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micha gladiator

Как быстро внедрить корпоративное обучение бухгалтеров, контролировать процесс и следить за результатами

Обучение бухгалтеров компаний стало простым и эффективным благодаря системе контроля за обучением в «Клерк.Премиум». Теперь вы можете легко назначать онлайн-курсы и вебинары своим сотрудникам прямо в их личном кабинете и контролировать процесс выполнения заданий.
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Как быстро внедрить корпоративное обучение бухгалтеров, контролировать процесс и следить за результатами
Иллюстрация Михаила Незговорова / Клерк

Воспользуйтесь преимуществами системы контроля обучения в с помощью корпоративного кабинета «Клерк.Премиум» и улучшите работу своей бухгалтерской команды. Вот

Внимание – это бесплатно!!!

Прежде чем приступить к чтению текста, ознакомьтесь с нашим специальным предложением! Первым пяти пользователям, оставившим заявку, мы предоставляем месяц бесплатной корпоративной подписки для четырех пользователей в обмен на отзыв о нашем новом продукте. Не упустите свой шанс!

Форма заявки внизу

После общения с тысячами бухгалтеров и изучения продуктов наших конкурентов, мы уверены в том, что «Клерк» снова вносит революционные изменения в мир онлайн-образования бухгалтерии.

Все что написано выше, записал с моих слов ChatGPT ( ChatGPT доступен для подписчиков Клерк.Премиум)

Мы уже создали уникальную подписку, которая дает доступ к огромному пулу полезных материалов, ей уже пользуется более 13000 довольных клиентов.❤️.

Теперь мы хотим решить еще более сложную задачу для руководителей и их компаний.

Представьте, вы руководитель компании по аутсорсу, у вас много клиентов, которым вы ведете бухгалтерию, и 10 сотрудников. Все 10 сотрудников разбираются в разных областях: кто-то занимается зарплатами, кто-то налогами — но каждого нужно прокачивать в его уникальной специализации.

Как это сделать? Покупать каждому отдельные курсы? А что делать если сотрудник уволится? Забирать доступ к курсу? Пытаться его сохранить? Скорее всего вы потратите много времени, нервов и понесете убытки.

Чтобы такого не произошло мы решили создать удобный инструмент, который будет полностью решать эту задачу.

Встречайте новый личный кабинет для обучения сотрудников. Мы называем его «Корпоративный 📎 Премиум» (знаю, мы очень оригинальные 😅)

ВАУУУУУУУ

Что он умеет и какие задачи будет решать?

Подключаете тариф, мы вас заводим управляющим (такой аля администратор) и вы становитесь не только руководителем своей компании, но и вашей новой мини-обучающей платформы.

Вот это вы

После чего вы можете добавить сотрудников. Все супер-просто!

У вас много сотрудников? 10? 100? Не проблема! Мы все учли, добавляйте их списком, всем уйдут приглашения.

Сотрудники получают приглашения на почту и сразу попадают в раздел обучения.

Понятные и красивые письма

Окей, вся банда в сборе, что дальше?

Тут начинается само интересное. Вы можете всем настроить права.

Права у нас делятся на несколько типов:

  • Управляющий:

    • добавляет и удаляет сотрудников;

    • назначает обучение;

    • выбирает права;

    • может учиться сам по любой программе;

    • видит всю статистику и результаты обучения всех сотрудников.

  • Сотрудник:

    • может учиться сам по любой программе;

    • может учиться по назначенным программам;

    • видит статистику и результаты своего обучения.

  • Ученик:

    • может учиться только по назначенным программам;

    • видит статистику и результаты своего обучения.

Так вот легко и просто работают настройки

👨🏻‍💻 Руководитель — «Я хочу, чтобы мои бухгалтеры учили то, что я им сказал учить. Что им нужно, это я и так знаю как руководитель»

Узнаете себя? Если да, то мы сделали это, если нет, то мы тоже учли ваши пожелания :)

В нашей системе кто платит, тот и музыку заказывает, система отталкивается от ваших пожеланий.

Вы подключаете сотрудника и можете разрешить ему учиться самому (он будет выбирать все курсы самостоятельно), а можете давать ему задания на изучение нужных материалов (вы будете за него выбирать, что ему делать). Работать это будет так:

У вас личный каталог, с фильтрами и поисками среди всех наших обучающих материалов и мультивыбором, можете выбрать 1 курс, а можете сразу все

Вам будет полностью доступен весь наш каталог обучения: вы можете выбрать конкретные курсы и вебинары и назначить их сотрудникам.

Вот так выбрали, что хотите назначить
Следующим шагом выбрали, «кому» назначить
Вы восхитительный руководитель, ваши сотрудники уже начинают учиться

Сотрудник, в свою очередь, в своем аккаунте увидит уведомление и в разделе «Мое обучение» новые назначенные на него программы.

Для него классический «Клерк» не меняется и не усложняется, он учится в привычной обстановке

Дальше он обучается как обычно.

Пример курса в процессе обучения

Когда всем назначено обучение, руководитель, конечно же, хочет видеть результаты, и мы постарались создать емкий и понятный отчет. В новом личном кабинете вы сможете отслеживать прогресс своих сотрудников в очень понятной форме.

Вот такая революция получилась. Почитать подробней о кабинете можно тут.

А ниже можете заказать презентацию.

Закажите презентацию

Если у вас компании и вы хотите обучать сотрудников, закажите презентацию «Корпоративного Премуима», наши менеджеры просчитают тариф под ваши цели, расскажут все про услуги и подготовят предложение.

Напоминаю, что первым пяти пользователям, оставившим заявку, мы предоставляем месяц бесплатной корпоративной подписки для четырех пользователей в обмен на отзыв о нашем новом продукте. Не упустите свой шанс!

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

47
micha gladiator

micha gladiator

Клерк

32 подписчика

Комментарии

2
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    34 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    Первым пяти пользователям, оставившим заявку, мы предоставляем месяц бесплатной корпоративной подписки для четырех пользователей в обмен на отзыв о нашем новом продукте. Не упустите свой шанс!

    Форма заявки вверху!

  • Логотип nlukina
    nlukina 15 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Очень круто! И главное, что все понятно. Пять счастливчиков,  успевших записаться первыми ждем тут, поздравим от всей души с месяцем бесплатной корп. подписки!🥂

    Отдельное мерси Михаилу Незговорову! Картинка - бомбическая! Обожаю Футураму! 💖 

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micha gladiator

Как быстро внедрить корпоративное обучение бухгалтеров, контролировать процесс и следить за результатами

Обучение бухгалтеров компаний стало простым и эффективным благодаря системе контроля за обучением в «Клерк.Премиум». Теперь вы можете легко назначать онлайн-курсы и вебинары своим сотрудникам прямо в их личном кабинете и контролировать процесс выполнения заданий.

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