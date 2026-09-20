Дорожная карта нового CPO: от первых интервью до быстрого х5 в результатах

Готовился к выступлению в Сколково для будущих и действующих CPO. Знал о мероприятии давно, но, как это часто бывает, всерьёз взялся за подготовку за пару дней до дедлайна.
Основное время потратил на проработку реальной пользы для аудитории — что конкретно смогут применить студенты после нашей встречи. Но куратор курса вежливо объяснил: поднятые мной вопросы действительно важны, но... студенты уже прошли этот материал. Сейчас они готовятся к защите проектов трансформации продуктовых команд.
«Не пропадать же потраченному времени зря», - подумал я. Тем более не все учатся в Сколково! 😉 Так наработки для лекции были преобразованы в пост-концентрат. Что в него включил:
Как согласовывать личные и бизнес-цели
Почему CPO без маркетинга и продаж — как велосипед без педалей
Какие ошибки разрушают продукт быстрее конкурентов
Если после прочтения вам захочется глубже разобрать свою ситуацию — welcome на диагностику в личку. Всегда рад помочь практическими советами.
Итак, если вы СРО…
Во всех целях компании ищите личную цель
Только она мотивирует на продуктивную работу. Любая бизнес-цель — это лишь обёртка для личных амбиций.
Пример
Цель компании — масштабировать продукт, чтобы увеличить прибыль.
Личная цель СРО — повысить свою значимость в компании → чтобы получить бонусы / повышение / долю в бизнесе → чтобы обеспечить себе финансовую свободу
Если вы не найдёте в рабочих задачах личный интерес — быстро выгорите.
Учитывайте, что личная цель есть и у вашего босса
Ваш CEO или фаундер — не исключение. Они тоже хотят денег, признания, статуса или свободы.
Пример из практики
Когда я возглавлял московский офис региональной IT-компании, ключевым драйвером для владельца было «присутствие в Москве с долей рынка +25%». Мне была дана полная свобода и 0 рублей бюджета. Моя личная мотивация — свобода решений + масштаб успеха + 10% от прибыли своего офиса.
ИТОГ: выручка 1 млрд рублей, сеть из 1 111 дилеров и 75 000 клиентов
Поймите, что хочет ваш босс, и свяжите это со своими целями.
Вы наняты решать задачи CEO
Думаете, вас наняли делать крутой продукт? Нет. Вас наняли, чтобы СЕО получил то, что хочет: деньги, выход на IPO, продажу бизнеса.
Что спрашивать у CEO при найме:
Какой результат от меня ждут?
Как его измерить?
Что я получу, если достигну этого?
❗️О том, что является результатом вашей работы, договаривайтесь СРАЗУ. Ценный конечный продукт для CPO:
Востребован рынком
Соответствует бизнес-целям компании
Приносит прибыль и рост
Формула успеха: «Я делаю X → компания получает Y → я получаю Z». Без чёткого понимания этих пунктов — вы работаете вслепую.
Ваш успех зависит от маркетинга и продаж
Связка CPO + CMO + CCO — критична. Без неё продукт умрёт!
Пример успеха
Маркетинг выявил проблему: клиенты не могли передавать данные в ФНС.
Продажи убедили владельца, что решение будет востребовано.
Продукт встроил функционал.
ИТОГ: 800 000 платящих клиентов
Пример провала
Три отдела не согласовали дорожную карту. Продукт сделали, но продажи не пошли — компания почти обанкротилась.
Правила работы в связке:
Общая цель и метрики KPI — для всех
Маркетинг и продажи должны верифицировать гипотезы продукта
Обязательны «метрики-мосты» (например, конверсия лидов → ответственность CMO)
Лидировать связку «маркетинг + продажи + продукт» может любой из тройки
Неважно, кто формально главный. Важно, чтобы:
Было чёткое распределение ролей
Все верили в общий результат
Не было войны колоколен
➕ И бонус к лекции, которая не состоялась — дорожная карта для нового CPO:
1-4 неделя: Глубинные интервью с CEO, продажами, клиентами. Не предлагайте решений!
3-4 неделя: Найдите, где одержать «быструю победу». Например, ускорьте ключевой процесс в 2 раза.
5 неделя: Реализуйте и громко заявите о результате.
6-8 неделя: Найдите главное ограничение роста, соберите план и запросите у CEO ресурсы/полномочия.