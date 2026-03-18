410 000 рублей — цена ошибки бухгалтера

Реальная история, которую я узнала от знакомого предпринимателя и была в шоке
С вами Лариса Магафурова и этой историей со мной поделился знакомый предприниматель.

Собственник бизнеса договорился с покупателем. Условия простые и выгодные обеим сторонам:

Предприниматель не хотел переплачивать лишние 2% НДС сверх ставки 20%. Покупатель согласился доплатить 500 000 рублей как доплату налога.

В этом случае покупатель забирает все 500 000 рублей обратно из бюджета через налоговый вычет и ничего не теряет.

Схема легальная, законная, не нарушающая Налоговый кодекс🙌🏼.

Но бухгалтер оказался некомпетентым. По невнимательности или незнанию он провел эти 500 000 рублей как обычный платёж.

Просто ещё одна сумма в общем потоке, без специального назначения, без документального оформления, без понимания последствий🫣.

Итог: покупатель вместо 500 000 может вернуть себе только 90 000. Остальные 410 000 сгорели. Покупатель в шоке, предприниматель в ярости, бухгалтер разводит руками.

Расчет:

500 000 руб*22/122 =90 163 руб

Почему так произошло? Потому что бухгалтер не понял или проигнорировал суть операции☝🏼.

Доплата налога — это не просто движение денег. Это изменение налоговых обязательств. Это право покупателя на возмещение. И это право теряется, если платёж проведён без соответствующих документов.

Что в этой ситуации должен был сделать грамотный бухгалтер? Правильно провести платеж, правильно отразить сумму в 1С и выдать корректные документы покупателю, с которыми он полностью сможет вернуть эту сумму как вычет.

И да, эта процедура требует внимания и понимания, что за каждой цифрой стоят реальные деньги и реальные люди. И там не все так просто.

Самое печальное в этой истории — отношение. Многие бухгалтеры до сих пор считают, что ошибаться в таких вещах — нормально. "Ну подумаешь, не тот код поставила", "ну забыла допсоглашение подписать", "ну проведём в следующем квартале".

Но для бизнеса это не "подумаешь". Это 410 000 рублей прямого убытка. Это испорченные отношения с партнёром. Это потеря доверия💔.

Вопрос к коллегам: кто из вас готов компенсировать 410 000 из своего кармана за одну невнимательность?

Потому что рано или поздно предприниматель задаст этот вопрос. И ответить "ну бывает" уже не получится.

У кого есть вопросы или хочется, чтобы я разобрала вашу ситуацию по клиенту, пишите в комментариях.

  Маргарита Семенова
    Финансовый директор

    Вот и получается, что из-за одной "маленькой" ошибки бухгалтера бизнес теряет сотни тысяч рублей, а потом удивляемся, почему предприниматели предпочитают держать бухгалтерию под личным контролем или вообще переходят на аутсорсинг.

