Сколько стоит один балл для пенсии?

🔥Пенсии отменят, а накопления «сгорят». Готовы к такому сценарию? «Клерк» проводит опрос!

В интернете уже пару месяцев идут обсуждения на тему: «что нам готовят выборы». Все чаще звучит вопрос, а ждать ли чего-то хорошего (или плохого) пенсионерам? Судя по складывающейся ситуации: в будущем пенсионный возраст либо еще поднимут, либо пенсию вообще отменят. А вы, что думаете?