Понятие единицы, генерирующей денежные средства

Единица, генерирующая денежные средства (ЕГДС) – это минимальная группа активов, которая способна генерировать приток денежных средств независимо от других активов компании. Как правило, ЕГДС не совпадает с организационной структурой компании, поскольку одна бизнес-единица может включать несколько ЕГДС. Концепция ЕГДС наиболее актуальна при оценке активов, когда необходимо определить их справедливую стоимость, оценить обесценение и рассчитать показатели рентабельности. ЕГДС является инструментом, который помогает разделить активы компании на блоки, каждый из которых можно анализировать отдельно с точки зрения их способности генерировать доходы. Ключевые характеристики ЕГДС: Независимость: ЕГДС должна быть способна генерировать денежные потоки независимо от других активов или бизнес-единиц.

Общность целей: ЕГДС представляет собой совокупность активов, которые объединены для достижения общих экономических целей (например, производство товаров или предоставление услуг).

Использование в оценке активов: ЕГДС помогает в оценке справедливой стоимости активов компании и в управлении их обесценением.

Основные задачи и функции ЕГДС

В современной практике бухгалтерского учета ЕГДС выполняет ряд важных задач: 1.​Оценка обесценения активов: ЕГДС используется для проведения тестов на обесценение. Если активы не могут генерировать денежные потоки самостоятельно, их стоимость оценивается в рамках ЕГДС. Это необходимо для оценки реальной стоимости активов компании и своевременного выявления их обесценения. 2.​Распределение доходов и расходов: ЕГДС помогает более точно распределять доходы и расходы между активами компании. Это особенно важно для компаний с несколькими бизнес-направлениями или сложной структурой активов. 3.​Повышение прозрачности финансовой отчетности: использование ЕГДС способствует повышению прозрачности финансовой отчетности, поскольку позволяет более точно учитывать активы и их способность генерировать доходы. 4.​Управление эффективностью активов: анализ работы ЕГДС позволяет оценить эффективность использования активов компании, выявить проблемные зоны и принять меры для повышения рентабельности.

Применение ЕГДС в тестировании на обесценение активов

Одним из основных аспектов использования ЕГДС является проведение тестирования на обесценение активов. Этот процесс регламентируется международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в частности, МСФО 36 «Обесценение активов». Согласно этому стандарту, компания должна регулярно проверять свои активы на обесценение. Если актив не генерирует денежные потоки отдельно, его проверка на обесценение проводится в составе соответствующей ЕГДС. Тест на обесценение включает следующие этапы: 1.​Оценка возмещаемой стоимости: возмещаемая стоимость активов определяется как большее из двух значений – справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу или ценность использования активов. Для ЕГДС это делается на основе прогнозов о будущих денежных потоках. 2.​Сравнение балансовой стоимости и возмещаемой стоимости: если балансовая стоимость активов ЕГДС превышает возмещаемую стоимость, признается убыток от обесценения. 3.​Расчет убытка от обесценения: убыток распределяется пропорционально между всеми активами, входящими в состав ЕГДС. Пример: компания владеет несколькими объектами недвижимости, которые сдаются в аренду. Если один объект недвижимости не может приносить доход без других объектов, он тестируется на обесценение в составе ЕГДС, состоящей из всех объектов, приносящих доход от аренды.

Проблемы и сложности в определении ЕГДС

На практике определение ЕГДС может быть сопряжено с рядом проблем. К ним относятся: ​Определение границ ЕГДС: одной из сложностей является правильное определение, какие активы должны входить в состав ЕГДС. Ошибки в определении границ могут привести к некорректной оценке активов и тестированию на обесценение.

​Изменение структуры компании: при реструктуризации бизнеса или изменении его стратегии границы ЕГДС могут изменяться, что требует пересмотра ранее проведенных тестов на обесценение.

Сложность прогнозирования денежных потоков: прогнозирование будущих денежных потоков, особенно в условиях неопределенности и нестабильности рынка, представляет собой серьезную задачу.

Определение границ ЕГДС

Одной из сложных задач для бухгалтеров и менеджеров является правильное определение границ ЕГДС. В рамках бухгалтерского учета ЕГДС может быть, как небольшим подразделением предприятия, так и крупным бизнес-сегментом, в зависимости от структуры бизнеса. Основные принципы, по которым определяются границы ЕГДС, включают: 1.​Автономность денежных потоков. Важнейший критерий — способность генерировать денежные потоки, отличимые от потоков других активов или групп активов. Например, если филиалы компании работают независимо друг от друга и каждый филиал генерирует свои собственные доходы, каждый филиал можно рассматривать как отдельную ЕГДС. 2.​Функциональная взаимосвязанность активов. Если активы функционально связаны и не могут генерировать доходы отдельно, они рассматриваются как единая ЕГДС. Примером может быть производственная линия, которая не может работать эффективно без комплекса вспомогательных активов, таких как складские помещения и транспорт. 3.​Рыночная среда и продуктовая линия. Важно учитывать, какие именно продукты или услуги генерируют денежные потоки и как они взаимодействуют между собой. Если определенные продукты или услуги не зависят от других в рамках одного бизнеса, можно выделить отдельные ЕГДС для каждого направления. Таким образом, важной задачей для бухгалтеров является правильная идентификация тех групп активов, которые способны генерировать самостоятельные денежные потоки. Ошибки на этом этапе могут привести к искажению данных о стоимости активов и финансовом положении компании.

Управление и мониторинг ЕГДС

Для эффективного управления ЕГДС необходимо постоянное мониторинг их работы и регулярное тестирование на обесценение. Важным аспектом управления является учет факторов, влияющих на денежные потоки, таких как изменения в экономической среде, изменение спроса на продукцию или услуги, а также развитие технологий. Также необходимо периодическое обновление модели распределения доходов и затрат между активами, входящими в состав ЕГДС, что позволяет более точно оценивать их эффективность. Использование современных информационных технологий может значительно упростить процесс управления ЕГДС. Программы для управления финансовыми потоками и активами позволяют автоматизировать процесс учета и контроля, что минимизирует риск ошибок и ускоряет принятие решений.

Практический пример использования ЕГДС

Рассмотрим на примере крупной производственной компании, как на практике применяется концепция ЕГДС. Допустим, компания производит три различных вида продукции: продукция А, продукция Б и продукция В. Для каждого вида продукции компания использует разные производственные линии, которые можно рассматривать как отдельные ЕГДС. В процессе анализа эффективности использования активов компания может выделить каждую из этих производственных линий как самостоятельные ЕГДС, что позволит оценить их способность генерировать денежные средства. Если одна из производственных линий оказывается убыточной и ее балансовая стоимость превышает возмещаемую стоимость, компания признает убыток от обесценения активов, относящихся к этой ЕГДС.

Заключение