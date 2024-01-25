Учитывается ли бухгалтер ИП при расчете среднесписочной численности?

Вопрос от Анна из Красного уголка бухгалтера
Дочерняя компания с иностранным участием в России
Наиболее популярная и простая в организации форма для ведения бизнеса в России — это общество с ограниченной ответственностью (ООО). Открыть ООО могут как российские, так и иностранные граждане или организации. Но для иностранных лиц есть ряд ограничений по видам деятельности и дополнительные требования к документам, подаваемым на регистрацию. Что делать, если иностранная компания или иностранный гражданин решили вести бизнес в России, рассказали в статье.
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Суточные командированным включают в прочие расходы
В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства – суточные.
Как не бояться ответственности и стать главным бухгалтером: путь к успеху
Ответственность — важное для успешной карьеры качество, особенно в области бухгалтерии. В ней точность и внимание к деталям играют решающую роль. Главный бухгалтер принимает на себя большую ответственность за финансовое благополучие компании. Разберем подробнее, как ее не бояться и стать успешным профессионалом.
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Кипр, ранее являвшийся главным офшором для российского бизнеса, значительно уменьшил свои связи с российскими клиентами.
Что делать, если СФР отказался оплатить больничный сотрудника?
Добрый день. СФР отказал в оплате больничного листа нашему сотруднику, по причине уточнения даты выдачи продолжения ЭЛН медицинской организацией. Сотрудник обратился в медучреждение с просьбой выписать дубликат больничного листа. В выдаче отказали. Какие действия должен предпринять работодатель в этой ситуации?
Как учесть авансовый платеж до перехода на УСН?
Чтобы избежать проблем и лишнего документооборота, нужно постараться не получать авансы от покупателей до перехода на УСН. Другой вариант — не начислять НДС на авансы за товары и услуги, поставка которых будет выполнена после перехода на упрощенку. Минфин считает, что такие авансы в базу по НДС не попадают (Письмо Минфина от 28.12.2017 № 03-07-11/87951).
👙 Услуги сауны в образовательной организации облагаются НДС, бассейна – не облагаются
Поплавать в бассейне можно без НДС, а помыться в бане – с НДС.
Лишь 24% россиян имеют пассивный доход, и только каждый шестой из них инвестирует в ценные бумаги. Живут на пассивный доход 1,44%
Насколько велик потенциал у инвестиций в России, настолько же велика стена между ними и населением. С одной стороны, Мосбиржа отчитывается о том, что инвесторов стало почти 30 млн (около 20% всего населения или 26% старше 18 лет).
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Учитывается ли бухгалтер ИП при расчете среднесписочной численности?
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Комментарии6
Нет, лица, работающие по договорам ГПХ, не учитываются при расчёте среднесписочной численности
Ответ от Andrei Korigodski из «КУБ»
Если я правильно понимаю, при подаче заявления на патент бухгалтер ИП, который сдает за нас отчетность, не учитывается ?
Ответ от Анна из «КУБ»
Для патента берется не среднесписочная численность, а средняя, в нее включаются и лица по договорам ГПХ. Но лица, зарегистрированные, как ИП, из расчета исключаются (приказ Росстата от 22.11.2017 N 772). Поэтому да, не учитываете
Ответ от Andrei Korigodski из «КУБ»