За год в России сделано 4,1 млрд. заказов частным исполнителям. Исследование Авито Услуги + фото-отчет из их необычного офиса

10% от ВВП России. Впечатляет, скажите?
С апреля 2022 года по март 2023 россияне сделали 4,1 млрд. заказов, что принесло частным специалистам и компаниям порядка 15,9 трлн. рублей, что соответствует около 10% от ВВП России.
Численность специалистов, работающих в сфере услуг, насчитывает порядка 13,9 млн человек по всей стране — это каждый 6-й россиянин трудоспособного возраста. Всего в отрасли насчитывается 5,6 млн провайдеров услуг — компаний и частных исполнителей.
Артем Кумпель, управляющий директор Авито Услуг и Авито Работы дал свою оценку рынку услуг:
«Рынок неоднороден — на нем развивают свой бизнес частные мастера и компании в самых разнообразных категориях: от мастеров по маникюру и репетиторов до транспортных компаний и строительных бригад. Однако, общий для всех тренд — постепенная «цифровизация» бизнеса: все больше исполнителей ищут клиентов с помощью онлайн-каналов, а в прошлое будут уходить некогда популярные форматы от «сарафанного радио» до объявлений на подъездах».
Исследование показало, что платформа Авито — лидер среди онлайн-каналов продаж: каждый 2-й исполнитель услуг (54%) использует Авито для привлечения клиентов. Следом по состоянию на 2022 год — ВКонтакте (44%), Telegram (27%) и WhatsApp (22%). Instagram занял 5 место (21%).
Рынок частников
Примечательно, что рынок услуг по-прежнему остается «территорией» частных мастеров — три четверти (79%) всех провайдеров услуг в России это частники и самозанятые специалисты.
Это служит подтверждением роста предпринимательской активности в стране. На микро-бизнес приходится основной объем заказов (46%) и выручки рынка — 71% или 12 трлн. рублей
Крупнейшие категории услуг на рынке
➔ По объемам выручки исполнителей
Лидирующей отраслью на рынке услуг стала сфера строительства (24%) — мастера и компании за год заработали 3 740 млрд. рублей.
➔ По числу исполнителей
Самые массовые по количеству занятых специалистов категории услуг: красота и здоровье (13% — 735 тыс. провайдеров), обучение и репетиторы (11% — 623 тыс. провайдеров), деловые услуги (10% — 549 тыс. провайдеров), ремонт помещений и мелкий ремонт (10% — 538 тыс. провайдеров), IT, интернет, телеком» (9% — 505 тыс. провайдеров).
➔ По числу заказов
По числу заказов лидирует категория транспортных услуг — в 2022 году доля заказов в этом сегменте составила 28% от общего числа заказов на рынке услуг (1 144 млн. заказов).
Рынок услуг постепенно переходит из оффлайна в онлайн
По итогам 2022 года, более 40% заказов провайдерам приносят именно онлайн-каналы. Самыми популярными являются сайты объявлений (например, Авито) — их используют 36%, далее мессенджеры (Telegram, WhatsApp) — 29%, российские социальные сети — 25%, специализированные сервисы-агрегаторы — 18%, и другие. Смотрите таблицу ниже.
Каналы привлечения заказов
Используют
Доля в заказах
Постоянные клиенты
57%
27%
«Сарафанное радио»
56%
22%
Сайты объявлений (например, Авито, Юла)
36%
12%
Мессенджеры (WhatsApp, Telegram)
29%
8%
Российские социальные сети (например, ВКонтакте, Одноклассники)
27%
6%
Специализированные сервисы-агрегаторы
18%
7%
Реклама в интернете: реклама в поисковиках, баннеры (рекламная сеть Яндекса, Google Ads)
13%
3%
Собственный сайт
12%
3%
Иностранные социальные сети
10%
2%
Диспетчерские
5%
2%
Другие офлайн-каналы (объявления на подъездах, реклама в транспорте, на радио, в газетах)
20%
6%
Офис и издатель, которому не стыдно
Авито обитает в самом центре, около метро “Белорусская” на Белой площади (это там, где сейчас снимают половину реклам для ТВ, место очень колоритное - современные офисы и рядом церковь).
В корреспондентской юности я каждый день моталась по Москве по разным мероприятиям. А сейчас, честно, немного отвыкла: удаленка дает о себе знать. Поэтому современные офисные решения меня иногда позорно ввергают в ступор. Например, лифты…
Конечно, я не обратила внимание на панель в лифтовом холле, где нужно ввести номер этажа (а Авито Услуги аж на 15-м) и спокойно ждать, пока приедет именно твой лифт и отвезет тебя именно на твой этаж. Поэтому нагло залезла в чужой лифт и каталась на чужой, не нужный мне этаж. Внутри таких лифтов нет кнопок этажей и приходится смирно ждать, пока тебя спустят вниз, чтобы ты ждал СВОЙ лифт. Поддержите меня в комментариях, я ведь не одна такая древняя?!
Ладно, ОК, в итоге до офиса я конечно доехала. Провожу экскурсию.
Вид из окон майским солнечным вечером, конечно, чумовой (фотки не передают). Видите Останкинскую башню?
Стены корридора напоминают детскую игрушку сортер, в отверстия которой надо подобрать нужную фигуру.
Внутри этих цветных выемок пространство для уединенной работы, мне очень понравилась идея.
На потолке - арт с дракончиками, очень свежо, в других офисах такого не видела.
Ну, а перед пресс-конференцией с результатами исследования (вы же их прочитали в начале моего поста?) была тусовка для журналистов. Не завидуйте, нам такие тусовки вместо молока по вредности выдают.
А почитать про то, какой у нас в “Клерке” офис можно тут. Мы как раз двухлетний ремонт недавно завершили.
Комментарии1
Елена ЯрушкинаМетодологКлерк
Какой необычный офис! Но кабинка для уединенной работы конечно так себе. Но идея очень даже