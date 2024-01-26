Вопрос от Xenia из Красного уголка бухгалтера
Суточные командированным включают в прочие расходы
В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства – суточные.
🙂Мы делили апельсин. Много нас, а он — один. Про отпуск
Вы как работодатель не можете навязывать свои условия по делению отпуска на части. Договариваться надо. Но как – вот, в чем вопрос.
🔥Пенсии отменят, а накопления «сгорят». Готовы к такому сценарию? «Клерк» проводит опрос!
В интернете уже пару месяцев идут обсуждения на тему: «что нам готовят выборы». Все чаще звучит вопрос, а ждать ли чего-то хорошего (или плохого) пенсионерам? Судя по складывающейся ситуации: в будущем пенсионный возраст либо еще поднимут, либо пенсию вообще отменят. А вы, что думаете?
Конфискация имущества за фейки, а также разоблачение феминитивного экстремизма
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: ИИС будут страховать, репарационные облигации Украины, стать коренным немцем теперь будет гораздо проще, а Илон Маск шантажирует акционеров Теслы складыванием футболки.
Налог на имущество физлиц за недостроенный многоквартирный дом идет по ставке 0,3%
Если проектируемым назначением объектов незавершенного строительства является жилой дом, то ставка налога на имущество физлиц – не выше 0,3% кадастровой стоимости.
Сотрудничество с несовершеннолетними исполнителями, что должен знать заказчик
Сотрудничать с подростками по договорам ГПХ закон не запрещает. Как и не запрещает привлекать их в качестве самозанятых. Но чтобы такое сотрудничество не принесло заказчику проблем, нужно заранее подстраховаться: получить согласие от родителей несовершеннолетнего и заключить правильный договор.
С 1 февраля пособия повысили на 7,4%
Коэффициент индексации ряда социальных пособий с 01.01.2024 – 1,074.
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Сколько стоит один балл для пенсии?
Коллеги, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Сколько стоит 1 балл, к пенсии, необходимо купить 2 балла. Буду благодарна ответу. Спасибо.
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Теоретически, в России вернутся банковские приложения на Айфоны
Apple разрешит альтернативные магазины приложений на iPhone — но только в ЕС.
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Комментарии14
Что и такое бывает?
Ответ от Анна из «КУБ»
Да, мне тоже интересно?
Ответ от Екатерина из «КУБ»
1 Бал вроде взносы с МРОТ за год
Ответ от Светлана Светлана из «КУБ»