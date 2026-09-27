Как СЕО сохранить управление и не превратить Совет директоров в «карательный комитет»

Вы приходите в компанию с мандатом на изменения. Первые 100 дней — полная свобода и кредит доверия. А потом владелец вдруг собирает Совет директоров. И начинается… Контроль бюджетов, запросы, согласования — ваша территория СУЖАЕТСЯ. Знакомо?

Чаще всего это не саботаж, а симптом пробела в вашей совместной с владельцем работе. Он попросту не видит той картины, которую видите вы. Помню, как один основатель сказал про своего старого финансового директора: «Я смотрю в этот телевизор десять лет — и верю ему». Речь о доверии к каналу информации.

Владелец боится не вас. Он боится:

Слепых зон — ключевое решение пройдет у него за спиной

Точки невозврата — вы, сами того не желая, совершите необратимую и дорогую ошибку с его активами

Репутационного пожара — его имя окажется связано с неудачной инициативой, о которой он узнает последним

На старте всё абстрактно и все довольны. Но как только возникает первое серьёзное «не так», владелец инстинктивно тянется к единственному рычагу — Совету директоров, чтобы вернуть себе ощущение контроля.

Ваша задача — не бороться с этим инстинктом, а сделать его управляемым. Превратить СД из карательного комитета в стратегический актив. Предлагаю 6 шагов.