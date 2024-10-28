Заговор против бухгалтеров. Как налоговая готовится забрать рынок аутсорсинга

Многоходовочка. Начало
Летом 2022-го началось тестирование авто упрощенки. Подразумевалось, что бухгалтер не нужен, данные будут обрабатываться налоговой, и за это будет дополнительно оплата от 2% до 5% (а в льготных регионах в два раза) налоговой за услуги учёта
Налоговая отрапортовала, что испытания прошли успешно и этот опыт авто упрощенке будем развивать дальше
Что произошло в 2024 году
Летом 24-го года принимают закон о повышении порога для применения упрощенки до 450 000 000. И теперь НДСники, которым этот самый НДС тоже нужен, могут спокойно переходить на эту самую упрощенку
Ловушки расставлены, зайчики сами послушно прыгают на приманку. На упрощенке ставка налога с дохода ниже, декларация раз в год сдаётся, очень удобно. Но это только пока
Чем сердце успокоится
Надо понимать, что бухгалтера как-то таковые налоговые неинтересные. Конечно, никакого заговора против нас нет. Налоговый проще контролировать предпринимателей, как пополнения бюджета, самостоятельно
Поэтому всё развитие событий очень логично, с точки зрения налоговой
Вся огромная масса предпринимателей, которая перешла на упрощенку, в конечном итоге окажется на авто упрощенке. Аутсорсерам останутся компании, у которых оборот больше 450 000 000. Можете посмотреть статистику, сколько у нас в стране таких компаний
Нужен ли аутсорсинг компаниям такого размера, большой вопрос
Ещё большой вопрос, что делать расширяющемуся рынку аутсорсинга, при сужающемся рынке потенциальных клиентов?
Комментарии2
авто упрощенка- это что? АУСН?
А больничный посчитать или отпуск. А справку по зарплате для куда-нибудь сделать. Остатки показать, хоть по дебиторам хоть по складам. Да и еще десятки дел не связанных с фнс. Как будто бухгалтер нужен только для того чтобы налоги приносить в налоговую.