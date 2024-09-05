Бухгалтер должен подсказывать собственнику. Что?

Тут первый вопрос: бухгалтер должен подсказывать ЧТО?
ТЗ какое?
Бухгалтер знает об этих ожиданиях?
Ответ - это предполагается, что бухгалтер должен подсказывать
Мне очень жаль предпринимателей. Но вам все же надо смириться: вы нанимаете бухгалтера, чтобы он работал на налоговую. Точка.
Все претензии - Москва. Кремль. Вас кинули.
Так вернемся к вопросу почему же «бухгалтер не подсказывает». Ему сложно? Да, сложно
Представьте, вы весь день карабкаетесь по горе. Весь фокус вашего внимания - на вершине. И тут вы висите на тросе и достаете пряжу для вязания и начинаете вязать свитер
Вот так это выглядит. Налоговая со своей некомпетентностью творит дичь. Госдума со своей некомпетентностью принимает тупые законы. И бухгалтер - между ними
Если он сейчас отвлечется и начнет вам вязать свитер (подсказывать вам по бизнесу исходя из совершенно другого контекста), налоговая вас сметет каким-нибудь очередным штрафом
Мне вас очень жаль. И поверьте, я испытываю испанский стыд. Стыдно должно быть налоговой и Госдуме, а стыдно мне
Но это реальность. Есть два пути - бороться с тупейшей бюрократической машиной, либо смириться и «платить и каяться»
Какие варианты выхода. Их несколько, но приведу один. Вам нужны подсказки по бизнесу? Это в формате «подсказок» не работают. И вы это знаете в глубине души, но вам нужно просто это обесценить, чтобы не признавать, что стратегия (а это и есть стратегия) строит денeг. А жаба душит. Угадала?
Так если мы представим, что мы оба взрослые в этой комнате и не тратим время на неуместный торг, то решение напрашивается само собой: встречаться раз в несколько месяцев и обозначать опасные линии и точки развития компании. Исходя из этого выстраивать план действий
Этот вариант стратегии стоит подороже - вы покупаете опыт высококвалифицированного спеца, и присваиваете его своему бизнесу (плюс налоговая стратегия ВСЕГДА строится на основе финансовой модели бизнеса - это основное удорожание услуги)
Есть вариант подешевле - мы делаем клиентам аудит налоговой безопасности. Вы получаете заключение о состоянии вашей компании, список опасных мест и варианты, что можно реализовать. Выбираете самостоятельно
Еще раз - оба эти варианта - это НЕ ПОДСКАЗКИ. Это серьезный инструмент вашей безопасности. Это открытие серых зон, о которых вы даже не подозревали
Вы уже поняли, что никакие подсказки на постоянной основе не нужны
И если ваш бухгалтер вас в целом устраивает, то отстаньте от него. Закажите раз в несколько месяцев налоговую стратегию или аудит налоговой безопасности. И будет вам счастье
А еще вариант претензий у начитанных предпринимателей - это «у нас бывают кассовые разрывы, в бухгалтер не подсказывает»
Это отдельный вид извращения, потому что кассовые разрывы (и их причины) видны только в управленческом балансе (которого у вас нет) и чего вы хотите от бухгалтера?
Чтобы он и в гору лез, и свитер вязал и еще по дереву выжигал?
Нет, так не будет работать. Для этих целей у нас есть услуга финдир на аутсорсинге. И в рамках этой услуги мы предоставляем нашу программу для управленческого учета. А в ней и управленческий баланс есть и календарь платежный (это от кассовых разрывов в частности) и рекомендации от финдира
Еще раз. Отстаньте от бухгалтера, декомпозируйте задачи, делегируйте их узким специаслитам или нам. У нас все естЬ
Комментарии2
Не очень понял. То есть бухгалтер - это просто счетовод?
Из текста понял что аутсорсинг сейчас осваивает новые горизонты - налоговый контроль
финдир на аутсорсинге.- это интересно. А где почитать об услуге?