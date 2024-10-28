Заговор против бухгалтеров. Как налоговая готовится забрать рынок аутсорсинга

Многоходовочка. Начало

Летом 2022-го началось тестирование авто упрощенки. Подразумевалось, что бухгалтер не нужен, данные будут обрабатываться налоговой, и за это будет дополнительно оплата от 2% до 5% (а в льготных регионах в два раза) налоговой за услуги учёта Налоговая отрапортовала, что испытания прошли успешно и этот опыт авто упрощенке будем развивать дальше

Что произошло в 2024 году

Летом 24-го года принимают закон о повышении порога для применения упрощенки до 450 000 000. И теперь НДСники, которым этот самый НДС тоже нужен, могут спокойно переходить на эту самую упрощенку Ловушки расставлены, зайчики сами послушно прыгают на приманку. На упрощенке ставка налога с дохода ниже, декларация раз в год сдаётся, очень удобно. Но это только пока

Чем сердце успокоится