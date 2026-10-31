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Юрий Мео
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Как превратить стратегию из красивой бумажки в рабочий инструмент

Пока фаундер защищает статус-кво и бежит от страха выйти из привычной движухи, стратегия продолжает пылиться в папке на компьютере. Вскрываем три главные ловушки планирования и показываем, как сделать так, чтобы за каждым решением стоял железобетонный расчет.

1 открытие

Конец октября 2026, вот-вот новый рубеж. Фаундер заглядывает в файл «Стратегия 2026» и понимает, что он ни разу не пересекается с реальной жизнью компании. Решения весь год принимались по привычке, бюджет собирался по инерции, люди делали что делали. Стратегия осталась бумагой.

Чтобы такого не было, я провожу стратегические сессии — после них стратегии становятся дорожными картами. И работают 😉

Почему обычные стратсессии — впустую

Проблема №1. Имитация согласия

Рисуется для всех красивая картинка, за которой нет реальной ответственности и размыты роли. Есть KPI, но за их невыполнение никого не увольняют. Финмодель спускают сверху — иногда прямо с ноги.

Никто не спорит, не отстаивает цели, лишь бы не было конфликтов. В итоге что-то происходит, но в это никто не верит.

Проблема №2. Ловушка исключительности

Фаундер создал бизнес, заработал денег — в его глазах это доказательство прозорливости. Он уверен, что если что-то и должно меняться, то это сотрудник. Отсюда ощущение собственной эффективности и бегство от страха выйти из привычной движухи, которую он искренне считает управлением.

Но операционная суета — надежный способ не делать по-настоящему важное.

Проблема №3. Стратегия в закрытой комнате

Частая ошибка — собирать стратегию в узком кругу с топами. Но они заточены под задачи, а не под выбор пути. Даже сильный модератор не заставит их думать стратегически — обсуждение всё равно соскользнет в текучку, ресурсы и KPI. Речь не про интеллект, а про масштаб задач.

Стратегию собственник должен собирать с теми, кто уже принимал удачные стратегические решения. Команда подключается позже и превращает идею в план, декомпозицию, KPI и ресурсы.

Как проходит сессия

Я работаю с фаундером один на один. Моя задача в этом процессе — быть катализатором и тем человеком, который задаёт вопросы, пока собственник не начнет видеть ситуацию объёмно. Действуем пошагово.

1️⃣ Цель от бизнеса — в деньгах, а не в настроении

Не «хочу свободу» и не «хочу наследие» вообще, а конкретная цифра по чистой прибыли на год. Амбициозная — но такая, которую вы готовы допустить в голове как реальность.

2️⃣ Сильные стороны — без самообмана

За что вам УЖЕ платят? Что вы делаете лучше, чем сосед по рынку? Чем реально отличаетесь? Это ваша сильная сторона.

3️⃣ Рынок и волны — где вас несёт само

Где спрос растёт быстрее, чем вы поднимаете цены? Где клиенты приходят сами? Это набегающие волны, и стратегия — вовремя встать на одну из них.

4️⃣ Матрица четырёх квадратов

Раскладываем идеи по квадратам: старый продукт — старый рынок, старый продукт — новый рынок, новый продукт — старый рынок, новый продукт — новый рынок. Смотрим, в каком квадрате пересекаются сильные стороны и набегающая волна. Ставим фишку.

5️⃣ Один выбор — и проверка на реальность

Оцениваем идеи по трём критериям:

  • Как быстро даст результат

  • Сколько ресурсов сожрёт

  • Верите ли вы в это сами

Выбрать одно и сразу проверить свой выбор ответами на вопросы:

  1. Какое конкретное решение приняли?

  2. Что должно измениться в бизнесе, чтобы цель была достигнута?

  3. Почему именно это решение, а не другое? И вы это себе доказали в Excel.

Если на все три «да» — фундамент есть. Если нет — это пока не стратегия, а красивая фантазия.

У меня нет готовых решений. Я вкидываю примеры, задаю вопросы, помогаю увидеть развилки. Решение принимаете вы — потому что это ваш бизнес и вам за него отвечать. Моя роль — сделать так, чтобы это решение было обоснованным, а не реактивным.

И важное: мы не пойдём дальше, пока вы не признаете проблему. Если вы не согласны, что текущее положение — проблема, вы будете защищать статус-кво, а не искать новое.

Критическое условие

Стратегия — это не только «что делать». Это ещё и «что ПЕРЕСТАТЬ делать».

Три вещи, которые должен уметь каждый фаундер:

  • Отказаться от плохого продукта

  • Уволить плохого сотрудника

  • Закрыть плохой бизнес

Без этого стратегия — красивая бесполезная бумажка.

Если чувствуете, что нужна помощь разобраться, всё ли ок с вашей стратегией, — давайте созвонимся. Обсудим ситуацию, посмотрим, где узкое место, найдем неочевидное. Это бесплатно и ценно.

Информации об авторе

Юрий Мео

Юрий Мео

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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