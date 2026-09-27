Зачем стартапу трекер и как перестать платить миллионы за свои «галлюцинации»

Встречался с клиентом, и тот рассказал, как обанкротилась его первая компания. Он разрабатывал ПО для складов HoReCa-дистрибьюторов, вложив все средства в собственный склад и логистику, но рынку нужна была не автоматизация складов, а система коммуникации между поставщиками и заведениями. И когда я сказал клиенту, что трекер мог бы выявить это несоответствие еще до запуска, сэкономив время и деньги, для него это стало откровением 🤔
Я понял, что действительно не всегда очевидна польза участия трекера на том этапе, когда компания только превращается в полноценный бизнес: ищет ценность, за которую клиент готов платить, упаковывает и доносит её до аудитории, исполняет обещания и как итог — масштабируется с прибылью.
Кажется, всё просто, но для предпринимателя каждый шаг к цели — балансирование между «галлюцинацией» (как он представляет бизнес) и реальностью (что на самом деле нужно рынку). И ведь многие не проверяют гипотезы, тратят бюджет на то, что никому не нужно. Не просто же так 90% стартапов закрываются в первые 3 года.
За рубежом работа стартапов с трекерами воспринимается иначе. Например, в Кремниевой долине те проекты, что доходят до раунда А, — все без исключения реализуются под присмотром внешнего эксперта. Почему? Потому что без него легко пропустить критичные ошибки и уйти в тупик.
Рассказываю, что делает трекер.
Страхует от дорогих ошибок и подсвечивает слепые зоны
На каждом этапе — свои грабли:
Pre-seed: Сделали MVP, но не проверили, нужен ли он кому-то
Seed: Увлеклись продуктом, а про фандрайзинг забыли — и вот уже деньги на исходе
Раунд А: Команда выросла до 50 человек, а процессы остались «гаражными»
Трекер проходил это десятки раз и знает, где лежат подводные камни. Его опыт также позволяет заметить критически важное, например:
На Pre-seed фокусируются на продажах, но забывают про удержание
На раунде А всё ещё нет HRD, и фаундер лично нанимает каждого сотрудника
Путают unit-экономику с cash flow — и внезапно остаются без денег
Фильтрует идеи
Они могут казаться сколь угодно гениальными и перспективными, но не соответствовать ожиданиям рынка и реалиям в принципе. Основатель — генератор идей, трекер — рентген. Он не навязывает своё видение, но помогает:
Увидеть слабые места в гипотезах
Доработать концепцию до жизнеспособной версии
Избежать эффекта Даннинга-Крюгера (когда фаундер не видит своих пробелов)
Открывает доступ к ресурсом
Хороший трекер — это ещё и нетворк:
Знакомства с партнёрами, клиентами
Поддержка на переговорах и вообще
Рекомендации, которые ускоряют рост
Когда в проект заходит внешний эксперт, всё становится прозрачнее. Команда может отмалчиваться, инвесторы — фильтровать информацию. А трекер скажет прямо и честно, где стратегия даёт сбой, когда вы переоцениваете или недооцениваете свои возможности, как не сдаться, если что-то идёт не по плану.
Мой клиент осознал, что мог спасти свою первую компанию, если бы вовремя обратился за помощью. Думаю, что он такой не один и эта информация может стать полезной многим. Помните, хороший трекер не будет тратить ваше время на общие советы.
После первой встречи проверьте
Он назвал, что именно тормозит ваш бизнес прямо сейчас, показал, как это ограничение будет мешать при масштабировании
Разобрал вашу unit-экономику, объяснил, какие метрики вы недооцениваете
Предложил конкретные эксперименты — вы собрали 2-3 проверяемые гипотезы для преодоления ограничений. Чётко объяснил, как их тестировать и какие данные собирать
Выявил ваши слепые зоны как основателя, назвал 1-2 ключевых навыка, которых вам не хватает
Дал чёткий следующий шаг, вы ушли с одним конкретным действием на ближайшие дни и понимаете, как это действие связано с вашим главным ограничением
Если вместо этого вы получили общие советы — ищите другого трекера. Хорошая сессия даёт не ответы, а ясность. И лучший момент для обращения к эксперту — не когда «всё плохо», а когда вы только чувствуете, что теряете фокус.
Делитесь в комментариях, был ли у вас опыт работы с трекером? Что стало решающим фактором?