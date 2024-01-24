Какими документами закрывать договор подрядной работы?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто знает какими документами закрывать договор?

Договор подряда на разработку проектной документации и изготовление декоративного панно с доставкой его заказчику. Сроки на разработку и изготовление разные. Можно ли закрыть договор двумя актами к договору:

акт сдачи-приемки проектных работ;

акт сдачи-приемки готового изделия.

Или на готовое изделие нужна накладная? Смущает то, что изготовление панно — это не поставка, а подряд с доставкой заказчику.

Вопрос от Meister из Красного уголка бухгалтера.