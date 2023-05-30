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Интернет и IT

РИФ 2023. Антикризисный план: как напрячься, но не перенапрячься

Спикеры Российского интернет форума поразили меня своим двойственным настроем: с одной стороны эмоционально делились тем, как прошли бурю и сумели перенастроить бизнес, с другой — говорили, что их компании так многому научились, что уже даже и не жалко заработанных седых волос. Читайте мой честный отчет про посещение РИФа.
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РИФ 2023. Антикризисный план: как напрячься, но не перенапрячься
На экране лого компаний, которые ушли из России

В жаркую московскую пятницу 26 мая два сотрудника «Клерка» — издатель Марина Снеговская и корреспондент Светлана Иванова совершили марш-бросок в Подмосковье на площадку РИФ. «Клерк» был там информационным партнером форума.

Чего ожидали от посещения? Да вот прямо по списку: легендарный ивент, креативные стенды, крутые спикеры, милейший подмосковный пансионат. Почти все оправдалось.

Первая часть поста моя — расскажу про свои впечатления. А ниже Света, как ответственный член редакции — про самое интересное из выступлений, на которых мы были.

Ну и сначала хочу всем пожелать такой же любви, которой лучатся мои глаза, когда я вижу где-либо логотип «Клерка».

Издатель «Клерка» припал к стенду инфопартнеров РИФа

Пока мы переходили с одной площадки на другую, Света писала новости прямо с телефона.

Корреспондент «Клерка» Светлана Иванова. В день пишет 40 новостей

Оказывается, Света умеет писать новости даже со смарт-часов. Все-таки крутая команда в «Клерке», я уже для такого стара: стояла пила Тархун из автомата на стенде московского завода «Москвич».

На электромобиле «Москвич» покататься не дали даже с их фирменным Тархуном

Умная часть поста

Итак, с вами на связи теперь Светлана Иванова, я рассказываю про некоторые, запомнившиеся мне выступления РИФа.

На рынке труда новый термин – «кризис 183 дней»

Как решить задачи по локализации дизайна, рассказывал Сергей Прокофьев, директор по стратегическому развитию компании CreativePeople.

За последний год страна, и сфера дизайна в том числе, столкнулась с двумя кризисами. Первый – геополитический, а второй – технологический.

Геополитические изменения повлияли на структуру рынка, на тех, кто заказывает дизайн. Чек клиентов стал короче и осторожнее. Заказчики перестали заключать долгосрочные контракты, они хотят платить за дизайн как можно меньше. Основная задача здесь – сохранить текущих клиентов. Для этого в CreativePeople предлагали скидки 7-10%. Это позволило компании сохранить объемы.

«Отказались от западных клиентов, потому что нельзя сидеть на двух стульях», — сказал Сергей Прокофьев.

Компания сфокусировалась на локальных заказчиках и продолжает уточнять профиль своих клиентов.

Перемены в политике напрямую затронули творческих сотрудников. Это те люди, которые принимают все близко к сердцу. Они готовы совершать импульсивные и не всегда рациональные поступки. На рынке труда даже появился новый термин – «кризис 183 дней».

За это время люди, которые переехали за границу, теряют резиденство в РФ. У компаний возникают трудности с оплатой труда таких сотрудников. Кроме этого, удаленная коммуникация не всегда продуктивна, могут возникнуть недопонимания и эффективность начнет проседать.

Сергей Прокофьев считает, что больше времени нужно уделять именно технологическому кризису. В дизайне сейчас развиваются инновационные технологии, именно на них надо реагировать. В сфере важно научиться выстраивать свою работу, ориентируясь на новые технологии, в том числе – на нейросети.

«С уходом международных игроков рынок начал взрослеть», — заявил Сергей Коркин из компании Jami.

Современные события приведут к взрослению и развитию собственных ресурсов.

После ухода международных компаний стало в два раза меньше новых трендов в дизайне. При этом число российских брендов увеличилось в три раза. Но работать с такими заказчиками стало тяжелее. У них нет структурного подхода к позиционированию своих продуктов.

Маркетинга, к которому привыкли дизайнеры, больше нет. Отечественным брендам еще только предстоит научиться выстраивать свою работу. А это как раз и возможность повзрослеть.

После блокировок известных социальных сетей, специалисты по digital-маркетингу начали сдувать пыль с «Одноклассников» и ВК. Вся реклама начала перетекать на эти площадки. Популярность набирает и Telegram, который уже используют не просто как обычный мессенджер. Эта отдельная площадка для обсуждений, блогов, живого общения и рекламы.

Рынок e-commerce стал почти как социальная сеть

Пользователи мобильных приложений различных маркетплейсов стали проводить в них больше времени. Там есть и карточки товаров с разными изображениями, и блогеры, и общение в отзывах.

Сейчас нужно вкладывать силы создание креативного e-com. На этих площадках можно начать создавать новые смыслы для локальных брендов, которые заместят тех, кто ушли из страны. Важно искать коммуникацию и грамотно подбирать инфлюенсеров – медийных лиц бренда.

«Если потребителю не нравятся высказывания бренда, то он может отказаться от него», — заявила генеральный директор Adventum Евгения Грунис.

Когда в обществе начинает работать культура отмены, особенно важно бросить силы на коммуникационные тактики. Как станет меньше тревожности, у людей поведение изменится с накопления на потребление.

«Не обязательно что-то создавать самостоятельно. Можно купить продукты и встроить их свою систему», — сказал Сергей Деревцов, руководить центра развития бизнеса, аналитики и партнерств МТС.

Для компании МТС важны не разработки сами по себе, а то, как они могут предложить их клиентам. Основная задача сейчас – чтобы пользователи покупали не просто сим-карты, а включились в экосистему на долгий срок.

Смотрим на другие сферы и кастомизируем их под себя

Становится все больше компаний, которые работают только в своей основной области, но и привносят продукты из других сфер. Например, «Магнит-косметик» запустил пилотную версию бьюти-скана. Этот сервис позволяет получить рекомендации дерматологов по уходу за кожей. Нужно всего лишь добавить фотографию. Приложение порекомендует, какие уходовые средства нужно купить.

Такие продукты не относятся напрямую к ритейлу, но могут его поддержать.

Руководитель направления развития инноваций «Магнит» Диана Яковлева рассказала про еще одно интересное решение. Специалисты сделали специальные «рюкзачки для пчел». В них встроены микрочипы и датчики, которые показывают уровень влажности и освещенности в теплицах, где летают пчелы. У «Магнита» есть свои теплицы с фруктами и овощами. Инновация помогает сохранять нужные условия выращивания, а вместе с тем и качество продуктов.

Всё ведь хорошо, где недостатки у РИФа?

Атмосфера пансионата расслабляет не только участников, но и спикеров. Казалось, что им одновременно хотелось поделиться болью из-за осложнившихся условий ведения бизнеса, и поскорее пройти на пляж.

А пляж годный, в Москве-реке рыбы полно

А так — все классно, спасибо, РИФ.

msneg

msneg

Клерк

33 подписчика

Комментарии

3
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    40 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    А где неумная часть поста? 

    • Логотип msneg
      msneg
      Сотрудник
      33 минуты назад

      Марина СнеговскаяКлерк

      Везде, где есть мое фото - там мозг отключается:) 

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    itklerk
    14 минут назад

    image.pngРепортаж что надо (на фото издатель и кореспондент). Спасибо😀

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РИФ 2023. Антикризисный план: как напрячься, но не перенапрячься

Спикеры Российского интернет форума поразили меня своим двойственным настроем: с одной стороны эмоционально делились тем, как прошли бурю и сумели перенастроить бизнес, с другой — говорили, что их компании так многому научились, что уже даже и не жалко заработанных седых волос. Читайте мой честный отчет про посещение РИФа.

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