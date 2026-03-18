410 000 рублей — цена ошибки бухгалтера

С вами Лариса Магафурова и этой историей со мной поделился знакомый предприниматель.

Собственник бизнеса договорился с покупателем. Условия простые и выгодные обеим сторонам:



Предприниматель не хотел переплачивать лишние 2% НДС сверх ставки 20%. Покупатель согласился доплатить 500 000 рублей как доплату налога.



В этом случае покупатель забирает все 500 000 рублей обратно из бюджета через налоговый вычет и ничего не теряет.

Схема легальная, законная, не нарушающая Налоговый кодекс🙌🏼.

Но бухгалтер оказался некомпетентым. По невнимательности или незнанию он провел эти 500 000 рублей как обычный платёж.



Просто ещё одна сумма в общем потоке, без специального назначения, без документального оформления, без понимания последствий🫣.



Итог: покупатель вместо 500 000 может вернуть себе только 90 000. Остальные 410 000 сгорели. Покупатель в шоке, предприниматель в ярости, бухгалтер разводит руками.



Расчет:

500 000 руб*22/122 =90 163 руб

Почему так произошло? Потому что бухгалтер не понял или проигнорировал суть операции☝🏼.



Доплата налога — это не просто движение денег. Это изменение налоговых обязательств. Это право покупателя на возмещение. И это право теряется, если платёж проведён без соответствующих документов.



Что в этой ситуации должен был сделать грамотный бухгалтер? Правильно провести платеж, правильно отразить сумму в 1С и выдать корректные документы покупателю, с которыми он полностью сможет вернуть эту сумму как вычет.



И да, эта процедура требует внимания и понимания, что за каждой цифрой стоят реальные деньги и реальные люди. И там не все так просто.



Самое печальное в этой истории — отношение. Многие бухгалтеры до сих пор считают, что ошибаться в таких вещах — нормально. "Ну подумаешь, не тот код поставила", "ну забыла допсоглашение подписать", "ну проведём в следующем квартале".



Но для бизнеса это не "подумаешь". Это 410 000 рублей прямого убытка. Это испорченные отношения с партнёром. Это потеря доверия💔.

❗Вопрос к коллегам: кто из вас готов компенсировать 410 000 из своего кармана за одну невнимательность?

Потому что рано или поздно предприниматель задаст этот вопрос. И ответить "ну бывает" уже не получится.



У кого есть вопросы или хочется, чтобы я разобрала вашу ситуацию по клиенту, пишите в комментариях.