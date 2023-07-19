Как быстро внедрить корпоративное обучение бухгалтеров, контролировать процесс и следить за результатами

Воспользуйтесь преимуществами системы контроля обучения в с помощью корпоративного кабинета «Клерк.Премиум» и улучшите работу своей бухгалтерской команды. Вот
Внимание – это бесплатно!!!
Прежде чем приступить к чтению текста, ознакомьтесь с нашим специальным предложением! Первым пяти пользователям, оставившим заявку, мы предоставляем месяц бесплатной корпоративной подписки для четырех пользователей в обмен на отзыв о нашем новом продукте. Не упустите свой шанс!
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После общения с тысячами бухгалтеров и изучения продуктов наших конкурентов, мы уверены в том, что «Клерк» снова вносит революционные изменения в мир онлайн-образования бухгалтерии.
Все что написано выше, записал с моих слов ChatGPT ( ChatGPT доступен для подписчиков Клерк.Премиум)
Мы уже создали уникальную подписку, которая дает доступ к огромному пулу полезных материалов, ей уже пользуется более 13000 довольных клиентов.❤️.
Теперь мы хотим решить еще более сложную задачу для руководителей и их компаний.
Представьте, вы руководитель компании по аутсорсу, у вас много клиентов, которым вы ведете бухгалтерию, и 10 сотрудников. Все 10 сотрудников разбираются в разных областях: кто-то занимается зарплатами, кто-то налогами — но каждого нужно прокачивать в его уникальной специализации.
Как это сделать? Покупать каждому отдельные курсы? А что делать если сотрудник уволится? Забирать доступ к курсу? Пытаться его сохранить? Скорее всего вы потратите много времени, нервов и понесете убытки.
Чтобы такого не произошло мы решили создать удобный инструмент, который будет полностью решать эту задачу.
Встречайте новый личный кабинет для обучения сотрудников. Мы называем его «Корпоративный 📎 Премиум» (знаю, мы очень оригинальные 😅)
Что он умеет и какие задачи будет решать?
Подключаете тариф, мы вас заводим управляющим (такой аля администратор) и вы становитесь не только руководителем своей компании, но и вашей новой мини-обучающей платформы.
После чего вы можете добавить сотрудников. Все супер-просто!
У вас много сотрудников? 10? 100? Не проблема! Мы все учли, добавляйте их списком, всем уйдут приглашения.
Сотрудники получают приглашения на почту и сразу попадают в раздел обучения.
Окей, вся банда в сборе, что дальше?
Тут начинается само интересное. Вы можете всем настроить права.
Права у нас делятся на несколько типов:
Управляющий:
добавляет и удаляет сотрудников;
назначает обучение;
выбирает права;
может учиться сам по любой программе;
видит всю статистику и результаты обучения всех сотрудников.
Сотрудник:
может учиться сам по любой программе;
может учиться по назначенным программам;
видит статистику и результаты своего обучения.
Ученик:
может учиться только по назначенным программам;
видит статистику и результаты своего обучения.
👨🏻💻 Руководитель — «Я хочу, чтобы мои бухгалтеры учили то, что я им сказал учить. Что им нужно, это я и так знаю как руководитель»
Узнаете себя? Если да, то мы сделали это, если нет, то мы тоже учли ваши пожелания :)
В нашей системе кто платит, тот и музыку заказывает, система отталкивается от ваших пожеланий.
Вы подключаете сотрудника и можете разрешить ему учиться самому (он будет выбирать все курсы самостоятельно), а можете давать ему задания на изучение нужных материалов (вы будете за него выбирать, что ему делать). Работать это будет так:
Вам будет полностью доступен весь наш каталог обучения: вы можете выбрать конкретные курсы и вебинары и назначить их сотрудникам.
Сотрудник, в свою очередь, в своем аккаунте увидит уведомление и в разделе «Мое обучение» новые назначенные на него программы.
Дальше он обучается как обычно.
Когда всем назначено обучение, руководитель, конечно же, хочет видеть результаты, и мы постарались создать емкий и понятный отчет. В новом личном кабинете вы сможете отслеживать прогресс своих сотрудников в очень понятной форме.
Вот такая революция получилась. Почитать подробней о кабинете можно тут.
А ниже можете заказать презентацию.
Закажите презентацию
Если у вас компании и вы хотите обучать сотрудников, закажите презентацию «Корпоративного Премуима», наши менеджеры просчитают тариф под ваши цели, расскажут все про услуги и подготовят предложение.
Напоминаю, что первым пяти пользователям, оставившим заявку, мы предоставляем месяц бесплатной корпоративной подписки для четырех пользователей в обмен на отзыв о нашем новом продукте. Не упустите свой шанс!
Комментарии2
Борис МальцевКлерк
Первым пяти пользователям, оставившим заявку, мы предоставляем месяц бесплатной корпоративной подписки для четырех пользователей в обмен на отзыв о нашем новом продукте. Не упустите свой шанс!
Форма заявки вверху!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Очень круто! И главное, что все понятно. Пять счастливчиков, успевших записаться первыми ждем тут, поздравим от всей души с месяцем бесплатной корп. подписки!🥂
Отдельное мерси Михаилу Незговорову! Картинка - бомбическая! Обожаю Футураму! 💖