Генри Форд был бухгалтерофобом

Генри Форд был успешным, ненавидел бухгалтеров и в его компании не было ни одного аудита.

Это общеизвестный факт.

И звучит как гимн интуитивного бизнеса, да? «Мы тоже против аудитов и бюджетирования! Мы будем как Генри Форд».

Я утрирую, конечно, но таких ситуаций и антипримеров для подражания множество.

В универе у меня были пятерки по логике и сейчас я тряхну стариной и проведу разоблачение, с вашего позволения 🙏

Итак. «Ненавижу бухгалтеров, а аудит пусть сгорит в аду» - переводим на русский: у меня творческий беспорядок в учете или его нет совсем и я не хочу, чтобы мне на это указывали.

Так ведь?) ну конечно так.

«У Форда был процветающий бизнес и без аудитов прекрасно обходился». Этот процветающий бизнес Форда - миф сам по себе. А если бы он проводил аудит регулярно? Видел бы своих «узкие горлышки» и его бизнес стал бы процветать на самом деле.

И еще, популярность Форда - продукт ситуации, сложившейся в ТО время. Иначе говоря, «Генри Форд» это ошибка выжившего, которую нельзя повторить или масштабировать. А значит - это очень плохой пример для подражания.

Значит, если вы не Генри Форд, то бунтарская стратегия отказа от порядка в финансам угробит ваш бизнес.

Согласны? Ставьте ♥️