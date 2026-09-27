Зачем стартапу трекер и как перестать платить миллионы за свои «галлюцинации»

Встречался с клиентом, и тот рассказал, как обанкротилась его первая компания. Он разрабатывал ПО для складов HoReCa-дистрибьюторов, вложив все средства в собственный склад и логистику, но рынку нужна была не автоматизация складов, а система коммуникации между поставщиками и заведениями. И когда я сказал клиенту, что трекер мог бы выявить это несоответствие еще до запуска, сэкономив время и деньги, для него это стало откровением 🤔

Я понял, что действительно не всегда очевидна польза участия трекера на том этапе, когда компания только превращается в полноценный бизнес: ищет ценность, за которую клиент готов платить, упаковывает и доносит её до аудитории, исполняет обещания и как итог — масштабируется с прибылью.

Кажется, всё просто, но для предпринимателя каждый шаг к цели — балансирование между «галлюцинацией» (как он представляет бизнес) и реальностью (что на самом деле нужно рынку). И ведь многие не проверяют гипотезы, тратят бюджет на то, что никому не нужно. Не просто же так 90% стартапов закрываются в первые 3 года.

За рубежом работа стартапов с трекерами воспринимается иначе. Например, в Кремниевой долине те проекты, что доходят до раунда А, — все без исключения реализуются под присмотром внешнего эксперта. Почему? Потому что без него легко пропустить критичные ошибки и уйти в тупик.

Рассказываю, что делает трекер.