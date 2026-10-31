Как проходит сессия

Я работаю с фаундером один на один. Моя задача в этом процессе — быть катализатором и тем человеком, который задаёт вопросы, пока собственник не начнет видеть ситуацию объёмно. Действуем пошагово.

1️⃣ Цель от бизнеса — в деньгах, а не в настроении

Не «хочу свободу» и не «хочу наследие» вообще, а конкретная цифра по чистой прибыли на год. Амбициозная — но такая, которую вы готовы допустить в голове как реальность.

2️⃣ Сильные стороны — без самообмана

За что вам УЖЕ платят? Что вы делаете лучше, чем сосед по рынку? Чем реально отличаетесь? Это ваша сильная сторона.

3️⃣ Рынок и волны — где вас несёт само

Где спрос растёт быстрее, чем вы поднимаете цены? Где клиенты приходят сами? Это набегающие волны, и стратегия — вовремя встать на одну из них.

4️⃣ Матрица четырёх квадратов

Раскладываем идеи по квадратам: старый продукт — старый рынок, старый продукт — новый рынок, новый продукт — старый рынок, новый продукт — новый рынок. Смотрим, в каком квадрате пересекаются сильные стороны и набегающая волна. Ставим фишку.

5️⃣ Один выбор — и проверка на реальность

Оцениваем идеи по трём критериям:

Как быстро даст результат

Сколько ресурсов сожрёт

Верите ли вы в это сами

Выбрать одно и сразу проверить свой выбор ответами на вопросы: Какое конкретное решение приняли? Что должно измениться в бизнесе, чтобы цель была достигнута? Почему именно это решение, а не другое? И вы это себе доказали в Excel. Если на все три «да» — фундамент есть. Если нет — это пока не стратегия, а красивая фантазия.

У меня нет готовых решений. Я вкидываю примеры, задаю вопросы, помогаю увидеть развилки. Решение принимаете вы — потому что это ваш бизнес и вам за него отвечать. Моя роль — сделать так, чтобы это решение было обоснованным, а не реактивным.

И важное: мы не пойдём дальше, пока вы не признаете проблему. Если вы не согласны, что текущее положение — проблема, вы будете защищать статус-кво, а не искать новое.