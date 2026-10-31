Как превратить стратегию из красивой бумажки в рабочий инструмент

Конец октября 2026, вот-вот новый рубеж. Фаундер заглядывает в файл «Стратегия 2026» и понимает, что он ни разу не пересекается с реальной жизнью компании. Решения весь год принимались по привычке, бюджет собирался по инерции, люди делали что делали. Стратегия осталась бумагой.
Чтобы такого не было, я провожу стратегические сессии — после них стратегии становятся дорожными картами. И работают 😉
Почему обычные стратсессии — впустую
Проблема №1. Имитация согласия
Рисуется для всех красивая картинка, за которой нет реальной ответственности и размыты роли. Есть KPI, но за их невыполнение никого не увольняют. Финмодель спускают сверху — иногда прямо с ноги.
Никто не спорит, не отстаивает цели, лишь бы не было конфликтов. В итоге что-то происходит, но в это никто не верит.
Проблема №2. Ловушка исключительности
Фаундер создал бизнес, заработал денег — в его глазах это доказательство прозорливости. Он уверен, что если что-то и должно меняться, то это сотрудник. Отсюда ощущение собственной эффективности и бегство от страха выйти из привычной движухи, которую он искренне считает управлением.
Но операционная суета — надежный способ не делать по-настоящему важное.
Проблема №3. Стратегия в закрытой комнате
Частая ошибка — собирать стратегию в узком кругу с топами. Но они заточены под задачи, а не под выбор пути. Даже сильный модератор не заставит их думать стратегически — обсуждение всё равно соскользнет в текучку, ресурсы и KPI. Речь не про интеллект, а про масштаб задач.
Стратегию собственник должен собирать с теми, кто уже принимал удачные стратегические решения. Команда подключается позже и превращает идею в план, декомпозицию, KPI и ресурсы.
Как проходит сессия
Я работаю с фаундером один на один. Моя задача в этом процессе — быть катализатором и тем человеком, который задаёт вопросы, пока собственник не начнет видеть ситуацию объёмно. Действуем пошагово.
1️⃣ Цель от бизнеса — в деньгах, а не в настроении
Не «хочу свободу» и не «хочу наследие» вообще, а конкретная цифра по чистой прибыли на год. Амбициозная — но такая, которую вы готовы допустить в голове как реальность.
2️⃣ Сильные стороны — без самообмана
За что вам УЖЕ платят? Что вы делаете лучше, чем сосед по рынку? Чем реально отличаетесь? Это ваша сильная сторона.
3️⃣ Рынок и волны — где вас несёт само
Где спрос растёт быстрее, чем вы поднимаете цены? Где клиенты приходят сами? Это набегающие волны, и стратегия — вовремя встать на одну из них.
4️⃣ Матрица четырёх квадратов
Раскладываем идеи по квадратам: старый продукт — старый рынок, старый продукт — новый рынок, новый продукт — старый рынок, новый продукт — новый рынок. Смотрим, в каком квадрате пересекаются сильные стороны и набегающая волна. Ставим фишку.
5️⃣ Один выбор — и проверка на реальность
Оцениваем идеи по трём критериям:
Как быстро даст результат
Сколько ресурсов сожрёт
Верите ли вы в это сами
Выбрать одно и сразу проверить свой выбор ответами на вопросы:
Какое конкретное решение приняли?
Что должно измениться в бизнесе, чтобы цель была достигнута?
Почему именно это решение, а не другое? И вы это себе доказали в Excel.
Если на все три «да» — фундамент есть. Если нет — это пока не стратегия, а красивая фантазия.
У меня нет готовых решений. Я вкидываю примеры, задаю вопросы, помогаю увидеть развилки. Решение принимаете вы — потому что это ваш бизнес и вам за него отвечать. Моя роль — сделать так, чтобы это решение было обоснованным, а не реактивным.
И важное: мы не пойдём дальше, пока вы не признаете проблему. Если вы не согласны, что текущее положение — проблема, вы будете защищать статус-кво, а не искать новое.
Критическое условие
Стратегия — это не только «что делать». Это ещё и «что ПЕРЕСТАТЬ делать».
Три вещи, которые должен уметь каждый фаундер:
Отказаться от плохого продукта
Уволить плохого сотрудника
Закрыть плохой бизнес
Без этого стратегия — красивая бесполезная бумажка.
Если чувствуете, что нужна помощь разобраться, всё ли ок с вашей стратегией, — давайте созвонимся. Обсудим ситуацию, посмотрим, где узкое место, найдем неочевидное. Это бесплатно и ценно.