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  • За год в России сделано 4,1 млрд. заказов частным исполнителям. Исследование Авито Услуги + фото-отчет из их необычного офиса
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Экономика России

За год в России сделано 4,1 млрд. заказов частным исполнителям. Исследование Авито Услуги + фото-отчет из их необычного офиса

На днях я как издатель «Клерка» ходила на представление результатов совместного исследования платформы Авито Услуги и агентства ORO. Они рассказали, что из себя сейчас представляет рынок сферы услуг. Лично меня цифры поразили. А еще я покажу, в каком офисе обитают Авито Услуги (я до него еле добралась, потому что не привыкла к новому).
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За год в России сделано 4,1 млрд. заказов частным исполнителям. Исследование Авито Услуги + фото-отчет из их необычного офиса
Офис Авито в Москве

10% от ВВП России. Впечатляет, скажите?

С апреля 2022 года по март 2023 россияне сделали 4,1 млрд. заказов, что принесло частным специалистам и компаниям порядка 15,9 трлн. рублей, что соответствует около 10% от ВВП России.

Численность специалистов, работающих в сфере услуг, насчитывает порядка 13,9 млн человек по всей стране — это каждый 6-й россиянин трудоспособного возраста. Всего в отрасли насчитывается 5,6 млн провайдеров услуг — компаний и частных исполнителей.

Артем Кумпель, управляющий директор Авито Услуг и Авито Работы дал свою оценку рынку услуг:

«Рынок неоднороден — на нем развивают свой бизнес частные мастера и компании в самых разнообразных категориях: от мастеров по маникюру и репетиторов до транспортных компаний и строительных бригад. Однако, общий для всех тренд — постепенная «цифровизация» бизнеса: все больше исполнителей ищут клиентов с помощью онлайн-каналов, а в прошлое будут уходить некогда популярные форматы от «сарафанного радио» до объявлений на подъездах».

Выступление Артема Кумпеля

Исследование показало, что платформа Авито — лидер среди онлайн-каналов продаж: каждый 2-й исполнитель услуг (54%) использует Авито для привлечения клиентов. Следом по состоянию на 2022 год — ВКонтакте (44%), Telegram (27%) и WhatsApp (22%). Instagram занял 5 место (21%).

Рынок частников

Примечательно, что рынок услуг по-прежнему остается «территорией» частных мастеров — три четверти (79%) всех провайдеров услуг в России это частники и самозанятые специалисты.

Это служит подтверждением роста предпринимательской активности в стране. На микро-бизнес приходится основной объем заказов (46%) и выручки рынка — 71% или 12 трлн. рублей

Крупнейшие категории услуг на рынке

➔   По объемам выручки исполнителей

Лидирующей отраслью на рынке услуг стала сфера строительства (24%) — мастера и компании за год заработали 3 740 млрд. рублей.

➔   По числу исполнителей

Самые массовые по количеству занятых специалистов категории услуг: красота и здоровье (13% — 735 тыс. провайдеров), обучение и репетиторы (11% — 623 тыс. провайдеров), деловые услуги (10% — 549 тыс. провайдеров), ремонт помещений и мелкий ремонт (10% — 538 тыс. провайдеров), IT, интернет, телеком» (9% — 505 тыс. провайдеров).

➔   По числу заказов

По числу заказов лидирует категория транспортных услуг — в 2022 году доля заказов в этом сегменте составила 28% от общего числа заказов на рынке услуг (1 144 млн. заказов).

Рынок услуг постепенно переходит из оффлайна в онлайн

По итогам 2022 года, более 40% заказов провайдерам приносят именно онлайн-каналы. Самыми популярными являются сайты объявлений (например, Авито) — их используют 36%, далее мессенджеры (Telegram, WhatsApp) — 29%, российские социальные сети — 25%, специализированные сервисы-агрегаторы — 18%, и другие. Смотрите таблицу ниже.

Каналы привлечения заказов

Используют

Доля в заказах

Постоянные клиенты

57%

27%

«Сарафанное радио»

56%

22%

Сайты объявлений (например, Авито, Юла)

36%

12%

Мессенджеры (WhatsApp, Telegram)

29%

8%

Российские социальные сети (например, ВКонтакте, Одноклассники)

27%

6%

Специализированные сервисы-агрегаторы
(например, Profi.ru, YouDo, Яндекс.Услуги)

18%

7%

Реклама в интернете: реклама в поисковиках, баннеры (рекламная сеть Яндекса, Google Ads)

13%

3%

Собственный сайт

12%

3%

Иностранные социальные сети
 (например, Instagram*, Facebook*, YouTube)

10%

2%

Диспетчерские

5%

2%

Другие офлайн-каналы (объявления на подъездах, реклама в транспорте, на радио, в газетах)

20%

6%

Офис и издатель, которому не стыдно

Авито обитает в самом центре, около метро “Белорусская” на Белой площади (это там, где сейчас снимают половину реклам для ТВ, место очень колоритное - современные офисы и рядом церковь).

Вспомнили локацию?

В корреспондентской юности я каждый день моталась по Москве по разным мероприятиям. А сейчас, честно, немного отвыкла: удаленка дает о себе знать. Поэтому современные офисные решения меня иногда позорно ввергают в ступор. Например, лифты…

Конечно, я не обратила внимание на панель в лифтовом холле, где нужно ввести номер этажа (а Авито Услуги аж на 15-м) и спокойно ждать, пока приедет именно твой лифт и отвезет тебя именно на твой этаж. Поэтому нагло залезла в чужой лифт и каталась на чужой, не нужный мне этаж. Внутри таких лифтов нет кнопок этажей и приходится смирно ждать, пока тебя спустят вниз, чтобы ты ждал СВОЙ лифт. Поддержите меня в комментариях, я ведь не одна такая древняя?!

Ладно, ОК, в итоге до офиса я конечно доехала. Провожу экскурсию.

Вид из окон майским солнечным вечером, конечно, чумовой (фотки не передают). Видите Останкинскую башню?

Стены корридора напоминают детскую игрушку сортер, в отверстия которой надо подобрать нужную фигуру.

Внутри этих цветных выемок пространство для уединенной работы, мне очень понравилась идея.

На потолке - арт с дракончиками, очень свежо, в других офисах такого не видела.

Ну, а перед пресс-конференцией с результатами исследования (вы же их прочитали в начале моего поста?) была тусовка для журналистов. Не завидуйте, нам такие тусовки вместо молока по вредности выдают.

А почитать про то, какой у нас в “Клерке” офис можно тут. Мы как раз двухлетний ремонт недавно завершили.

msneg

msneg

Клерк

33 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип Елена Ярушкина
    Елена Ярушкина
    Сотрудник
    21 минуту назад

    Елена ЯрушкинаМетодологКлерк

    Какой необычный офис! Но кабинка для уединенной работы конечно так себе. Но идея очень даже

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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