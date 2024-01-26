Теперь пришёл основному работодателю запрос из СФР по больничному на отпуск по беременности.
Учитывает ли СФР доходы от работы по совместительству?
Должен ли ИП подключаться теперь к СФР и получать там тоже запрос по больничному и отвечать на него? Или если больничные не платились, то можно ничего от ИП не делать?
Вопрос от Dasha Korotkova из Красного уголка бухгалтера
Комментарии4
😳 а ИП зп официально платил? А как это он не подключен к СФР?
Ответ от Светлана из «КУБ»
Если у ИП есть сотрудники в штате, он должен отчитываться в СФР.
Ответ от Анна Бухгалтер (НДС, ПРИБЫЛЬ, УСН) из «КУБ»
не имеет значения, что сотрудник работает по совместительству. ИП каким образом подтверждал прием работника?
Ответ от Анна Бухгалтер (НДС, ПРИБЫЛЬ, УСН) из «КУБ»