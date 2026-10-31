Как отучить топ-менеджеров сваливать провалы в продажах на внешние обстоятельства и сезоны

Хотите расти? Вот вам 3 факта, которые нельзя игнорировать в бизнесе..
1. Разрыв между целью и результатом — главный рычаг изменений
Почему-то часто компании любой свой провал сначала пытаются объяснить внешними обстоятельствами. Продажи упали? Рынок. План не выполнен? Сезон. Клиентов стало меньше? Все экономят.
Проблема в том, что такие объяснения позволяют сохранить статус-кво. Ничего не менять, ничего не пересматривать и продолжать работать по старым схемам.
👉 Что делать: регулярно показывать команде разрыв между планом и фактом, блокируя обсуждение рынка.
«План — 100 млн ₽. Факт — 63 млн ₽. Где ещё 37 миллионов?! Вот только давайте не ссылаться на погоду, курс валют, ключевую ставку и ретроградный Меркурий»
🎯 Пока команда не увидела этот разрыв, она так и будет защищать старые способы работы. Даже если те давно пора пересмотреть. Пусть осознание «по-старому не получится» станет неизбежным.
2. Рынок никогда не идеален
Ошибка компании — строить планы не от своих целей, а от состояния рынка.
«Сейчас тяжёлое время»
«Подождём восстановления»
«Вот станет легче — тогда и будем расти»
В любой кризис кто-то разоряется, а кто-то открывает новые направления. В любой стагнации одни теряют клиентов, а другие забирают их себе.
👉 Что делать: зафиксировать цели на год/квартал/месяц в рублях/штуках/своих единицах — БЕЗ поправки на «тяжёлые времена». Проговорить вслух: «В любом рынке кто-то растёт — МЫ выбираем расти».
🎯 Тем самым убираем индульгенцию «подождём восстановления рынка»
3. Активность не есть результат
Во многих компаниях сотрудники давно научились выглядеть занятыми. Они звонят, проводят встречи, пишут письма, заполняют CRM, участвуют в совещаниях и бесконечно что-то обсуждают.
Активности много — результата мало. Поэтому на планёрках полезно спрашивать не количество совершённых звонков, не число писем или затраченных на проект часов.
👉 Что делать: Спросите: «Что изменилось? Как выросли показатели? Какой результат получила компания?»
🎯 Пусть команда перестанет путать занятость с эффективностью
Какой из этих трёх фактов вам кажется самым важным?