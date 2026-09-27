Как СЕО сохранить управление и не превратить Совет директоров в «карательный комитет»

Вы приходите в компанию с мандатом на изменения. Первые 100 дней — полная свобода и кредит доверия. А потом владелец вдруг собирает Совет директоров. И начинается… Контроль бюджетов, запросы, согласования — ваша территория СУЖАЕТСЯ. Знакомо?
Чаще всего это не саботаж, а симптом пробела в вашей совместной с владельцем работе. Он попросту не видит той картины, которую видите вы. Помню, как один основатель сказал про своего старого финансового директора: «Я смотрю в этот телевизор десять лет — и верю ему». Речь о доверии к каналу информации.
Владелец боится не вас. Он боится:
Слепых зон — ключевое решение пройдет у него за спиной
Точки невозврата — вы, сами того не желая, совершите необратимую и дорогую ошибку с его активами
Репутационного пожара — его имя окажется связано с неудачной инициативой, о которой он узнает последним
На старте всё абстрактно и все довольны. Но как только возникает первое серьёзное «не так», владелец инстинктивно тянется к единственному рычагу — Совету директоров, чтобы вернуть себе ощущение контроля.
Ваша задача — не бороться с этим инстинктом, а сделать его управляемым. Превратить СД из карательного комитета в стратегический актив. Предлагаю 6 шагов.
Легализуйте операционный суверенитет. Сейчас
Инициируйте допсоглашение к вашему договору с прописанными зонами ваших единоличных решений. Например:
Операционные бюджеты в рамках утвержденного годового плана
Найм/увольнение сотрудников с зарплатным фондом до N рублей
Заключение контрактов в рамках выделенных бюджетов до M рублей в год
Уникальный ход
Пропишите механизм эскалации
Не просто «вопросы >10% бюджета идут в СД» — а «СЕО инициирует стратегическую справку по вопросу, которая за 10 дней до СД рассылается всем членам. Решение принимается на основе этого документа».
Это ставит вас в позицию АВТОРА повестки, а не просителя.
Спроектируйте регламент СД под бизнес, а не под контроль
Не позволяйте повестке СД превратиться в микроменеджмент. Ваша цель — вынести туда только те вопросы, которые меняют траекторию компании: M&A, выход на новый рынок, смена базовой технологии.
Аргументируйте это просто: «Если мы будем здесь разбирать операционку, у нас не останется времени на стратегию, за которую вы мне платите».
Предложите владельцу «страховку» в виде независимого директора
Скажите так: «Чтобы наши с вами дискуссии были более предметными, давайте пригласим в СД человека с глубоким опытом в нашей отрасли. Со стороны, без доли. Он будет арбитром, поможет принимать более взвешенные решения».
Это тонкий ход: вы получаете союзника-эксперта и демонстрируете желание повысить качество решений, а не уйти от контроля.
Установите правила, которые защищают от саботажа, а не от решений
Правила для Совета директоров следующие:
Жесткий график. Не «квартальные заседания», а «второй вторник марта, июня/сентября/декабря».
«Молчание — согласие». Если по вашему оперативному запросу (рассылается с пометкой «Для молчаливого одобрения») в течение 3 рабочих дней не поступило возражений с аргументацией — решение считается согласованным.
Простое большинство. Забудьте про право вето по операционным вопросам. Только для ключевых, вроде смены контроля или ликвидации — и то, обсуждаемо.
Ваш регламент должен лечить главные болезни СД — проволочки и блокировку.
Замените отчётность — управленческой коммуникацией
Не просто «дашборд с KPI». Создайте живой документ или чат, где вы еженедельно отмечаете три вещи:
Что идет по плану — зелёным
Что требует моего внимания — жёлтым отклонение >5% с комментарием «причина и план по исправлению»
Что критично — красным, когда уже нужна помощь или информирование СД
Вы не отчитываетесь, а демонстрируете ход мысли и качество управления.
Ведите СД за собой через «предполагаемое согласие»
Перед каждым заседанием проводите частные созвоны с ключевыми членами, особенно с представителем владельца. Обсуждайте основные вопросы, узнавайте их concerns. К моменту официального голосования решение по факту будет принято, а заседание станет формальностью. Это высший пилотаж 🔥
Что хочу сказать топам
Сильный наемный СЕО не тот, кто избегает контроля. А тот, кто проектирует систему контроля под задачи бизнеса, превращая её в инструмент для достижения общих целей.
Если после всех ваших усилий по настройке процессов Совет директоров остается лишь инструментом давления — это не ваша неудача. Это сигнал, что вас наняли не для управления, а для ИСПОЛНЕНИЯ.
И тогда действительно стоит подумать о новом месте, где ваш навык построения систем будет востребован.
Что хочу сказать владельцам бизнеса
Делегирование без доверия — это фантастика. Но доверие без инструментов верификации — наивность. Предложенные в посте механизмы — и есть эти инструменты. Они позволяют вам не контролировать каждый шаг, а быть уверенным в качестве системы управления, которую вы оплачиваете
Наличие конфликта «СЕО vs Совет директоров» — признак невыстроенных процессов. Ответьте себе на вопрос: ваш СД сегодня — «карательный комитет» или «стратегический актив»?
Предлагаю провести диагностику 😉
За 90 минут мы с вами составим или чек-лист по легализации полномочий — для СЕО, или чек-лист по «страховочным» механизмам контроля — для владельцев бизнеса. Со встречи уйдете с ясностью, что прописать в регламенте и как изменить коммуникацию.
Готовы перейти от контроля к партнёрству? Пишите «ДИАГНОСТИКА» в личные сообщения.