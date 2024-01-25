Как разрешить проблему со сменой юр.адреса в г. Москве?

Добрый день, коллеги! Может, кто-то подскажет по смене юр.адреса в г. Москве: проблема заключается в том, что нашего помещения нет в ФИАС и ГАР (кадастрового номера тоже нет и получить в ближайшее время невозможно) поэтому заполнили заявление до номера дома, помимо этого помещение находится в собственности у ТСЖ, а у нас договор субаренды, все необходимые документы и разрешение на регистрацию от собственника мы приложили. Пришел отказ от 46-й налоговой с формулировками, что не заполнено помещение в пределах здания и сведения об адресе не соответствуют сведениям, содержащимся в ГАР. Наша налоговая приглашала руководителя на встречу после подачи документов на смену адреса и со своей стороны отправила положительный ответ в 46-ю по нашей организации. Как лучше сейчас поступить: подавать на обжалование или зарегистрировать организацию на другом этаже, где могут предоставить номер помещения и соответственно кадастровый номер, но будет договор аренды уже с другим арендодателем? Не вызовет ли это каких-либо противоречий?
Вопрос от Ekaterina Shilova из Красного уголка бухгалтера
Комментарии2
Здравствуйте! Мы в конце декабря подавали на смену адреса, тоже без помещения, по той же причине что и у вас. Но в договоре аренды, у нас конкретизирован адрес до литеры по тех.паспорту, которая так же не содержится в ФИАС и ГАР. Сразу после НГ адрес новый зарегистрировали. Регион не Москва. Тоже со второго раза только получилось, первый раз отказали тоже изза помещения как и вам, в договоре в той редакции тоже не было конкретики, только номер дома. Пришлось менять адрес в договоре аренды на более конкретный. Думала получится в заявлении вручную помещение(с литерой) добавить (ранее по другой орг. добавляли помещение вручную) - через сервис не получилось, отправили без уточнения, заканчивая домом, в тот момент металась искала информацию -видела , что в ноябре какие то изменения были на этот счет - но все прошло удачно.
Ответ от Olga Shem из «КУБ»
Здравствуйте, та же проблема, зарегистрировали до номера этажа, офиса в гар нет, его не стали ставить, сегодня должен прийти ответ, кстати по регистрации. До этого отказы были, мол, в гараже не содержится информации о помещениях внутри здания. Москва сити
Ответ от Olesya Andreevna 2023 из «КУБ»