Добрый вечер! УСН доходы минус расходы. Участвуем в электронных торгах. Хотели заключить договор с ИП, что он занимается документацией и участием в торгах и ООО за это платит ему. Но неожиданно нашли письмо Минфина от 24.01.20 № 03-11-06/2/4241.

В нем написано, что такие расходы (на оплату этому ИП) не входят в уменьшение налогооблагаемой базы. Я что-то не так поняла в этом письме может? Как то странно, почему подготовку документов для таможни можно списать в расходы, а по торгам нет. Может кто то сталкивался?

Вопрос от Татьяна К из Красного уголка бухгалтера