Что посмотреть бухгалтеру на Новый год?

Коллеги, с вами Лариса Магафурова и я поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год был непростым, особенно для бухгалтеров и финансистов. Но мы с вами героически справились со всеми трудностями и изменениями 🔥.

Огромное спасибо всем, кто подписан на мои соцсети и регулярно ходит на обучения. Вы невероятные!

Я очень рада, что приняла решение возобновить работу в сфере обучающих продуктов для коллег. И это только начало 🚀

Загадывайте желания, ставьте цели и обязательно отдохните. В 2026 году нас ждут новые победы.

А чтобы новогодние дни прошли с пользой, предлагаю посмотреть эти 3 видео:

Аудит базы 1С: порядок проведения

Почему выручка не превращается в прибыль: 3 причины, куда уходят деньги бизнеса

Как в 2026 году работать с маркетплейсами и не потерять на налогах

Каждое видео — реальные инструкции и разборы кейсов бизнеса. Всё, чтобы вы лучше принимали потребности предпринимателей в 2026 году и могли легко предложить правильные решения 👌🏼