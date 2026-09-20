Дорожная карта нового CPO: от первых интервью до быстрого х5 в результатах

Готовился к выступлению в Сколково для будущих и действующих CPO. Знал о мероприятии давно, но, как это часто бывает, всерьёз взялся за подготовку за пару дней до дедлайна.

Основное время потратил на проработку реальной пользы для аудитории — что конкретно смогут применить студенты после нашей встречи. Но куратор курса вежливо объяснил: поднятые мной вопросы действительно важны, но... студенты уже прошли этот материал. Сейчас они готовятся к защите проектов трансформации продуктовых команд.

«Не пропадать же потраченному времени зря», - подумал я. Тем более не все учатся в Сколково! 😉 Так наработки для лекции были преобразованы в пост-концентрат. Что в него включил:

Как согласовывать личные и бизнес-цели

Почему CPO без маркетинга и продаж — как велосипед без педалей

Какие ошибки разрушают продукт быстрее конкурентов

Если после прочтения вам захочется глубже разобрать свою ситуацию — welcome на диагностику в личку. Всегда рад помочь практическими советами.

Итак, если вы СРО…