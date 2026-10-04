Инвестор ищет выгоду, а не благотворительность — готовая схема короткого питча для фаундера

Ко мне еще весной за помощью пришла клиентка. Назовем её Ольгой. У нее fashion-бренд на Wildberries с супер-показателями — товары разлетаются, 90% позиций становятся хитами, рейтинги звёздные.
«Ну и зачем там трекер, раз всё так хорошо?» - спросите вы. Может, стали падать продажи? Подводят поставщики? Бизнес продаётся?
А вот и нет. Проблема Ольги — СЛИШКОМ МНОГО ЗАКАЗОВ🔥 И тогда не хватало 25 млн ₽, чтобы их закрыть. Где столько взять? Банки пошли в отказ, инвесторы мнутся. А сезон вот-вот будет упущен.
Выложить такую сумму абы на что никто в здравом уме не согласится. Нужен короткий, мощный и очень убедительный питч. Такой, чтоб инвестору самому не терпелось подписать бумаги. Без подготовки тут не обойтись — так и пригодились мои компетенции😌
Сели писать речь. И я понял важное: Ольга — самородок, НО… она говорила с инвесторами на языке «помогите». ПРОСИЛА. Такое работает в благотворительных делах, но не в бизнесе. Инвестор должен слышать ключевое для себя — что он ПАРТНЁР, который получит «вот такую выгоду».
💡Мы пересобрали историю Ольги в 4 блока. Схема рабочая, забирайте😉
1. Внимание — кто ты и почему тебе нужно верить
Это крючок, цель — зацепить
Первые 30 секунд решают всё. Инвестор ещё толком не слушает — он пока сканирует. Здесь важно дать понять: «СВОЙ. НЕ ОПАСЕН. УМЁН». Никакого «Дайте, помогите!» Только факты и экспертность, подтвержденная цифрами. Даём понять, что умеем делать деньги. Цепляем не просьбой, а результатом.
2. Интерес — как это работает и почему это безопасно
Цель — показать схему и закрыть опасения
Рассказываем, как будем зарабатывать. Инвестору в целом нет дела до вашего бизнеса. Давая деньги, он покупает уверенность в том, что благодаря вам однажды утром проснется ещё богаче. И как только его внимание схвачено, пора дожимать. Действуем на опережение — пусть вопросы в его голове не успевают возникать.
3. Желание — почему с вами кайфово
Цель — разжечь желание инвестировать
Рассказываем инвестору о его шикарных перспективах. Конкретно, с цифрами будущей выгоды. Если блок «Интерес» отвечал на вопрос «Почему я не потеряю?», то этот — «Почему я тут получу больше, чем где-то ещё?»
4. Действие — бери мои деньги
Цель — получить согласие на следующий шаг
И вот тут самый важный момент. Весь питч ведет к одной фразе — «Договорились?» Если инвестор кивает, но не знает, что делать дальше, — он уйдёт «подумать» и забудет. Здесь мы проговариваем дальнейшие действия: устная договоренность, соглашение о намерениях, детальный финансовый план, заветная подпись.
Примерный питч для Ольги
Как мы собрали питч по моей схеме:
Внимание
Как НЕ надо: «Я молодая предпринимательница. Мне нужны деньги»
Как надо: «Спасибо, что нашли время. Меня зовут Ольга, и я занимаюсь fashion-бизнесом на Wildberries. Я здесь, потому что столкнулась с классной «проблемой»: спрос на мои товары настолько высок, что мне не хватает денег, чтобы его закрыть.
Моя главная сила — умение считывать тренды. Я чувствую рынок. 90% товаров, которые я выбираю сама, становятся хитами. Мой рекордный результат — из 6 млн инвестиций в обувь я сделала оборот 13 млн за месяц и принесла партнеру 3 млн чистой прибыли. Я не беру то, во что не верю»
Интерес
«Понимаю, ваша главная задача — сохранить и приумножить капитал. Поэтому давайте сразу к безопасности. Я управляю тремя главными рисками:
Задержки поставок — теперь у меня два независимых канала: «белый» и КАРГО, и я никогда не плачу полную предоплату (максимум 30%)
Зависимость от поставщика — у меня минимум по 3 фабрики на каждое направление в Киргизии и Китае, и я лично оффлайн контролирую качество
Брак или сбой спроса — товары застрахованы, у нас есть план распродажи остатков через внешний трафик (блогеры, Telegram, VK), и он отлично работает
И моё главное правило: я рискую вместе с вами. В проект инвестора я вкладываю 5 млн своих денег. Это мой страховой депозит.
А теперь давайте пройдем по пути ваших 25 миллионов. Итак:
1 месяц — мы размещаем заказ на производство в Китае и Киргизии, запускаем продвижение через блогеров
2 месяц — коллекции выходят на Wildberries, все в топе выдачи
3 месяц — получаем первую прибыль
Всё это время вы будете видеть ежемесячные отчёты с тремя главными показателями: оборот, маржа и процент выкупа партии»
Желание
«Теперь к самому интересному — к вашей выгоде. Мой прогноз консервативен. Если в прошлом кейсе я делала 50% прибыли за месяц, то здесь закладываю 25%.
При инвестициях 25 млн рублей:
Через 3 месяца: оборот 50 млн, чистая прибыль 12 млн
Цикл сделки 3 месяца. Это означает, что начиная с третьего месяца вы можете получать 3 млн рублей ежемесячно
Ваш доход составит 10 млн. руб. или 40% годовых
И это не разовая история. Это первый шаг к построению федерального бренда одежды на Wildberries с собственным производством. Следующий раунд — от 100 млн для выхода на Lamoda и Ozon. Но это будущее. Сейчас перед нами конкретная и понятная задача
Пик продаж — март. Каждая неделя промедления — минус десятки миллионов оборота и потеря топовых позиций в выдаче»
Действие
«Я предлагаю вам инвестировать 25 млн рублей на 12 месяцев под 40% доходности. С ежемесячными выплатами процентов с третьего месяца и полным возвратом тела инвестиций в апреле 2027 года.
Сегодня предлагаю зафиксировать нашу договоренность. Мы подписываем соглашение о намерениях, и я сразу же направляю вам детальный финансовый план с разбивкой по партиям: от даты первого платежа до момента выплаты вашей первой прибыли.
Давайте обсудим, как мы можем начать?»
Что дальше? Она пошла на встречу. Не ПРОСИТЬ. А предлагать сделку, от которой сложно отказаться.
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