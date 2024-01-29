Вопрос от Наталия из Красного уголка бухгалтера
«Неприкасаемых» нет. В Китае более 100 тыс чиновников наказали за лень и недостойное поведение
Китайских чиновников, которые нарушили кодекс «Правил из восьми пунктов»: показали халатное отношение, неэффективно делали свою работу, а также злоупотребляли своим положением, отстранили от занимаемых должностей. Вот бы и у нас такой эффективный кодекс появился!
Какие документы для детских пособий нужны ИП?
Доброе утро! Веду подруге ИП, она родила ребёнка, хочет подать документы на пособия в соцзащиту. Там просят предоставить справку о доходах ИП, я сдала в срочном порядке декларацию УСН, как думаете достаточно ли будет НД заверенной налоговой для детских пособий?
Госайтишники никак не могут запилить реестр повесток, а россияне начали платить налог 43% с дивидендов из США
се самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Конституционный суд поддержал практику сложения налоговых штрафов, иноагентам хотят запретить сделки с имуществом по доверенности, на фондовой бирже РФ произошло показательное бритье киви-инвесторов, а китайскому рынку акций всё хуже и хуже.
Стоимость ОС из сферы высоких технологий в учете можно завышать в 1,5 раза
При формировании первоначальной стоимости основного средства, включенного в перечень российского высокотехнологичного оборудования, компания вправе учитывать расходы с коэффициентом 1,5.
Мошенники присылают электронные письма от имени налоговой
У пользователей могут запросить чеки, счета-фактуры, накладные и другие документы для проверки подозрительных операций. ФНС не имеет отношения к подобным письмам, вся информация о налогах есть в личном кабинете.
⚡Как общаться с налоговой? Лайфхаки для бухгалтера
Эффективная коммуникация всегда важна. Также и в общении с налоговым инспектором. Главбух компании — тот человек, который часто взаимодействует с ФНС. Поделюсь советами, как правильно общаться с налоговой и не вступить в конфронтацию.
Когда уменьшение уставного капитала надо учитывать в доходах
Сумма, на которую произошло уменьшение уставного капитала организации идет в состав внереализационных доходов и облагается налогом, если нет возврата стоимости соответствующей части взносов участникам.
Нужно ли оформлять путевой лист на директора компании. ЭДО на транспорте
Рассказываем, нужен ли путевой лист на директора организации, как подтвердить расходы на ГСМ, можно ли оформить этот документ сразу на месяц и требуется ли директору предрейсовый медосмотр.
🙊 Пошли проблемы с досрочной сдачей уведомления по ЕНП на НДФЛ с кодом 21/11
На НДФЛ, удержанный в январе 2024 года, нужно сдать два уведомления: за период с 01.01 по 22.01 и с 23.01 по 31.01. Первое уведомление ФНС приняла, а второе –не принимает.
Свежие облигации: Русал CNY на размещении
Для всех тех, кто не верит в крепкий рубль (да-да, есть и такие), появился новый вариант в юаневых облигациях с очень привлекательным купоном и со специфичным предпринимателем и меценатом Дерипаской. Выпуск не короткий и не длинный — на 2,5 года. Так сказать, лучшее предложение на рынке. Или нет?
Продажа старой квартиры и покупка новой в один день не лишат права на льготу по НДФЛ для единственного жилья
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Добрый вечер. Как сейчас в 1С закрываем сальдо на 68.90? Раньше уведомления делали проводки. А сейчас нет проводок. Как быть?🤷♀️
Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться
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Комментарии1
Платят всем, а потом уже разберемся.
Ответ от Шкодова Мария из «КУБ»