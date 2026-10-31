Как отучить топ-менеджеров сваливать провалы в продажах на внешние обстоятельства и сезоны

1. Разрыв между целью и результатом — главный рычаг изменений

Почему-то часто компании любой свой провал сначала пытаются объяснить внешними обстоятельствами. Продажи упали? Рынок. План не выполнен? Сезон. Клиентов стало меньше? Все экономят.

Проблема в том, что такие объяснения позволяют сохранить статус-кво. Ничего не менять, ничего не пересматривать и продолжать работать по старым схемам.

👉 Что делать: регулярно показывать команде разрыв между планом и фактом, блокируя обсуждение рынка.

«План — 100 млн ₽. Факт — 63 млн ₽. Где ещё 37 миллионов?! Вот только давайте не ссылаться на погоду, курс валют, ключевую ставку и ретроградный Меркурий»

🎯 Пока команда не увидела этот разрыв, она так и будет защищать старые способы работы. Даже если те давно пора пересмотреть. Пусть осознание «по-старому не получится» станет неизбежным.