Лариса Магафурова
Тесты для бухгалтеров

Пройдите тест на знание НДС 2026

Результаты вас могут шокировать. Время прохождения 5 минут.

«У меня с навыками НДС всё в порядке, по крайней мере клиенты не жаловались»

«Пока не планирую квалификацию по НДС, будут вопросы — в бухгалтерском чате у коллег поспрашиваю»

«Я читал про НДС в официальных источниках, всё понятно, для работы этого должно хватить...»

Такие сообщения я получила недавно от коллег. Подобное нередко вижу на каналах других экспертов🤔.

Сразу скажу: любое мнение имеет место быть, я ни в коем случае никого не осуждаю 🙌🏼

📌Но у меня 1 вопрос:
А как вы поняли, что ваших знаний и навыков в НДС достаточно для 2026 года?

➡️ Клиенты не жаловались ≠ с НДС всё в порядке. В основном клиенты сами не разбираются и просто доверяют бухгалтерам.

➡️ Поспрашиваю у коллег в чате: а вы уверены, что они разбираются, а не где-то что-то почитали, поняли по своему и теперь пишут своё мнение?

➡️ Всё понятно ≠ уметь работать с НДС. Многие путают наличие информации и наличие навыков в конкретном направлении.

Предлагаю посмотреть правде в глаза и получить честный ответ на вопрос:
А я умею работать с НДС в 2026 году?

Специально для бухгалтеров я подготовила БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ📋. Время прохождения 5 минут.

Пройдите его прямо сейчас и узнайте ваши реальные компетенции в НДС.

Лариса Магафурова

Лариса Магафурова

Финансовый директор в ООО

66 подписчиков40 постов

