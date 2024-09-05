Бухгалтер должен подсказывать собственнику. Что?

Тут первый вопрос: бухгалтер должен подсказывать ЧТО?

ТЗ какое?

Бухгалтер знает об этих ожиданиях?

Ответ - это предполагается, что бухгалтер должен подсказывать

Мне очень жаль предпринимателей. Но вам все же надо смириться: вы нанимаете бухгалтера, чтобы он работал на налоговую. Точка.

Все претензии - Москва. Кремль. Вас кинули.

Так вернемся к вопросу почему же «бухгалтер не подсказывает». Ему сложно? Да, сложно

Представьте, вы весь день карабкаетесь по горе. Весь фокус вашего внимания - на вершине. И тут вы висите на тросе и достаете пряжу для вязания и начинаете вязать свитер

Вот так это выглядит. Налоговая со своей некомпетентностью творит дичь. Госдума со своей некомпетентностью принимает тупые законы. И бухгалтер - между ними

Если он сейчас отвлечется и начнет вам вязать свитер (подсказывать вам по бизнесу исходя из совершенно другого контекста), налоговая вас сметет каким-нибудь очередным штрафом

Мне вас очень жаль. И поверьте, я испытываю испанский стыд. Стыдно должно быть налоговой и Госдуме, а стыдно мне

Но это реальность. Есть два пути - бороться с тупейшей бюрократической машиной, либо смириться и «платить и каяться»

Какие варианты выхода. Их несколько, но приведу один. Вам нужны подсказки по бизнесу? Это в формате «подсказок» не работают. И вы это знаете в глубине души, но вам нужно просто это обесценить, чтобы не признавать, что стратегия (а это и есть стратегия) строит денeг. А жаба душит. Угадала?

Так если мы представим, что мы оба взрослые в этой комнате и не тратим время на неуместный торг, то решение напрашивается само собой: встречаться раз в несколько месяцев и обозначать опасные линии и точки развития компании. Исходя из этого выстраивать план действий

Этот вариант стратегии стоит подороже - вы покупаете опыт высококвалифицированного спеца, и присваиваете его своему бизнесу (плюс налоговая стратегия ВСЕГДА строится на основе финансовой модели бизнеса - это основное удорожание услуги)

Есть вариант подешевле - мы делаем клиентам аудит налоговой безопасности. Вы получаете заключение о состоянии вашей компании, список опасных мест и варианты, что можно реализовать. Выбираете самостоятельно

Еще раз - оба эти варианта - это НЕ ПОДСКАЗКИ. Это серьезный инструмент вашей безопасности. Это открытие серых зон, о которых вы даже не подозревали

Вы уже поняли, что никакие подсказки на постоянной основе не нужны

И если ваш бухгалтер вас в целом устраивает, то отстаньте от него. Закажите раз в несколько месяцев налоговую стратегию или аудит налоговой безопасности. И будет вам счастье

А еще вариант претензий у начитанных предпринимателей - это «у нас бывают кассовые разрывы, в бухгалтер не подсказывает»

Это отдельный вид извращения, потому что кассовые разрывы (и их причины) видны только в управленческом балансе (которого у вас нет) и чего вы хотите от бухгалтера?

Чтобы он и в гору лез, и свитер вязал и еще по дереву выжигал?

Нет, так не будет работать. Для этих целей у нас есть услуга финдир на аутсорсинге. И в рамках этой услуги мы предоставляем нашу программу для управленческого учета. А в ней и управленческий баланс есть и календарь платежный (это от кассовых разрывов в частности) и рекомендации от финдира

Еще раз. Отстаньте от бухгалтера, декомпозируйте задачи, делегируйте их узким специаслитам или нам. У нас все естЬ