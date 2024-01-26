Можно ли оформить выход учредителя из участников организации через нотариуса?

Вопрос от Светлана Светлана из Красного уголка бухгалтера
Депутаты предложили ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги
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Как уволить работника за нарушение дисциплины
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Комментарии3
Да, через нотариуса. Сначала отправить заказное письмо с предложением о выкупе другим учредителям почтой, при отказе можно продать долю другим участникам. А выход только через нотариуса. Но мое мнение, что это не бухгалтерский вопрос. Юристы должны заниматься этим
Ответ от Светлана из «КУБ»
Спасибо за ответ.
Ответ от Светлана Светлана из «КУБ»
Лучше проконсультироваться у нотариуса, насчёт деталей. Нужно согласие супругов учредителей, может что ещё. И это недёшево, от 40 тыс (мы хотели часть доли продавать, года 4 назад, но отказались из-за волокиты)
Ответ от Elena Gruzdeva из «КУБ»