, что изготовление панно — это не поставка, а подряд с доставкой заказчику.
Вопрос от Meister из Красного уголка бухгалтера.
Комментарии5
Мы всегда на изделие делаем накладную. Услуги можно актом.
Ответ от Екатерина из «КУБ»
Спасибо!
Ответ от Meister из «КУБ»
Вы работы выполняли? Панно через производство изготавливали?
Ответ от Анна из «КУБ»