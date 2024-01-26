Учитывает ли СФР доходы от работы по совместительству?

Добрый день! Подскажите, как быть в ситуации, если сотрудница уходит в декрет, при этом она работает у основного работодателя и ещё у другого по совместительству (у ИП). ИП больничные работникам не платил, больничных не было, к Сфр не подключен.