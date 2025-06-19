Почему я больше не лезу в бухгалтерию — и как это связано с одной привычкой, которую я вырабатывала годами

Когда я была маленькая и только начинала свой путь в бухгалтерском бизнесе, я очень боялась, что новые бухгалтеры, которых я буду брать на работу, не смогут вести клиентов так же круто, как я.

Из-за этого я саботировала делегирование. Первые годы сама работала главным бухгалтером даже при наличии помощников. А ещё меня откровенно бесило, что я, оказывается, не только нанимаю бухгалтера, но ещё и должна его обучать. В голове крутилась мысль: «Он же должен сам всё знать!»

Но годы шли. Психотерапия делала своё дело. И со временем я научилась писать такие регламенты, которые делают свободу не мечтой, а системой.

Сейчас уже два года как меня нет в операционке. Бухгалтерским направлением руководит Настя. А я спокойно развиваю стратегическое направление и запускаю продукты.

И вот на этой неделе я говорила с двумя владельцами бухгалтерских компаний. Обе описывали ровно те же боли, через которые я уже прошла. И в какой-то момент я поймала себя на мысли: я-то думала, что у всех уже есть регламенты на каждое рабочее место. Что у каждого бухгалтера есть инструкция по каждому клиенту.

А как у вас дела с описанием рабочих мест? По 10 шкале на сколько устраивает ситуация?