Как быстро внедрить корпоративное обучение бухгалтеров, контролировать процесс и следить за результатами

Обучение бухгалтеров компаний стало простым и эффективным благодаря системе контроля за обучением в «Клерк.Премиум». Теперь вы можете легко назначать онлайн-курсы и вебинары своим сотрудникам прямо в их личном кабинете и контролировать процесс выполнения заданий.

Воспользуйтесь преимуществами системы контроля обучения в с помощью корпоративного кабинета «Клерк.Премиум» и улучшите работу своей бухгалтерской команды. Вот

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После общения с тысячами бухгалтеров и изучения продуктов наших конкурентов, мы уверены в том, что «Клерк» снова вносит революционные изменения в мир онлайн-образования бухгалтерии.

Все что написано выше, записал с моих слов ChatGPT ( ChatGPT доступен для подписчиков Клерк.Премиум)

Мы уже создали уникальную подписку, которая дает доступ к огромному пулу полезных материалов, ей уже пользуется более 13000 довольных клиентов.❤️.

Теперь мы хотим решить еще более сложную задачу для руководителей и их компаний.

Представьте, вы руководитель компании по аутсорсу, у вас много клиентов, которым вы ведете бухгалтерию, и 10 сотрудников. Все 10 сотрудников разбираются в разных областях: кто-то занимается зарплатами, кто-то налогами — но каждого нужно прокачивать в его уникальной специализации.

Как это сделать? Покупать каждому отдельные курсы? А что делать если сотрудник уволится? Забирать доступ к курсу? Пытаться его сохранить? Скорее всего вы потратите много времени, нервов и понесете убытки.

Чтобы такого не произошло мы решили создать удобный инструмент, который будет полностью решать эту задачу.

Встречайте новый личный кабинет для обучения сотрудников. Мы называем его «Корпоративный 📎 Премиум» (знаю, мы очень оригинальные 😅)

ВАУУУУУУУ

Что он умеет и какие задачи будет решать?

Подключаете тариф, мы вас заводим управляющим (такой аля администратор) и вы становитесь не только руководителем своей компании, но и вашей новой мини-обучающей платформы.

Вот это вы

После чего вы можете добавить сотрудников. Все супер-просто!

У вас много сотрудников? 10? 100? Не проблема! Мы все учли, добавляйте их списком, всем уйдут приглашения.

Сотрудники получают приглашения на почту и сразу попадают в раздел обучения.

Понятные и красивые письма

Окей, вся банда в сборе, что дальше?

Тут начинается само интересное. Вы можете всем настроить права.

Права у нас делятся на несколько типов:

Управляющий: добавляет и удаляет сотрудников; назначает обучение; выбирает права; может учиться сам по любой программе; видит всю статистику и результаты обучения всех сотрудников.

Сотрудник: может учиться сам по любой программе; может учиться по назначенным программам; видит статистику и результаты своего обучения.

Ученик: может учиться только по назначенным программам; видит статистику и результаты своего обучения.



Так вот легко и просто работают настройки

👨🏻‍💻 Руководитель — «Я хочу, чтобы мои бухгалтеры учили то, что я им сказал учить. Что им нужно, это я и так знаю как руководитель»

Узнаете себя? Если да, то мы сделали это, если нет, то мы тоже учли ваши пожелания :)

В нашей системе кто платит, тот и музыку заказывает, система отталкивается от ваших пожеланий.

Вы подключаете сотрудника и можете разрешить ему учиться самому (он будет выбирать все курсы самостоятельно), а можете давать ему задания на изучение нужных материалов (вы будете за него выбирать, что ему делать). Работать это будет так:

У вас личный каталог, с фильтрами и поисками среди всех наших обучающих материалов и мультивыбором, можете выбрать 1 курс, а можете сразу все

Вам будет полностью доступен весь наш каталог обучения: вы можете выбрать конкретные курсы и вебинары и назначить их сотрудникам.

Вот так выбрали, что хотите назначить

Следующим шагом выбрали, «кому» назначить

Вы восхитительный руководитель, ваши сотрудники уже начинают учиться

Сотрудник, в свою очередь, в своем аккаунте увидит уведомление и в разделе «Мое обучение» новые назначенные на него программы.

Для него классический «Клерк» не меняется и не усложняется, он учится в привычной обстановке

Дальше он обучается как обычно.

Пример курса в процессе обучения

Когда всем назначено обучение, руководитель, конечно же, хочет видеть результаты, и мы постарались создать емкий и понятный отчет. В новом личном кабинете вы сможете отслеживать прогресс своих сотрудников в очень понятной форме.

Вот такая революция получилась. Почитать подробней о кабинете можно тут.

А ниже можете заказать презентацию.