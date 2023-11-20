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Лариса Магафурова
Бухгалтерский аутсорсинг

Как аутсорсеру подготовиться к 2024 году

Расскажу сегодня о том, что учесть бухгалтеру на аутсорсинге, чтобы быть готовым ко всем законодательным требованиям и изменениям и что нужно успеть сделать до конца года.
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Как аутсорсеру подготовиться к 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

1. Проверить наличие первичных документов, свериться с дебиторами и кредиторами

Компаниям пора наводить порядок в первичке. Близится сдача годовой отчетности, а значит, вам нужно отследить ошибки и расхождения в расчетах с контрагентами и исправить их, а вашим клиентам — убедиться в том, что у них есть все необходимые первичные документы.

Важно! Убедитесь, что у вас отсутствуют задолженности, которые подлежат списанию, например, если истек срок исковой давности или компания-должник исключена из ЕГРЮЛ по ликвидации. Если они есть — необходимо списать их на дату возникновения соответствующего события.  

2. Проанализировать действующую систему налогообложения 

Компаниям, которые думают о переходе на другую систему налогообложения (например, с ОСНО планируют перейти на УСН), нужно принять решение до конца текущего года. Подать заявление на УСН можно до 9 января 2024 года, но лучше сделать это пораньше.

Напомните клиентам, что до подготовки заявления вам нужно убедиться, что организация соответствует установленным условиям для перехода, например, по численности сотрудников и выручке. Еще нужно разработать и утвердить новую учетную политику.

Клиент будет благодарен за то, что вы помогли ему оптимизировать налоговую нагрузку. По примеру некоторых налоговых консультантов можно установить оплату за сокращение расходов на налоги в виде процента от такой экономии. Такой бонус будет для вас стимулом подойти к работе с огоньком. 

О современных методах оптимизации на предстоящей конференции от «Клерка» в Москве 5 декабря будет рассказывать Вячеслав Василевский — налоговый адвокат. Рассчитываю сама присутствовать на мероприятии онлайн, а тем, кто находится в Москве рекомендую посетить его лично.

3. Провести сверку по ЕНС с налоговой

Сейчас большинство платежей в счет уплаты налогов и взносов поступают на ЕНС. Списание денег с ЕНС проводят сами налоговики, причем не всегда в той последовательности и суммах, на которые рассчитывает налогоплательщик — например, из-за пропуска срока перечисления средств. 

Было большое количество проблем в этом году из-за очередности списания (сначала НДФЛ, потом взносы и остальные налоги) и выдергивания денег из резерва. Больше всех страдали ИП, у которых понятный порядок уплаты и зачета взносов превратился в головоломку.

Для аутсорсера зато появилось целое новое поле для деятельности — проведение сверки. ИП становится выгодно брать на обслуживание, ведь количество отчетности и задач по ним увеличилось, а значит они нуждаются в регулярной бухгалтерской помощи.

4. Заплатить до конца ноября 2023 года налог на сверхприбыль

30 ноября 2023 года заканчивается льготный срок уплаты налога на сверхприбыль. Сумму налога можно уменьшить на вычет. Его размер равен обеспечительному платежу, который компания перечислила в бюджет с 1 октября по 30 ноября 2023 года включительно. При этом вычет не может превышать половину суммы налога. Сумму обеспечительного платежа налогоплательщики определяют сами.

Минфин отмечает, что благодаря вычету сумму налога можно снизить в 2 раза до эффективной ставки 5%. Стоит поторопить клиентов, которые хотят уменьшить налог на сверхприбыль, но еще не внесли обеспечительный платеж.

5. Начать применение ФСБУ по нематериальным активам

В соответствии с приказом Минфина от 30 мая 2022 г. № 86н, с отчетности за 2024 год будут применять ФСБУ 14/2022. Этот стандарт вводит несколько изменений, например:

  • критериев для признания НМА станет меньше;

  • в состав НМА теперь войдут неисключительные права и лицензии;

  • вводится понятие ликвидационной стоимости НМА. Ежегодно нужно пересматривать, кроме срока полезного использования, ликвидационную стоимость и способ амортизации — элементы амортизации. 

Не запрещено перейти на учет НМА по новому стандарту досрочно — вы можете помочь клиенту разобраться с новым ФСБУ

Про ФСБУ, кстати, тоже будут много говорить на конференции, в частности Эльвира Митюкова — аттестованный аудитор, а еще Алексей Иванов, который, между прочим, участвовал в разработке новых стандартов и уж точно прекрасно в них разбирается.

6. Напомнить о пересмотре штатного расписания и увеличении МРОТ

В 2024 году МРОТ увеличат по сравнению с 2023 годом на 18,5%, и он достигнет 19 242 рублей. 

Обратите на это внимание клиентов: пора пересмотреть штатное расписание и повысить оклады работникам, у которых зарплата не дотягивает до нового МРОТ. Нужно составить дополнительные соглашения к трудовым договорам и внести изменения в ЛНА.

7. Сформировать учетную политику на 2024 год

Учетная политика — важный документ для организаций и предпринимателей, который закрепляет способы ведения бухучета. Это полезный инструмент, который позволяет урегулировать организационные и юридические вопросы. 

Для бухгалтера помощь клиенту в составлении учетной политики — это дополнительная услуга и доход.

8. Составить график отпусков на 2024 год

Согласно ст. 123 ТК, до 15 декабря 2023 года нужно утвердить график отпусков работников на 2024 год.

Этот документ соблюдать обязательно: сотрудник не может самовольно устанавливать себе дни отдыха, а работодатель не накажет за прогул работника, который ушел в отпуск без приказа, но по утвержденному графику.

Напомните клиентам о важности его составления и не забудьте убедиться, что в графике учтены пожелания сотрудников, имеющих право на льготы по предоставлению отпуска. Например, совместители могут брать отпуск в то же время, что на основной работе.

В 2023 году произошли изменения в составе льготников. Посмотрите таблицу, убедитесь, что вы никого не забыли, ведь сотрудник может обратиться в Трудинспекцию с жалобой, если ему не будет предоставлен отпуск в соответствии с законом.

Категория сотрудников

Пояснения

Женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него

Вправе подать заявление на оплачиваемый ежегодный отпуск, даже если еще не отработали первые шесть месяцев в компании или у ИП (ст. 122 ТК).

Несовершеннолетние

Работники, усыновившие ребенка в возрасте до 3 месяцев

Сотрудник, жена которого находится в отпуске по беременности и родам

По желанию может взять ежегодный отпуск в любое время в период, когда его супруга на больничном по БиР. Стаж отработки у работодателя не имеет значения (ст. 123 ТК).

Внешние и внутренние совместители

Отпуск по совместительству берется в то же время, что и отпуск по основному месту. Даже если на позиции совместителя не набралось еще 6 месяцев отработки (ст. 286 ТК).

Родители троих и более детей до 12 лет

Имеют право брать ежегодный оплачиваемый отпуск по своему желанию в удобное для них время (ст. 262.2 ТК).

Право определяется по возрасту детей на начало года, в котором берется отпуск (письмо Минтруда от 20.11.2018 № 14-2/ООГ-9166).

Например, на 1 января все дети сотрудника были младше 12 лет, а в марте старшему исполняется 12. Сотрудник имеет право взять отпуск в любое время весь год – хоть в марте, хоть в декабре.

Ветераны, обладатели нагрудных знаков «Почетный донор России», сотрудники, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, супруги военнослужащих

Могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в любое время.

9. Обратить внимание на тренды проверок налоговой

Каждый год ФНС задает очередные тренды на проверки. В 2024 году особое внимание налоговики будут уделять договорам с самозанятыми и ИП, под проверки попадет не только крупный, но и средний, и малый бизнес.

Успейте заранее подготовиться ко всем требованиям, чтобы помочь клиентам избежать опасных схем и защитить их от проверок. 

До встречи на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», надеюсь получить не только полезные лекции и конспекты спикеров, но обменяться опытом с экспертами и коллегами.

Комментарии

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