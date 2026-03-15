Пошаговое руководство по закрытию месяца

Бухгалтерам и собственникам бух бизнеса. От владельца бух компании с 15-летним опытом

С вами Лариса Магафурова и сегодня я разберу, как закрыть месяц без ошибок и косяков. За 15 лет развития бухгалтерской компании я поняла одно:

Единственное, что гарантирует точную работу бухгалтеров - это регламенты, где полностью расписаны все шаги.

Особенно важны регламенты для корректного закрытия месяца. Малейшая ошибка будет тянуться в другой месяц, а там и непоправимые последствия на этапе квартальной и готовой отчетности.

Как закрыть месяц без косяков?

В качестве примера взяла Регламент “Закрытие месяца: ООО, производство, ОСНО”.

Цель регламента:

◽Обеспечить корректное закрытие месяца в 1С:

- расчет фактической себестоимости продукции

- распределение косвенных расходов

- формирование незавершенного производства

- определение финансового результата

- подготовку данных для налогового учета.

Область применения

Регламент применяется при ежемесячном закрытии месяца в 1С:Бухгалтерия 8.3.



Используется для контроля и закрытия счетов:



20 Основное производство

23 Вспомогательные производства

25 Общепроизводственные расходы

26 Общехозяйственные расходы

43 Готовая продукция

90 Продажи

91 Прочие доходы и расходы

99 Прибыли и убытки

Критерии результата

После закрытия месяца ОСВ должна соответствовать следующим условиям:



20 — дебетовое сальдо только в части НЗП.

23 — остаток допускается только при наличии НЗП.

25 — остаток отсутствует.

26 — остаток отсутствует.

40 — остаток отсутствует (если используется).

43 — только дебетовое сальдо.

90 — синтетическое сальдо отсутствует.

91 — синтетическое сальдо отсутствует.

99 — отражает финансовый результат накопительным итогом.



В ОСВ:

◽отсутствуют отрицательные остатки

◽итог дебета равен итогу кредита.



Пошаговый алгоритм действий инструкции подробно разобрала на видео: