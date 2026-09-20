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Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Юрий Мео
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Дорожная карта нового CPO: от первых интервью до быстрого х5 в результатах

Разбираю, как привязать бизнес-цели к личным амбициям, почему CPO обязан работать в плотной связке с маркетингом и продажами, а также делюсь дорожной картой первых 8 недель на новой должности.

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Готовился к выступлению в Сколково для будущих и действующих CPO. Знал о мероприятии давно, но, как это часто бывает, всерьёз взялся за подготовку за пару дней до дедлайна.

Основное время потратил на проработку реальной пользы для аудитории — что конкретно смогут применить студенты после нашей встречи. Но куратор курса вежливо объяснил: поднятые мной вопросы действительно важны, но... студенты уже прошли этот материал. Сейчас они готовятся к защите проектов трансформации продуктовых команд.

«Не пропадать же потраченному времени зря», - подумал я. Тем более не все учатся в Сколково! 😉 Так наработки для лекции были преобразованы в пост-концентрат. Что в него включил:

  • Как согласовывать личные и бизнес-цели

  • Почему CPO без маркетинга и продаж — как велосипед без педалей

  • Какие ошибки разрушают продукт быстрее конкурентов

Если после прочтения вам захочется глубже разобрать свою ситуацию — welcome на диагностику в личку. Всегда рад помочь практическими советами.

Итак, если вы СРО…

Во всех целях компании ищите личную цель

Только она мотивирует на продуктивную работу. Любая бизнес-цель — это лишь обёртка для личных амбиций.

Пример

Цель компании — масштабировать продукт, чтобы увеличить прибыль.

Личная цель СРО — повысить свою значимость в компании → чтобы получить бонусы / повышение / долю в бизнесе → чтобы обеспечить себе финансовую свободу

Если вы не найдёте в рабочих задачах личный интерес — быстро выгорите.

Учитывайте, что личная цель есть и у вашего босса

Ваш CEO или фаундер — не исключение. Они тоже хотят денег, признания, статуса или свободы.

Пример из практики

Когда я возглавлял московский офис региональной IT-компании, ключевым драйвером для владельца было «присутствие в Москве с долей рынка +25%». Мне была дана полная свобода и 0 рублей бюджета. Моя личная мотивация — свобода решений + масштаб успеха + 10% от прибыли своего офиса.

ИТОГ: выручка 1 млрд рублей, сеть из 1 111 дилеров и 75 000 клиентов

Поймите, что хочет ваш босс, и свяжите это со своими целями.

Вы наняты решать задачи CEO

Думаете, вас наняли делать крутой продукт? Нет. Вас наняли, чтобы СЕО получил то, что хочет: деньги, выход на IPO, продажу бизнеса.

Что спрашивать у CEO при найме:

  • Какой результат от меня ждут?

  • Как его измерить?

  • Что я получу, если достигну этого?

❗️О том, что является результатом вашей работы, договаривайтесь СРАЗУ. Ценный конечный продукт для CPO:

  • Востребован рынком

  • Соответствует бизнес-целям компании

  • Приносит прибыль и рост

Формула успеха: «Я делаю X → компания получает Y → я получаю Z». Без чёткого понимания этих пунктов — вы работаете вслепую.

Ваш успех зависит от маркетинга и продаж

Связка CPO + CMO + CCO — критична. Без неё продукт умрёт!

Пример успеха

Маркетинг выявил проблему: клиенты не могли передавать данные в ФНС.

Продажи убедили владельца, что решение будет востребовано.

Продукт встроил функционал.

ИТОГ: 800 000 платящих клиентов

Пример провала

Три отдела не согласовали дорожную карту. Продукт сделали, но продажи не пошли — компания почти обанкротилась.

Правила работы в связке:

  1. Общая цель и метрики KPI — для всех

  2. Маркетинг и продажи должны верифицировать гипотезы продукта

  3. Обязательны «метрики-мосты» (например, конверсия лидов → ответственность CMO)

Лидировать связку «маркетинг + продажи + продукт» может любой из тройки

Неважно, кто формально главный. Важно, чтобы:

  • Было чёткое распределение ролей

  • Все верили в общий результат

  • Не было войны колоколен

➕ И бонус к лекции, которая не состоялась — дорожная карта для нового CPO:

  • 1-4 неделя: Глубинные интервью с CEO, продажами, клиентами. Не предлагайте решений!

  • 3-4 неделя: Найдите, где одержать «быструю победу». Например, ускорьте ключевой процесс в 2 раза.

  • 5 неделя: Реализуйте и громко заявите о результате.

  • 6-8 неделя: Найдите главное ограничение роста, соберите план и запросите у CEO ресурсы/полномочия.

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Юрий Мео

Юрий Мео

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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