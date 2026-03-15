Пошаговое руководство по закрытию месяца
С вами Лариса Магафурова и сегодня я разберу, как закрыть месяц без ошибок и косяков. За 15 лет развития бухгалтерской компании я поняла одно:
Единственное, что гарантирует точную работу бухгалтеров - это регламенты, где полностью расписаны все шаги.
Особенно важны регламенты для корректного закрытия месяца. Малейшая ошибка будет тянуться в другой месяц, а там и непоправимые последствия на этапе квартальной и готовой отчетности.
Как закрыть месяц без косяков?
В качестве примера взяла Регламент “Закрытие месяца: ООО, производство, ОСНО”.
Цель регламента:
◽Обеспечить корректное закрытие месяца в 1С:
- расчет фактической себестоимости продукции
- распределение косвенных расходов
- формирование незавершенного производства
- определение финансового результата
- подготовку данных для налогового учета.
Область применения
Регламент применяется при ежемесячном закрытии месяца в 1С:Бухгалтерия 8.3.
Используется для контроля и закрытия счетов:
20 Основное производство
23 Вспомогательные производства
25 Общепроизводственные расходы
26 Общехозяйственные расходы
43 Готовая продукция
90 Продажи
91 Прочие доходы и расходы
99 Прибыли и убытки
Критерии результата
После закрытия месяца ОСВ должна соответствовать следующим условиям:
20 — дебетовое сальдо только в части НЗП.
23 — остаток допускается только при наличии НЗП.
25 — остаток отсутствует.
26 — остаток отсутствует.
40 — остаток отсутствует (если используется).
43 — только дебетовое сальдо.
90 — синтетическое сальдо отсутствует.
91 — синтетическое сальдо отсутствует.
99 — отражает финансовый результат накопительным итогом.
В ОСВ:
◽отсутствуют отрицательные остатки
◽итог дебета равен итогу кредита.
Пошаговый алгоритм действий инструкции подробно разобрала на видео:
