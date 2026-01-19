Пройдите тест на знание НДС 2026

«У меня с навыками НДС всё в порядке, по крайней мере клиенты не жаловались» «Пока не планирую квалификацию по НДС, будут вопросы — в бухгалтерском чате у коллег поспрашиваю» «Я читал про НДС в официальных источниках, всё понятно, для работы этого должно хватить...»

Такие сообщения я получила недавно от коллег. Подобное нередко вижу на каналах других экспертов🤔.



Сразу скажу: любое мнение имеет место быть, я ни в коем случае никого не осуждаю 🙌🏼

📌Но у меня 1 вопрос:

А как вы поняли, что ваших знаний и навыков в НДС достаточно для 2026 года?

➡️ Клиенты не жаловались ≠ с НДС всё в порядке. В основном клиенты сами не разбираются и просто доверяют бухгалтерам.



➡️ Поспрашиваю у коллег в чате: а вы уверены, что они разбираются, а не где-то что-то почитали, поняли по своему и теперь пишут своё мнение?



➡️ Всё понятно ≠ уметь работать с НДС. Многие путают наличие информации и наличие навыков в конкретном направлении.



Предлагаю посмотреть правде в глаза и получить честный ответ на вопрос:

А я умею работать с НДС в 2026 году?

Специально для бухгалтеров я подготовила БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ📋. Время прохождения 5 минут.

Пройдите его прямо сейчас и узнайте ваши реальные компетенции в НДС.