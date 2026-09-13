Межотделовский раскол: как заставить разработку, маркетинг и продажи тянуть «воз» в одну сторону

Нет крепких мостов между отделами

При создании продукта или его обновления не принимаются во внимание фактические потребности аудитории и потенциальный доход — в итоге впустую тратятся деньги на разработку, продаж нет.

Расчётные суммы СРО по выручке не верифицируются ССО и продавцами первой линии, хотя именно они находятся к клиенту ближе всех, — в итоге ломается польза всей стратегии.

Акцептование цифр стратегии и дорожной карты, составленных СРО, происходит без плана продаж, без учета оценки рынка, конкурентов и возможностей производства — в итоге эти цифры расходятся с реальными.

Бэклог приоритизируется по фреймворкам ICE и\или RICE — в итоге сложные задачи оказываются внизу списка, хотя именно они нужны продажам для предложения пользователям