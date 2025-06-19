Почему я больше не лезу в бухгалтерию — и как это связано с одной привычкой, которую я вырабатывала годами
Из-за этого я саботировала делегирование. Первые годы сама работала главным бухгалтером даже при наличии помощников. А ещё меня откровенно бесило, что я, оказывается, не только нанимаю бухгалтера, но ещё и должна его обучать. В голове крутилась мысль: «Он же должен сам всё знать!»
Но годы шли. Психотерапия делала своё дело. И со временем я научилась писать такие регламенты, которые делают свободу не мечтой, а системой.
Сейчас уже два года как меня нет в операционке. Бухгалтерским направлением руководит Настя. А я спокойно развиваю стратегическое направление и запускаю продукты.
И вот на этой неделе я говорила с двумя владельцами бухгалтерских компаний. Обе описывали ровно те же боли, через которые я уже прошла. И в какой-то момент я поймала себя на мысли: я-то думала, что у всех уже есть регламенты на каждое рабочее место. Что у каждого бухгалтера есть инструкция по каждому клиенту.
А как у вас дела с описанием рабочих мест? По 10 шкале на сколько устраивает ситуация?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии3
О, как прекрасно, что у нас у всех есть возможность учиться на собственных шишках, особенно когда подсознание шепчет: "Кто вообще нуждается в инструкции, разве что неудачники?!"
Лариса, а что за продукты развиваете?
@ToT, очевидно, Лариса разрабатывает продукт под кодовым названием "Как поправить ошибки рабочего дня без психотерапевта", или вы думаете, что она раздает чудо-рецепты по телепатии?