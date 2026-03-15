Лариса Магафурова

Бухгалтерам и собственникам бух бизнеса. От владельца бух компании с 15-летним опытом
Пошаговое руководство по закрытию месяца

С вами Лариса Магафурова и сегодня я разберу, как закрыть месяц без ошибок и косяков. За 15 лет развития бухгалтерской компании я поняла одно:

Единственное, что гарантирует точную работу бухгалтеров - это регламенты, где полностью расписаны все шаги.

Особенно важны регламенты для корректного закрытия месяца. Малейшая ошибка будет тянуться в другой месяц, а там и непоправимые последствия на этапе квартальной и готовой отчетности.

Как закрыть месяц без косяков?

В качестве примера взяла Регламент “Закрытие месяца: ООО, производство, ОСНО”.

Цель регламента:

◽Обеспечить корректное закрытие месяца в 1С:
- расчет фактической себестоимости продукции
- распределение косвенных расходов
- формирование незавершенного производства
- определение финансового результата
- подготовку данных для налогового учета.

Область применения

Регламент применяется при ежемесячном закрытии месяца в 1С:Бухгалтерия 8.3.

Используется для контроля и закрытия счетов:

20 Основное производство
23 Вспомогательные производства
25 Общепроизводственные расходы
26 Общехозяйственные расходы
43 Готовая продукция
90 Продажи
91 Прочие доходы и расходы
99 Прибыли и убытки

Критерии результата

После закрытия месяца ОСВ должна соответствовать следующим условиям:

20 — дебетовое сальдо только в части НЗП.
23 — остаток допускается только при наличии НЗП.
25 — остаток отсутствует.
26 — остаток отсутствует.
40 — остаток отсутствует (если используется).
43 — только дебетовое сальдо.
90 — синтетическое сальдо отсутствует.
91 — синтетическое сальдо отсутствует.
99 — отражает финансовый результат накопительным итогом.

В ОСВ:
◽отсутствуют отрицательные остатки
◽итог дебета равен итогу кредита.

Пошаговый алгоритм действий инструкции подробно разобрала на видео:

Лариса Магафурова

