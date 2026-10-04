Инвестор ищет выгоду, а не благотворительность — готовая схема короткого питча для фаундера

Ко мне еще весной за помощью пришла клиентка. Назовем её Ольгой. У нее fashion-бренд на Wildberries с супер-показателями — товары разлетаются, 90% позиций становятся хитами, рейтинги звёздные.

«Ну и зачем там трекер, раз всё так хорошо?» - спросите вы. Может, стали падать продажи? Подводят поставщики? Бизнес продаётся?

А вот и нет. Проблема Ольги — СЛИШКОМ МНОГО ЗАКАЗОВ🔥 И тогда не хватало 25 млн ₽, чтобы их закрыть. Где столько взять? Банки пошли в отказ, инвесторы мнутся. А сезон вот-вот будет упущен.

Выложить такую сумму абы на что никто в здравом уме не согласится. Нужен короткий, мощный и очень убедительный питч. Такой, чтоб инвестору самому не терпелось подписать бумаги. Без подготовки тут не обойтись — так и пригодились мои компетенции😌

Сели писать речь. И я понял важное: Ольга — самородок, НО… она говорила с инвесторами на языке «помогите». ПРОСИЛА. Такое работает в благотворительных делах, но не в бизнесе. Инвестор должен слышать ключевое для себя — что он ПАРТНЁР, который получит «вот такую выгоду».

💡Мы пересобрали историю Ольги в 4 блока. Схема рабочая, забирайте😉