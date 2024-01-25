Как разрешить проблему со сменой юр.адреса в г. Москве?

Добрый день, коллеги! Может, кто-то подскажет по смене юр.адреса в г. Москве: проблема заключается в том, что нашего помещения нет в ФИАС и ГАР (кадастрового номера тоже нет и получить в ближайшее время невозможно) поэтому заполнили заявление до номера дома, помимо этого помещение находится в собственности у ТСЖ, а у нас договор субаренды, все необходимые документы и разрешение на регистрацию от собственника мы приложили. Пришел отказ от 46-й налоговой с формулировками, что не заполнено помещение в пределах здания и сведения об адресе не соответствуют сведениям, содержащимся в ГАР. Наша налоговая приглашала руководителя на встречу после подачи документов на смену адреса и со своей стороны отправила положительный ответ в 46-ю по нашей организации. Как лучше сейчас поступить: подавать на обжалование или зарегистрировать организацию на другом этаже, где могут предоставить номер помещения и соответственно кадастровый номер, но будет договор аренды уже с другим арендодателем? Не вызовет ли это каких-либо противоречий?

Вопрос от Ekaterina Shilova из Красного уголка бухгалтера